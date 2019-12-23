2019-12-23T01:04:44+03:00
Общество

Тина Канделаки и Максим Шевченко в эфире Радио "Комсомольская правда": Прямая онлайн-трансляция

Российские ведущие в прямом эфире расскажут о самых значимых событиях в стране и мире в программе "Доживем до понедельника" [видеотрансляция]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тина Канделаки и Максим Шевченко в эфире Радио "Комсомольская правда": Прямая онлайн-трансляцияТина Канделаки и Максим Шевченко в эфире Радио "Комсомольская правда": Прямая онлайн-трансляцияФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Понедельник на Радио «Комсомольская правда» начнется с самых главных новостей страны и мира в программе «Доживем до понедельника» с участием знаменитых ведущих: журналистов Тины Канделаки и Максима Шевченко.

Ведущие обсудят важные события прошедшей недели: подискутируют о 140-летии Иосифа Сталина и о комментариях, которые дал Следственный комитет по расследованию ВАДА, а также поднимут тему регулярных массовых эвакуаций. Шевченко и Канделаки выскажут свое мнение «без купюр» по актуальным темам и ответят на вопросы радиослушателей.

Встречайте легендарных ведущих в нашей программе «Доживем до понедельника» 22 декабря с 8 до 11 по московскому времени. Включайте приемники на частоту 97,2 FM в Москве. Также эфир можно будет прослушать на нашем сайте или, скачав приложение на смартфон для iOs и Android.

Просыпайтесь вместе с нами и настраивайтесь на самую плодотворную рабочую неделю с Тиной Канделаки и Максимом Шевченко!

Тина Канделаки и Максим Шевченко в эфире Радио "Комсомольская правда".Ведущие обсуждают самые громкие события недели в программе Доживем до понедельника

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Синоптики рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать елку к Новому году
Германия заявила о попытках предотвратить санкции против "Северного потока-2"
На дне Финского залива перед визитом Путина нашли минное поле времен Великой отечественной войны
В России планируют создание беспилотного стратегического бомбардировщика
Эксперты выяснили, откуда россияне "черпают" новости
В Минобороны произошли серьезные кадровые изменения
В США произошло массовое ДТП почти с 70 машинами, пострадали больше 50 человек
Швейцарская компания, занимавшаяся прокладкой "Северного потока-2", вывела суда с Балтийского моря
В Германии уверены в успешном завершении "Северного потока-2"
Названы самые закредитованные регионы России
«Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома-2» из-за сцены с Трампом
Лавров назвал давление на Иран со стороны США нарушением Устава ООН
Эксперты назвали топ-10 самых востребованных профессий в России
Сирийская армия отбила атаку боевиков в Идлибе
"Вопрос нацбезопасности": Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России
"Годами не обращают внимания": Онколог назвала первые симптомы рака
"Спрятал тела в канализационный люк": В Новой Москве тракторист по неосторожности убил двоих дорожных рабочих
Минюст: Греция готовит выдачу россиянина Александра Винника в США
В Зеленограде 13-летняя школьница приняла таблетку от головной боли и умерла