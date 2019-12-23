Экономические итоги 2010-х: Мы стали здоровее и стабильнее. Но не богаче

С 2010 года в российской и мировой экономике произошло многое. Не было, наверное, только полномасштабного кризиса. Хотя многие считают, что он и не заканчивался. За неделю до Нового, 2020 года мы решили подвести экономические итоги уходящего десятилетия десятых годов.

Событий было много, выделяем лишь основные тенденции.

Валютные качели

К колебаниям курсов доллара и евро мы давно привыкли. Но слишком резкие колебания все еще пугают. Во время валютной паники 2014 года доллар перевалил за 80, а евро - за 100 рублей. Это особенно запомнили те, кто отстоял очередь в обменник и успел купить валюту по такому курсу. С тех пор этих значений ни доллар, ни евро больше не достигали. А Центробанк наконец-то научился управлять валютным курсом так, чтобы он не прыгал вверх-вниз даже при резком изменении цены на нефть. И теперь не тратит на это сотни миллиардов долларов резервов.

Кто хочет стать пенсионером?

За эти десять лет вариантов расчета пенсии было несколько. Сначала появились баллы. Затем нам заморозили накопления. А под конец повысили пенсионный возраст. Наверное, все это нужно было делать. Против «демографической ямы» других аргументов, к сожалению, нет. Но, как считают эксперты, слишком уж поспешно приступили к этим реформам. Тем более что проблем с деньгами в бюджете, как выясняется, нет. Профицит бюджета только в этом году - три триллиона рублей.

Шеринг-экономика

Это слово происходит от английского share - «делиться». На русский переводится как «совместное потребление вещей». Идея начала активно развиваться в последние годы. Арендовать стало проще и дешевле благодаря новым технологиям. А если так, то зачем тратить кучу денег, если можно взять на 15 минут, а потом передать другому?! Скажем, услуги такси - они подешевели вдвое, а машина приезжает за две минуты. И хотя на вокзалах и в аэропортах все равно остались традиционные бомбилы, но их век, хочется верить, недолог.

- Отношение к собственности миллениалов (людей, родившихся с 1980 по 2000 год) резко отличается от установок их родителей и тем более бабушек и дедушек. Они предпочитают арендовать жилье и чаще менять место жительства, а не покупать собственные квартиры, - говорит Олег Богданов, ведущий аналитик инвесткомпании QBF.

Безналичное общество

Помните очереди к банкоматам в день зарплаты? Теперь они большая редкость. Расплатиться картой можно почти везде. Терминалы есть даже в маленьких магазинчиках в небольших городках. За 10 лет доля безналичных платежей выросла в 30 раз! Причем в отличие от Европы у нас нет ограничений по минимальной сумме. Картой можно заплатить хоть один рубль, хоть пять копеек. А технологии бесконтактной оплаты, в том числе через телефон, ускорили процесс. Этому способствует еще одна тенденция - смартфонизация всей страны. Человека с кнопочным телефоном сейчас встретить почти невозможно.

ЗОЖ* победил

Россияне стали следить за своим здоровым образом жизни (ЗОЖ). По данным Минздрава, потребление алкоголя в стране за десять лет сократилось вдвое - до 9,3 литра чистого спирта на человека в год. Почти в два раза уменьшилось и число курильщиков. Причин у этого несколько: рост цен на табак и алкоголь, запреты на курение в общественных местах и на продажу спиртных напитков в ночное время. Вместо этого россияне стали больше заниматься спортом.

- Изменение образа жизни, меры государства по борьбе с употреблением алкоголя и табака и по совершенствованию медицинской помощи приносят плоды. Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, продолжительность жизни в России достигла нового исторического максимума в 73,6 года, - говорит Евгений Яковлев, профессор Российской экономической школы.

*Здоровый образ жизни.

Китайцы на марше

В 2010-е годы впервые в мире появилась ипотека, при которой банк платит заемщику, а не наоборот. В Европе с помощью таких мер пытаются раскочегарить затухающую экономику, но единственное, чего добились финансовые власти ЕС, - это резкий рост цен на недвижимость. При ставках, близких к нулю, ипотека стала слишком доступной. У нашего восточного соседа тоже есть проблемы, но это не мешает Китаю расти на 6 - 7% в год. За последние 10 лет его экономика выросла в 2,5 раза. А за 30 лет - в 35 раз! Китайские туристы заполонили все страны мира, в том числе и нашу. Целые поезда, набитые китайцами, ездят из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

МНЕНИЕ

«Для нас это потерянное десятилетие»

За прошедшие 10 лет выросла экономика США и европейских стран, их активно догоняли «восточные тигры». А Россия? Да, мы снизили инфляцию. Научились жить при довольно низкой цене на нефть. Накопили солидные резервы. Доходы бюджета превышают расходы. Но рост экономики и реальных зарплат - почти нулевой. Мы настолько зажали внутреннюю экономику, что у бизнеса нет желания инвестировать в развитие. Особенно после повышения НДС.

- Самое печальное, что у нас было столько возможностей, но за прошедшие годы наша экономика практически не выросла. Это потерянное десятилетие, - говорит экономист Игорь Николаев. Все эти десять лет мы ждали повторения кризиса.

Копили деньги и держали их под минимальные проценты, а не вкладывали в развитие. В итоге к новому кризису готовы, а предпосылок для роста так и не создали.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

1. Каждый суслик - блогер

Делать фото и выкладывать посты в социальных сетях стало проще простого. Платформы YouTube и Instagram создали новый рынок и новые профессии. Нередко парадоксальные. Распаковщик киндер-сюрпризов зачастую зарабатывает на порядок больше, чем автор умного канала про бизнес.

2. Криптовалютный бум

Эта странная субстанция появилась незаметно. Но в середине 2010-х выстрелила на полную мощность. Несколько лет назад народ сходил с ума и кусал локти, что не купил биткоин по 100 долларов за штуку. В регионах стали скупать видеокарты и строить майнинговые фермы, чтобы «добывать» цифровую валюту. Потом котировки упали в несколько раз. Хакеры стали слишком часто взламывать криптобиржи и красть электронные сбережения. А регуляторы многих стран - запрещать хождение криптовалют на своей территории. В общем, революция в электронных средствах платежа не случилась.

3. В тесноте, зато в своей

Все больше людей переезжают в мегаполисы. Но при наших ценах на жилье и ставках по ипотеке позволить себе собственную квартиру могут немногие. Строители нашли выход из ситуации. Они стали строить больше однушек и студий.