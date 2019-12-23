Наталья Фатеева не общается со своими детьми, а сыночком называет кота Филю

Наталья Фатеева ведет закрытый образ жизни. И как мы поняли, единственная ее большая привязанность - черный кот Филя, которого Фатеева ласково называет своим сыночком. На звонки журналистов Наталья Николаевна отвечает, что личные темы не обсуждает и не- личные тоже: «Я давно нигде не снимаюсь, не выхожу на сцену (актриса работала в Театре киноактера. - Ред.). Что говорить о творчестве? Все это в прошлом».

В последние годы она перенесла несколько операций по замене шейки бедра. В городской больнице занесли инфекцию, начались серьезные осложнения. Был долгий путь реабилитации. Фатеева передвигалась в инвалидном кресле, потом - на ходунках и только недавно стала выходить на улицу на костылях. До того она поражала своим оптимизмом и кипучей энергией. Однажды я с ней повстречалась на кинофестивале в Турции, куда Наталья Николаевна поехала не столько ради того, чтобы смотреть фильмы, сколько чтобы наплаваться на всю оставшуюся жизнь. И ежедневно проводила в воде не меньше пяти часов.

Сегодня ей помогает Бари Алибасов. Несколько раз в год приезжает из Петербурга ее подруга Светлана. Иногда Наталья Николаевна умудряется выходить в магазин даже на костылях и прогуливается по набережной Москвы-реки. И каждое утро по-прежнему делает зарядку.

У народной артистки есть помощницы по хозяйству, работу которых оплачивает благотворительный фонд «Артист». Но ни с одной из них Фатеева подолгу не уживается, хотя в ее роскошной квартире на Фрунзенской набережной вроде бы двум женщинам не должно быть тесно. Но характер у Фатеевой грозный. Она всегда была независимой и резкой и с годами не изменилась. Не секрет, что у Натальи Николаевны сложные отношения с ее взрослыми детьми (сыном Владимиром от режиссера Басова и дочерью Натальей от космонавта Егорова).

- Мама с нами не общается, ни со мной, ни с моей сестрой Наташей, - признался «КП» Владимир Басов-младший. - В день ее рождения я обязательно отправлю ей эсэмэску и, уверен, ответа не получу. Но насколько, я знаю, у мамы все в порядке....

В чем причина сложных отношений с родными, мы спросили у Бари Алибасова, который дружит с Натальей Фатеевой больше двадцати лет и чей водитель регулярно помогает ей ездить за продуктами.

- Не надо драматизировать ситуацию, - как всегда, зарядил оптимизмом Бари Каримович. - У всех по-разному складываются отношения с родственниками. Например, я со своим старшим братом совсем не общаюсь, зато с сестрами, наоборот, активно дружу. Наталья Фатеева давно живет одна, она привыкла к такому образу жизни. Появление посторонних людей, да и близких тоже, раздражает, мешает. Все одинокие люди такие. Я по себе сужу. Не люблю, когда чужие у меня дома. Мы люди взрослые, нам тяжело менять привычки.

Но и в возрасте Наталья Фатеева остается в центре внимания мужчин.Фото: Мила СТРИЖ

5 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ:

«Три плюс два» (1963)

«Табачный капитан» (1972)

«Джентльмены удачи» (1973)

«Розыгрыш» (1976)

«Место встречи изменить нельзя» (1979)