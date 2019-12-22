Эксперт: Из-за того, что с Нового года коньяк и водка подорожают, население не станет переходить на суррогаты

С 1 января 2020 г. минимальные цены на водку, бренди, коньяки и ликеры возрастут. Больше всего — на коньяк, меньше всего — на бренди и кальвадос.

- Потребители этого особо не заметят, - прокомментировал ситуацию для КП руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - У водки минимальная цена выросла на 15 рублей за бутылку. Нормальные люди не выпивают больше 4-5 бутылок в месяц, кстати, бутылка за неделю равными долями — это вполне нормальное потребление. Так что дополнительные траты составят 60-75 рублей, и никто ради их экономии не перейдет на суррогаты.

В повышении минимальной розничной цены есть несомненный плюс.

- Много лет она была занижена, - продолжает эксперт. - В 2015-м ее снизили с 220 до 185 руб, за бутылку. По такой цене могла продаваться только нелегальная водка. Сейчас только начинает восстанавливаться нормальный уровень цен, по- хорошему водка должна стоить не ниже 240 руб. Что касается коньяка и бренди, то минимальная цена близка к разумной, и это дает возможность производителям использовать качественное сырье.