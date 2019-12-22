2019-12-22T14:32:02+03:00
Общество

Памятник Андрею Стенину поставили не месте его гибели

22 декабря фотографу РИА Новости, погибшему в 2014 году в Донбассе, исполнилось бы 39 лет
Александр КОЦ@sashakots
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Журналисту Андрею Стенину и его товарищам поставили памятник на месте гибели. Фото: Андрей ЛЕВИН.Журналисту Андрею Стенину и его товарищам поставили памятник на месте гибели. Фото: Андрей ЛЕВИН.
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Сгоревшую машину, в которой в августе 2014 года ехал Андрей Стенин и двое его спутников из агентства Ай-Корпус Андрей Вячало и Сергей Коренченков, мы, друзья Андрея, нашли спустя две недели после их пропажи. Все это время теплилась надежда, что журналисты попали в плен к украинским силовикам. Но когда в багажнике машины мы обнаружили обугленные объективы, все стало ясно.

От ребят практически ничего не осталось. Эксперты собрали образцы для экспертизы ДНК, оставшиеся останки мы захоронили здесь же, поставив на месте гибели деревянный крест.

в воскресенье, в день рождения Андрея, памятник освятил священник. Фото: Андрей ЛЕВИН.

в воскресенье, в день рождения Андрея, памятник освятил священник. Фото: Андрей ЛЕВИН.

- Я чувствую, что часть Андрея осталась там, в Донбассе, - сказала мне как-то его мама. – Получается, у него две могилы…

И в этих трудных словах – страшная правда. Местные жители у креста соорудили подобие могилки, за которой ухаживали все эти годы. А в начале декабря у друзей Андрея Стенина возникла идея поставить памятник на месте гибели журналистов. Деньги собрали за сутки. И в воскресенье, в день рождения Андрея, его освятил священник. Памятник открывали узким кругом - тихо и по-семейному, без оркестров и длинных торжественных речей. Андрюхе бы это не понравилось.

Местные жители собрали деньги на памятник погибшему журналисту и пришли на его открытие. Фото: Андрей ЛЕВИН.

Местные жители собрали деньги на памятник погибшему журналисту и пришли на его открытие. Фото: Андрей ЛЕВИН.

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В этом исчезновении все пошло не так с самого начала. 5 августа фотокор МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин в последний раз передал свои снимки в редакцию. И уехал на съемку. О том, куда он направился, Андрей редакцию не предупредил. Он вообще любил свободное плавание. Когда ничего не давит сверху, когда к одному месту не приковывает чемодан, когда не надо ждать большой пул разномастных журналистов, как это бывает в пресс-турах. Он очень любил свою работу, и любил делать ее хорошо (подробности)

ПАМЯТЬ

Две конфеты для Андрея Стенина

Она брела вдоль колумбария Троекуровского кладбища, опустив голову. Я прошел мимо, отдуваясь от крупных хлопьев снега, липнувших к глазам. Обернулся. У нее полог пальто слегка примят. Наверно сидела на лавочке у какой-то могилки, перебирала в голове дорогие сердцу воспоминания. Вряд ли плакала, поплачь на таком ветрюгане. Когда поворачивал голову обратно, краем глаза заметил, что обернулась она... (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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