Тина Канделаки и Максим Шевченко в эфире Радио "Комсомольская правда": Прямая онлайн-трансляция

Понедельник на Радио «Комсомольская правда» начнется с самых главных новостей страны и мира в программе «Доживем до понедельника» с участием знаменитых ведущих: журналистов Тины Канделаки и Максима Шевченко.

Ведущие обсудят важные события прошедшей недели: подискутируют о 140-летии Иосифа Сталина и о комментариях, которые дал Следственный комитет по расследованию ВАДА, а также поднимут тему регулярных массовых эвакуаций. Шевченко и Канделаки выскажут свое мнение «без купюр» по актуальным темам и ответят на вопросы радиослушателей.

Встречайте легендарных ведущих в нашей программе «Доживем до понедельника» 22 декабря с 8 до 11 по московскому времени. Включайте приемники на частоту 97,2 FM в Москве. Также эфир можно будет прослушать на нашем сайте или, скачав приложение на смартфон для iOs и Android.

Просыпайтесь вместе с нами и настраивайтесь на самую плодотворную рабочую неделю с Тиной Канделаки и Максимом Шевченко!