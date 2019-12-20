В Москве гражданка Индии пыталась сжечь квартиру соседки

Курьезный случай произошел 12 ноября на Ярославском шоссе в Москве. В районе 9 утра жители одной из многоэтажек почувствовали резкий запах гари. Выбежав на площадку 9 этажа встревоженные жильцы увидели полыхающую дверь квартиры 32-летней Оксаны П*.

- В полицию поступило сообщение о поджоге одной из квартир в доме на Ярославском шоссе. В ходе осмотра места происшествия, оперативники установили, что неизвестный облил дверь квартиры горючим веществом похожим на бензин и поджег. Однако, благодаря внимательности жильцов, преступный умысел до конца доведен не был и огонь удалось потушить до того, как он проник внутрь помещения, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сразу же было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение имущества совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога. Больше месяца оперативники разыскивали поджигателя и наконец, 11 декабря, обнаружили его, а точнее её, в соседней квартире.

Поджигателем оказалась соседка Оксаны* 41-летняя безработная гражданка Индии. В настоящее время она задержана. По информации от источников KP.RU, женщина полностью изобличена в совершении данного преступления.