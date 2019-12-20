Версии генерала ФСБ: Завербовали или сошел с ума? Зачем стрелок устроил теракт у Лубянки

После бойни у здания ФСБ непонятно главное — мотивы боевика. Что подтолкнуло 39-летнего Евгения Манюрова вооружиться винтовкой, взрывчаткой и пойти расстреливать силовиков?

Главные версии теракта вместе с «КП» разобрал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Версия №1: Завербовали исламисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750699" frameborder="0"></iframe> Видео начала стрельбы в центре Москвы.

Мать боевика призналась корреспонденту «КП», что сын общался с арабами на английском языке. Отец Манюрова тоже отмечал в беседе с репортерами, что Евгений связан с представителями Арабских Эмиратов.

Михайлов: О вербовке в чистом виде говорить сложно. Тут нужны доказательства. Деньги или документы, которые он получал. Ваххабиты ведут свою вербовку по сети. Но не думаю, что у него были основания идти у них на поводу. Посмотрите на среду, в которой он жил. Это Подмосковье. Не самый плохой район. У него была работа. Ходил на курсы в Высшую школу экономики. Почвы явной нет. Хотя у него могло в голове что-то перемкнуть, и он поддался вербовке. Но теперь это нужно выяснить следователям. Посмотреть переписки, проверить звонки, узнать их цели.

Мать Евгения увозят на опознание трупа сынаФото: Александр БОЙКО

Версия №2: Сошел с ума.

Соседи и знакомые говорят, что Манюров был замкнутым мужчиной. Ни с кем не общался. Странности замечали и в его клубе по стрельбе.

Михайлов: Не похоже, что он сошел с ума в прямом смысле этого слова. Были отклонения психические. Жил замкнуто. Вел себя очень странно для 39-летнего мужчины. Люди вокруг видели эти ненормальности, но они не вызывали тревоги. Вербовку можно вычислить через агентурную сеть. Так и предотвращаются теракты. А когда действует псих-одиночка — практически невозможно понять его намерений. Особенно, если родственники и соседи не замечают его подготовки. Думаю, отследить его тщательную подготовку могли те, кто с ним жил. Но они, вероятно, списали это на странности характера.

В доме Евгения Манюрова прошли обыскиФото: Александр БОЙКО

Версия №3: Месть

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750767" frameborder="0"></iframe> "Куда-то с рюкзаком ходил": соседка рассказала о странностях Евгения Манюрова, который устроил стрельбу на Лубянке.Старшая по подъезду, где жил стрелок, Светлана Александровна рассказала о своем соседе

Возможно, псих был недоволен своей жизнью. Или его чем-то обидели силовики. Поэтому он выбрал именно Лубянку для расстрела людей.

Михайлов: Это не было похоже на публичный акт. Потому что он пришел в то место, где практически нет прохожих. Если бы ему хотелось громче о себе заявить через это зверство, он бы выбрал многолюдную улицу Москвы. Даже если это и была какая-то месть — все равно это отклонение психическое. Он выбрал для теракта место и дату, которые связана с ФСБ. Психи часто замыкаются в своих навязчивых мыслях. Но, повторюсь, мотивы понять сложно. Тут будет большая работа следователей.

Цветы в память о погибшем в ходе перестрелки накануне сотруднике ФСБ появились около приемной спецслужбы на ЛубянкеФото: Агентство городских новостей "Москва"

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Павел Жавнеров, психолог:

«Его странности можно было отследить»

- Я читал, что убийцу подкосила смерть бабушки, к которой он был очень привязан. Плюс он вырос в неполной семье. Воспитывался женщинами. Отсюда возникла тяга к оружию и силовым видам спорта. Хотелось доказать, что он настоящий мужчина. Так часто бывает с мальчиками, к воспитанию которых не прикладывали руку отцы, - объяснил «КП» эксперт. - Видимо, у него копились негативные события. Жизнь не складывалась. По своей натуре, скорее всего, он был предрасположен к нервным срывам и депрессии. Если бы мы были внимательнее к жизни своих родных, то могли бы им помочь. А так мы даже не знаем, что происходит с нашими детьми, супругами. Что они читают в интернете, с кем переписываются, о чем переживают. Если бы террорист, у которого начался сдвиг, обратился бы к специалисту — это бы спасло нас от такой трагедии. Или бы родные могли подтолкнуть его на поход к врачу.

Манюров был ликвидированФото: СОЦСЕТИ

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