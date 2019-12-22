2019-12-22T17:52:37+03:00
Политика

Владимир Путин: Наша с прессой встреча - это обмен точками зрения

Президент подвел итоги своей Большой пресс-конференции и ответил на «подозрения» в «манипуляции СМИ»
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир Путин назвал Большую пресс-конференцию "обменом точками зрения" с представителями прессы.Владимир Путин назвал Большую пресс-конференцию "обменом точками зрения" с представителями прессы.Фото: REUTERS
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Большая пресс-конференция, которую Президент России проводит каждый год (та, что прошла в минувший четверг, 19 декабря, была 15-й) - это «обмен точками зрения». Глава государства озвучивают свою - по интересующим журналистов вопросам - и выслушивает мнение СМИ.

Об этом президент заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которая вышла в минувшее воскресенье. (Телеканал «Россия 1».)

- Ничего общего с «манипуляциями» это не имеет, - заметил президент.

Президент напомнил (а он уже не раз об этом говорил), что многие из журналистов, участвующих во встречах такого формата, "очень близко общаются с людьми", прежде всего это представители региональной прессы.

В частности, глава государства сослался на пример журналистов из Краснодарского края, которые (готовя свои публикации, собирая материал для них) - "просто приезжали к ветеранам Великой Отечественной войны, общались напрямую с людьми".

- Поэтому для меня это важно, - подчеркнул президент, - чтобы услышать их точку зрения. Их мнение, безусловно, я должен учитывать и учитываю это в своей практической работе. Но, на мой взгляд, и представителям прессы, и общественности это тоже важно и тоже имеет значение... Потому что объясняет мотивы поведения госорганов, власти - по тем или иным вопросам, показывает перспективу развития по каким-то ключевым проблемам, перед решением которых мы стоим".

Вопросы, которые звучат на пресс-конференции, - также считает Путин, - демонстрируют тренды экономики и социальной сферы.

Все это, на взгляд президента, "очень полезно, представляет большой интерес и, конечно, свидетельствует о нашей открытости»:

- Вот и все. А на что мы там влияем? Влияем в том смысле, что доносим до зрителей, читателей, слушателей тех средств массовой информации, которые здесь присутствуют, свою точку зрения.

Самые яркие фразы Путина на большой пресс-конференции 2019.19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин провел 15 большую пресс-конференцию, Вспоминаем самые яркие высказывания

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ИСТОЧНИК KP.RU

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