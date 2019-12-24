Лекарства и БАДы ведут спор

Казалось бы, фармацевтический рынок и рынок биологически активных добавок к пище не должны конкурировать. У продукции совершенно разное назначение: лекарства используются для лечения симптомов и причин заболевания, а БАДы обогащают рацион питания. Тем не менее, в понимании обывателя – не без влияния, конечно, извне, - эти средства друг от друга особенно не отличаются. Расскажем вам, с какими спорными ситуациями периодически сталкиваются различные уполномоченные органы и суды.

Лекарства в БАДах

Наверняка многие помнят скандалы, связанные с обнаружением в БАДах лекарственных средств.

К сожалению, наличие в составе некоторых БАДов синтетических лекарственных компонентов – не миф. В частности, ряд аптек был привлечен к административной ответственности за продажу БАДа, в составе которого были обнаружены лекарственные средства для лечения эректильной дисфункции [1, 2, 3].

БАД разрабатывался в Китае, но реализовывался в России. На упаковке была надпись «не является лекарственным средством», официально в составе заявлялись экстракты растений.

Как указал суд, БАД – это природные или идентичные им вещества, а также – пробиотики, применяемые вместе с пищей или вводимые в состав еды. Пищевые продукты, добавки и сырье должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам. В маркировке такой продукции недопустимо указывать компоненты, не входящие в состав пищи [1] и уж тем более включать в состав БАД вещества, не указанные в инструкции.

Недопустимость смешения

Также суды запрещают фармацевтическим компаниям выводить на рынок средства, которые обычный потребитель может перепутать с БАДами [4].

Например, в продаже находился БАД со словами «форте плюс» в названии. Одна компания решила выпустить на фармрынок препарат с таким же названием, но без слов «форте плюс», либо с включением в название препарата действующего вещества.

Суд запретил выводить это лекарство на рынок, так как торговое наименование не должно вводить покупателя в заблуждение относительно состава, свойства, действия препарата или его производителя.

В силу п. п. ст. 4 Закона о лекарствах лекарственные препараты предназначены для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации и т.п. БАДы же в силу ст. 1 Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» отнесены к пищевым продуктам.

Если выпустить на рынок лекарство с наименованием, похожим на БАД, потребитель вместо оказывающего лечебное воздействие средства может приобрести добавку к пище. Смешение таких наименований представляет опасность для неограниченного круга лиц [4].

Недобросовестная конкуренция?

На рассмотрении антимонопольных органов имеются дела по недобросовестной конкуренции. Вот одно из них: производитель лекарственного средства подал заявление на производителя БАДа со схожим торговым наименованием и составом [5].

Эта история получила широкую огласку в СМИ, особенно – в специализированных профессиональных изданиях.

Как представляется, особую остроту делу придало то, что БАД распространялся через аптечную сеть определенным образом: потребитель запрашивал лекарственный препарат, а ему могли взамен предложить БАД, аргументируя замену тем, что БАД - это аналогичный по составу препарат, но только дешевле, или вообще тем, что на данный момент времени в наличии есть только он.

Разумеется, от таких схем страдает и покупатель, желающий приобрести именно лечебное средство, и производитель лекарственного средства, теряющий потребителя собственной продукции.

Что касается подобных БАДов-«двойников», то не всегда они имеют схожее наименование с лекарством. Зато в составе могут целиком дублироваться компоненты популярного препарата.

Например, есть БАДы, в составе которых заявлены те же вещества, что и в одном из лекарственных препаратов, применяемых в лечении синусита, а именно Синупрете – это горечавка, первоцвет, щавель, бузина и вербена. Неопытный покупатель может перепутать добавку к пище и лекарство.

Напоминаем, что, приобретая препараты в аптеке, стоит внимательнее рассматривать упаковку и не забывать уточнять, действительно ли вы платите деньги за лекарство, а не за что-то другое.

Список использованных источников:

1. Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу №А40-13452/2019от 11 сентября 2019 года.

2. Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу №А40-1937/18 от 30 августа 2018 года.

3. Постановление Арбитражного суда Уральского округа по делу №А60-65809/2017 от 20 июля 2018 года.

4. Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу №А40-85202/2017 от 30 марта 2018 года.

5. Дело Пензенского УФАС России №058/01/14.6-234/2019 (определения от 26 августа 2019 года, от 11 сентября 2019 года).