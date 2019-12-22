В столицу снег не завезли. Такое дело...
Зимой ворочаться в пыли
Так надоело.
В столицу снег не завезли.
Такое дело.
Среди искусственных катков
Монументально
Стоит с улыбкой Бирюков -
Ему нормально.
Гуляют дети во дворе.
Им непривычно
Бежать по травке в декабре
И так комично.
Каких защитников позвать?
(А, может, Грету?
Ей вряд ли будет наплевать,
Что снега нету).
Есть всё - искусственный газон,
Трава и гравий.
Таджики, офисный планктон
И пролетарий.
ВДНХ. Канал «Звезда».
Места для бега...
У нас есть даже Джигурда,
Но нету снега.
Про этот горестный сюрприз
Народ судачит.
Сидит с лопатою киргиз
И громко плачет.
Менты шуршат среди управ
И на вокзале.
Им за ночь тысячу заяв
Понаписали.
И все трубят в одну ду-ду,
Кричат элите:
«Берите всё! Хоть Джигурду...
Но снег верните».
ИСТОЧНИК KP.RU