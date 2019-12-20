2019-12-20T12:02:31+03:00
Происшествия

В Москве гражданка Индии пыталась сжечь квартиру соседки

Хулиганка облила бензином дверь соседки
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Поджигателем оказалась соседка, 41-летняя безработная гражданка ИндииПоджигателем оказалась соседка, 41-летняя безработная гражданка ИндииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Курьезный случай произошел 12 ноября на Ярославском шоссе в Москве. В районе 9 утра жители одной из многоэтажек почувствовали резкий запах гари. Выбежав на площадку 9 этажа встревоженные жильцы увидели полыхающую дверь квартиры 32-летней Оксаны П*.

- В полицию поступило сообщение о поджоге одной из квартир в доме на Ярославском шоссе. В ходе осмотра места происшествия, оперативники установили, что неизвестный облил дверь квартиры горючим веществом похожим на бензин и поджег. Однако, благодаря внимательности жильцов, преступный умысел до конца доведен не был и огонь удалось потушить до того, как он проник внутрь помещения, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сразу же было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение имущества совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога. Больше месяца оперативники разыскивали поджигателя и наконец, 11 декабря, обнаружили его, а точнее её, в соседней квартире.

Поджигателем оказалась соседка Оксаны* 41-летняя безработная гражданка Индии. В настоящее время она задержана. По информации от источников KP.RU, женщина полностью изобличена в совершении данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Андрей влюбился и хотел уйти от жены»: Мать главы многодетного семейства, которого обвинили в изнасиловании дочери, заявила о мести супруги
Женщина рассказала «КП», почему 8 детей никогда не ходили в школу, почему роды детей проходили в ванной, какие отношения были в странной семье и как она узнала об арсенале оружия сына [видео]
Восемь братьев и сестер никогда не ходили в школу и семь лет терпели изнасилования
Глава семейства любил наряжаться в военный китель Николая II, а детей в одежду царских времен. Его женой была двоюродная сестра, которую родственники 20 лет считали пропавшей [видео]
«Я боролся с наркотиками и коррупцией. Мы жили счастливо»: Отец 8 детей, обвиняемый в изнасиловании дочери, рассказал об оружии и надругательствах
Супруги рожали малышей дома в ванной и никогда не водили их в школу. Глава семейства объяснил это их безопасностью [видео]
Новости 24
С Нового года на 100 тысяч подорожают авто-любимчики среднего класса
Политолог объяснил, почему Трамп спешит запустить процесс по импичменту
С ума сошли: Людмила Максакова прокомментировала новости о своей госпитализации
"Украина идет к положению глубокой провинции": Пушков раскритиковал разгром памятника Горькому в Харькове
Никотиносодержащие смеси запретят продавать несовершеннолетним наравне со снюсами и насваем
В "Газпроме" заявили, что РФ и Украина проведут переговоры по газу в Минске
На экологию до 2024 года потратят 4 триллиона рублей
Отец и дочь в Штатах врали про выигрыш в лотерею и получали за это миллионы
Минтрас просят поддержать авиацию в малых городах
Собянин выразил соболезнования родным погибшего при стрельбе на Лубянке
В Госдуме оценили переговоры по транзиту газа
Федор Конюхов переплывет Тихий океан и Атлантику на энергии Солнца
У "Лубянского стрелка" во время нападения было взрывное устройство при себе в рюкзаке
Сельских врачей могут освободить от уплаты НДФЛ
"Куда-то с рюкзаком ходил": Соседка рассказала о странностях Манюрова, который устроил стрельбу на Лубянке
США запретит продажу сигарет и вейпа людям младше 21 года
Личные данные 250 миллионов пользователей Facebook утекли в Сеть
"Объявила войну":Меркель пообещала ответить на санкции против «Северного потока — 2»
"Такой же некрасивый"": В США оценили "русский Tesla Cybertruck"
"Он действительно советский": Украинский журналист прокомментировал ответ Путина на вопрос о танках
В США раскрыли похищение ребенка, которое произошло 55 лет назад
"Можно на время забыть": Синоптик прогнозирует отсутствие снега в ближайшую неделю в Москве
Сотрудники ГИБДД получат право проверять всех водителей на алкоголь
После стрельбы на военной базе во Флориде Пентагон проверил саудовских курсантов