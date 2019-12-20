2019-12-20T19:56:06+03:00
Общество

«Так вам и надо»: Пляски на фоне стрельбы

Откуда в людях берется злорадство по поводу теракта у стен Лубянки
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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Полицейские на месте стрельбы в центре Москвы, 19 декабря 2019 г.Полицейские на месте стрельбы в центре Москвы, 19 декабря 2019 г.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Вечером 19 декабря я увидел кое-что очень неприятное, но, увы, предсказуемое.

Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).

Даже и мысли у них не возникло о том, чтобы вместо этого зажигающего огни цирка хоть на копейку посочувствовать пострадавшим, а равно и проявить солидарность с теми, кто пошел навстречу убийце и сделал так, чтобы тот перестал убивать.

Какое там.

Ведь все эти ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардия, кто там еще - это же, считай, и не люди, так, сапоги да сатрапы, то ли дело святой Борис Ефимович, а этих не жалко, и даже если бы был убит случайный прохожий - все равно Путин виноват, да и прохожий тот, кстати и правда раненый, ведь не студент Высшей школы экономики, не так ли?

У Лондона не боли, у Парижа не боли, у Высшей школы экономики не боли, а на Лубянке - да хоть огнем все гори.

Сергей Мардан: В ФСБ полетят головы. То, что случилось на Лубянке - это прокол

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К чему я все это?

Мы уже почти шесть лет живем внутри холодной гражданской войны.

Холодная гражданская война - это когда у людей не просто разные "партии" или разные взгляды.

А это когда они плачут на нашей свадьбе (18 марта 2014 года, когда вернулся Крым - черный день в истории России, как сказал один интеллигент) и пляшут на наших похоронах (2 мая 2014 года, когда жгли людей в Одессе - у них не произошло ни-че-го).

И нет такой новости, нет такой радости, нет такой трагедии и такой крови, которая могла бы тут что-то заново склеить и соединить.

Мы разошлись навсегда.

Ну а всем тем, кто вовремя предупредил столько терактов - за что обычно не положено благодарности, ведь пока гром не грянет и проч., - и кто все-таки остановил этот, кто шел навстречу огню, когда каждый мирный человек бежал от него, - простое большое спасибо и неуклюжий поклон.

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Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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ИСТОЧНИК KP.RU

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