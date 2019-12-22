Даша - принцесса королевства тишины

С младенчества Даша была похожа на тоненькую, большеглазую куклу барби. Волоокая блондинка, эталон красоты, да еще и сообразительная! Даша раньше всех пошла, раньше всех заговорила… До полутора лет все вокруг были уверены, что растет настоящая принцесса, которой на роду написано стать первой красавицей класса, а то и села, и тоннами получать записочки с признаниями в любви! А потом – случайный вирус, подхваченный в детской поликлинике, осложнения и, наконец, грянувший как гром страшный диагноз – менингит.

- Было очень страшно! – вспоминает мама. – Даша разучилась сидеть, ходить и даже держать голову. Чудом выжила, но начинать жить пришлось заново. Вот тут-то и выяснилось, что восстанавливается все, кроме слуха и, соответственно, попыток говорить. Моя доченька оглохла.

Конечно же, девочку поставили в очередь на операцию - кохлеарную имплантацию (вживление аппарата, позволяющего возобновить слух). Но прежде чем эта очередь дошла, прошло два года. А после операции выяснилось, что вживления инмпланта мало. Нужно еще научиться им пользоваться, ведь за прошедшие годы Даша просто забыла, как это – слышать. Не научилась воспринимать речь. И тем более, понятия не имеет, как это – самой произносить что-то. Всему этому после операции должны учить специалисты, которых государство не оплачивает.

- Да и нет у нас в селе таких специалистов – вздыхает мама. – Чтобы пройти курс реабилитации, нам с Дашей необходимо выезжать в город, снимать там временное жилье и ходить на занятия в специализированный центр. А моей зарплаты едва хватает на то, чтобы просто нормально существовать с дочерью. Ведь живем в селе и воспитываю я Дашу одна.

А Даша тем временем растет и хорошеет. Как и было напророчено, она похожа на маленькую принцессу. Но принцессу королевства тишины. Пытаясь говорить, она громко кричит и коверкает звуки. Пытаясь понять, что говорит учительница, плачет, потому что не успевает осознавать услышанное. Естественно, девочка все больше и больше отстает от сверстников. Какие уж тут «тонны признаний в любви», не заклевали бы.

Мама же обивает пороги, пишет письма, лишний раз не ест, чтобы скопить и собрать хоть что-то для оплаты реабилитации, от которой сейчас зависит абсолютно все будущее Даши. В этом сложном, длинном слове спрятан ключик, который запросто откроет Даше дверь в мир обычных здоровых людей. Туда, где она однажды даже не вспомнит свою печальную короткую жизнь в «стране глухих». Но чтобы добыть этот ключик, необходимы 180 000 рублей. Это стоимость курса речевой реабилитации. Это стоимость Дашиного счастья. Пожалуйста, помогите собрать их!

(499) 250-02-44 Татьяна и Вера координаторы

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