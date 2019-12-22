2019-12-22T10:48:36+03:00
Общество

В столицу снег не завезли. Такое дело...

Поэтический ответ нашего обозревателя Павла Клокова московской погоде
Павел КЛОКОВблогер, журналист
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Под новый 2020-й год в столице вместо снега - лужи.Под новый 2020-й год в столице вместо снега - лужи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Зимой ворочаться в пыли

Так надоело.

В столицу снег не завезли.

Такое дело.

Среди искусственных катков

Монументально

Стоит с улыбкой Бирюков -

Ему нормально.

Гуляют дети во дворе.

Им непривычно

Бежать по травке в декабре

И так комично.

Каких защитников позвать?

(А, может, Грету?

Ей вряд ли будет наплевать,

Что снега нету).

Есть всё - искусственный газон,

Трава и гравий.

Таджики, офисный планктон

И пролетарий.

ВДНХ. Канал «Звезда».

Места для бега...

У нас есть даже Джигурда,

Но нету снега.

Про этот горестный сюрприз

Народ судачит.

Сидит с лопатою киргиз

И громко плачет.

Менты шуршат среди управ

И на вокзале.

Им за ночь тысячу заяв

Понаписали.

И все трубят в одну ду-ду,

Кричат элите:

«Берите всё! Хоть Джигурду...

Но снег верните».

ИСТОЧНИК KP.RU

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