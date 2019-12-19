2019-12-19T19:28:54+03:00
Политика

Валенки и шелкография: 15 ярких фото с пресс-конференции Путина

«КП» собрала лучшие фрагменты мероприятия
Роман ГОЛОВАНОВ
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Подарок Путину — валенки с триколором. Журналисты готовили подарки, словно шли к Якубовичу на «Поле чудес». Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАССПодарок Путину — валенки с триколором. Журналисты готовили подарки, словно шли к Якубовичу на «Поле чудес». Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Как только не пытались журналисты привлечь внимание президента. Многие специально пришли в ярких пиджаках и рубашках. Самый популярный цвет одежды на встрече — красный. Еще один способ попасть в поле зрения Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова — таблички.

Давайте посмотрим, что же писались на своих плакатах репортеры.

Красный пиджак. Красная помада. И самая важная для любого президента надпись: про будущее его страны. Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Красный пиджак. Красная помада. И самая важная для любого президента надпись: про будущее его страны. Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Представители телеканала "Радуга" из Подмосковья привезли знаменитый павловопосадский платок. С изображением президента…Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Представители телеканала "Радуга" из Подмосковья привезли знаменитый павловопосадский платок. С изображением президента…Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сразу десять журналистов выложили из табличек слово: «Астрахань». Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Сразу десять журналистов выложили из табличек слово: «Астрахань». Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

А тут совсем загадочная надпись: «Путин президент армян». Теперь думай, что журналистка имела в виду. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

А тут совсем загадочная надпись: «Путин президент армян». Теперь думай, что журналистка имела в виду. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Народ обойдется без слуг» Это каких? Депутатов? Или тут речь про Зеленского и его партию? Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Народ обойдется без слуг» Это каких? Депутатов? Или тут речь про Зеленского и его партию? Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Я только спросить!» Ха! Так тут все собрались за этим. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Я только спросить!» Ха! Так тут все собрались за этим. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Загрязнение воды. Мусорные полигоны. Экология — одна из самых больных и популярных тем пресс-конференции. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Загрязнение воды. Мусорные полигоны. Экология — одна из самых больных и популярных тем пресс-конференции. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

И Есенину здесь нашлось место. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

И Есенину здесь нашлось место. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Болгарский журналист попытался подарить Путину икону с изображением святого - покровителя славянских народов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Болгарский журналист попытался подарить Путину икону с изображением святого - покровителя славянских народов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От королевы в короне королевский вопрос. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От королевы в короне королевский вопрос.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От королевы в короне королевский вопрос. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От королевы в короне королевский вопрос.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А кто-то, наверное, хотел и в любви признаться… Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А кто-то, наверное, хотел и в любви признаться…Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такой столбик можно смело поставить на границе с Белоруссией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такой столбик можно смело поставить на границе с Белоруссией.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донбасс сегодня вспоминали много раз. Но проблема, увы, далека от решения… Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Донбасс сегодня вспоминали много раз. Но проблема, увы, далека от решения… Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Мелькнул в этот день и легендарный «Вятский квас». Когда-то именно благодаря пресс-конференции Путина этот бренд раскрутился на всю страну. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мелькнул в этот день и легендарный «Вятский квас». Когда-то именно благодаря пресс-конференции Путина этот бренд раскрутился на всю страну.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Дайте яду». Что тут еще добавишь? Фото: Михаил Метцель / ТАСС

«Дайте яду». Что тут еще добавишь? Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Самая упоминаемая тема — грядущий юбилей победы. Но где-то, видимо, продолжают обижать ветеранов. Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Самая упоминаемая тема — грядущий юбилей победы. Но где-то, видимо, продолжают обижать ветеранов. Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Журналисты, знайте: самый действенный способ задать вопрос Путину — поднять газету «Комсомольская правда». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналисты, знайте: самый действенный способ задать вопрос Путину — поднять газету «Комсомольская правда».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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