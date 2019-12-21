«В России уже в 40 лет женщину называют бабкой»: Яна Рудковская и Валерия решили объединиться в партию

Как уже писала «КП», Яна Рудковская сейчас снимается в реалити-шоу «ЯнаСупер», продюсером которого выступила Ксения Собчак.

Одной из тем свежего выпуска программы стали женщины «сорок плюс».

- В своём шоу я поднимаю вопросы эйджизма (дискриминация человека на основании его возраста-Ред.). Каждый раз, когда выкладываю фото в купальнике или в мини, я сталкиваюсь с нападками хейтеров, - рассказывает Яна Рудковская.- У нас же в 44 года женщина перестает считается женщиной и становится «бабкой», «старухой». Если тебе за 40, ты не имеешь права носить мини, фотографироваться в купальнике, не можешь иметь детей и так далее.

rudkovskayaofficial Говорят ,что у меня самые красивые завтраки,но могут скоро оказаться и ужины тоже ) #mondoromoments #грандвояжмондоро

Мне многие пишут: «Вам 44 года, вы же не можете иметь детей!» Глупость. В 44 года я могу иметь детей. Просто из-за проблем со здоровьем пришлось обратиться к услугам суррогатной матери. Мечтаем с Женей (Плющенко) о детях.

По словам Яны Рудковской, недавно она посетила пластического хирурга, однако пока не хочет ложиться на операционный стол.

- Время идёт, мы не молодеем. Наметился птоз. Ботокс я не колю, делаю только массаж лица. Плюс домашний уход, -говорит Яна Рудковская.-Хочется подтянуть лицо, но боюсь наркоза и швов. Пока отложу годика на два эту операцию.

Не хочется потерять своё лицо.

rudkovskayaofficial Good morning @jumeirahvittaveli

- Яна бомбически выглядит. Пусть делает, что хочет, главное, чтобы губы не трогала. Не хочу, чтобы жена становилась утёнком,-шутит двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Переживает из-за критики хейтеров и певица Валерия.

- Хотя я в свои 50 выгляжу лучше, чем в 18 лет,-смеётся Валерия.-В 18 я не была такой стройной, сейчас же слежу за здоровьем, занимаюсь спортом. Яна, давай создадим партию, будем вместе бороться с эйджизмом в нашей стране.

valeriya Доброго активного дня вам, друзья!

-А что? Отличная идея!-согласилась с подругой Яна Рудковская.