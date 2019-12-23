2019-12-23T17:24:33+03:00
Наука

Северный магнитный полюс наш! Ну, почти наш

Стрелки всех компасов мира скоро будут указывать на Россию
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Россияне ждут прибытия северного магнитного полюса.Россияне ждут прибытия северного магнитного полюса.
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Карты устарели

Северный магнитный полюс Земли движется в Сибирь. Рано или поздно он там окажется. Нашим станет. Никакого секрета тут нет — это ожидаемое и даже предсказуемое событие. Как и смещение само по себе. Неожиданной стала его скорость. Она вдруг возросла примерно до 55 километров в год — почти в четыре раза вопреки всем прогнозам. О внезапном ускорении объявили Национальные центры экологической информации США (NOAA's National Centres for Environmental Information — NCEI) и Британская геологическая служба (British Geological Survey), которые следят за движением магнитных полюсов.

Северный магнитны полюс сдвинулся на более чем 2000 километров. Разогнался до 55 километров в год, но сейчас притормозил до 40 километров в год.

Северный магнитны полюс сдвинулся на более чем 2000 километров. Разогнался до 55 километров в год, но сейчас притормозил до 40 километров в год.

Экологи и геологи заверяют, что с 1831 года - со времени определения точного положения северного магнитного полюса - он сместился на 2250 километров. Не стоял на месте и южный - покинул Антарктиду и вышел в Индийский океан. Но скорость его дрейфа оставалась постоянной.

Нынешние стремительные изменения положения северного магнитного полюса привели к тому, что пришла в негодность – устарела - прежняя Всемирную магнитную модель (WMM) – эдакая карта, которая показывает текущие и грядущие положения полюсов. На ней отмечены районы, где работа компасов становится ненадежной – то есть, они начинают врать, осложняя навигацию.

Дело дошло до того, - сообщает портал ScienceAlert, что американцам и британцам пришлось спешно составить новую Всемирную магнитную модель – на год раньше запланированного срока. Данные для нее предоставили десятки спутников и сотни наземных обсерваторий.

Всемирная магнитная модель в развернутом виде.

Всемирная магнитная модель в развернутом виде.

Почему магнитные полюса дрейфуют? Да еще как-то не синхронно: южный — на одно расстояние, северный — на другое. Никто толком не знает. Имеются лишь предположения, что это как-то связано с движением железного ядра планеты и раскаленных потоков магмы в ее недрах.

ТРЕВОЖНЫЙ ВОПРОС

А если северный магнитный полюс двинется еще дальше?

Некоторые ученые считают ускоренный дрейф северного магнитного полюса нехорошим симптомом. Видят в нем признаки надвигающейся инверсии магнитного поля Земли. Проще говоря, пугают тем, что магнитные полюса нашей планеты поменяют местами. В прямом смысле слова: северный станет южным. И наоборот.

Ученые объясняют: совсем не страшит то, что на Север, в итоге, начнет указывать не синий кончик стрелки компаса, а красный. Ведь опасна не сама инверсия, а ее процесс. Отнюдь вроде бы не мгновенный. По некоторым оценкам, он может затянуться на сотни, а то и на тысячи лет.

А по мере развития инверсии, есть угроза того, что напряженность геомагнитного поля снизится примерно в десять раз. На какое-то время Земля ощетинится десятками магнитных полюсов. Это — в лучшем случае. В худшем — поле и вовсе исчезнет. Что тут же лишит нашу планету магнитосферы - природного барьера, сдерживающего солнечный ветер и космическое излучение. Жизнь без такой защиты долго не протянет. Не говоря уже о цивилизации, электрические сети которой «спалят» даже скромные солнечный вспышки.

Инверсия может привести к тому, что магнитные полюса размножатся.

Инверсия может привести к тому, что магнитные полюса размножатся.

Отсюда и тревога: если магнитное поле и в самом деле выключится, то включится ли снова? Сколько точно продлится «перезагрузка»? Ясных и однозначных ответов на эти жизненно важные вопросы нет. Равно как и универсальной «магнитно-хронологической шкалы». Одни обещают инверсию «хоть завтра», другие — чрез 2 тысячи лет, третьи через 200 тысяч.

По самому благоприятном прогнозу: до следующей инверсии — более 25 миллионов лет.

И наконец, есть ученые, которые вообще не верят, что инверсии бывают.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Динамомашина в недрах

Считается, что геомагнитное поле генерирует жидкое железное яро Земли. Его внутренняя часть вращается быстрее наружней. Она - «ротор» гигантского электрического генератора. Внешняя часть - «статор» . Вместе они — земное динамо. Или геодинамо, которое вырабатывает электрический ток. Он и создает магнитное поле.

Ток в недрах Земли вырабатывает геодинамо.

Ток в недрах Земли вырабатывает геодинамо.

Ученые верящие в инверсию грешат на «турбулентные флуктуации течений электропроводящего железа внутри жидкого ядра», которые и смещают геомагнитные полюса со своих устойчивых мест. Далее, полагают теоретики, события могут развиваться по двум сценария. Либо полюса возвращаются в исходное положение и инверсия отменяется. Либо они продолжают двигаться, пока не окажутся в противоположных точках равновесия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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