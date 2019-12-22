Наталья Катаева (Мордюкова): Однажды перед Новым годом «Комсомолка» подарила Нонне настоящие валенки, а потом ещё - и оренбургский пуховый платок

В эти предновогодние дни социологи пытаются выяснить - что навевает людям хорошее предновогоднее настроение?

Наталья Катаева (Мордюкова), самый близкий для Нонны Мордюковой человек (сестры последние годы жили вместе - в Москве, в Крылатском, с нами по соседству) - на просьбу рассказать о каком-нибудь памятном вечере встречи Нового года, вспомнила несколько примечательных эпизодов...

- Нонна не любила осень. Она говорила: «Как уныло!»

И как только наступало 25 декабря, начинала радоваться: «Наташка, день прибывает! Ой, как хорошо! Значит, и Новый год приходит, все начинается заново».

Она так ждала этого момента. Я даже удивлялась. Как будто, действительно, новая жизнь начиналась.

Мы в последние годы встречали праздник скромно, в своей семье. Но и поклонники Нонны нас не забывали, частенько какие-нибудь милые подарки делали. Это, конечно, приятно было, что любят ее зрители.

Вот, помню, очень довольна была, когда ей валенки подарили и настоящий оренбургский пуховый платок. Да вы ж и подарили!

Сестра народной артистки СССР Нонны Мордюковой Наталья КатаеваФото: Евгения ГУСЕВА

- Да, наша «Комсомолка»! И я это помню.

- У нас же первый этаж, земля близко, и у Нонны постоянно ноги мерзли, холодно было ногам. А я искала валенки в магазинах. Но попробуйте, найдите в Москве хорошие!

А тут вы подвернулись с супругой Любой. И привезли ей мягонькие, ручной валки, теплые чесанки. У вас как раз кто-то знакомый или родственники в Оренбурге.

- Да, мы же оттуда родом.

Как-то, кто-то из другой редакции дома у нас у Нонны брал интервью. И обратил внимание на эти валенки. Они - валенки - были белые. И на них - две капли от чая или от кофе.

Так журналист тот крупняком эти пятна-то и сфотографировал зачем-то и снимок потом напечатал.

- А где это все сейчас?

- Он же тоненький – платок. Он уже давно, при Нонне еще, рвался. Она его заносила тогда... И валенок нет.

...Ну, вот! Саша, Нонна так вам была благодарна! Она этот оренбургский пуховый платок не снимала с плеч. Это же такое чудо! Набросит, бывало, на себя – и уже тепло. И валенки Нонна не снимала. Она говорила: «Какие тапки!»

Только с постели встает – и сразу в валенки...

А теперь вот и мне эти теплые воспоминания навевают такое настроение - скоро Новый год.

КСТАТИ

А сейчас, по-моему, в самый раз вспомнить стихотворение, которое великой актрисе посвятил великий актер... Рукописный вариант хранится у Натальи Викторовны Катаевой (Мордюковой.)

Валентин Гафт - Нонне Мордюковой:

«Ты – в валенках обыкновенный гений»

Я, глядя на тебя, молюсь.

От восхищенья вою, плачу.

И до, и после передачи

И удивляюсь, и «дывлюсь».

Ты – красота, спасающая мир,

Ты – простота – венец тайносплетений,

Ты – Бога дочь, ты – жизни эликсир,

Ты – в валенках обыкновенный гений.

Ты – вечносексуальная пыльца,

Ты – саженец – наследница природы.

И нет иконописнее лица, –

В нём соль земли и нежность небосвода.

Да, я люблю тебя давным-давно.

Прости, что я «на ты», но так уж получилось.

Спасибо, Божья милость, за кино,

И за тебя спасибо, Божья милость.