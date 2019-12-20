Тренер террориста с Лубянки: Манюров стрелял в черном плаще с капюшоном

Если верить информации из соцсетей, напавший на здание ФСБ России 39-летний стрелок Евгений Манюров учился в Российской академии правосудия. А еще был слушателем курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в Высшей школе экономики. Был у него и свой бизнес, который он закрыл в 2015 году.

А потом житель Подольска вдруг увлекся практической стрельбой. Удовольствие не дешевое: один выстрел - 17 рублей, участие в матче - 3 тысячи.

В ноябре Евгений Фатихович занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ, следует из публикации на сайте организации.

А ровно месяц назад он участвовал в стрелковом матче памяти начальника отделения Управления «В» («Вымпел») ФСБ, Героя России, подполковника Дмитрия Разумовского, который погиб при спасении заложников во время теракта в Беслане.

"Комсомолке" удалось поговорить с одним из тренеров ДОСААФ, который учил Манюрова стрелять.

- Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался, - рассказывает дизайнер стрелковых упражнений стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович.

- Ничего странного за ним не замечали?

- Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка (именно в ней Манюров отправится на Лубянку, что бы было удобнее прятать карабин - прим. Авт.). Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно.

- Так и стрелял в капюшоне?

- Так и стрелял.

- Может он ненормальный был?

- Ну, подождите, как ненормальный? У него ведь нарезной карабин был калибра 7,62 мм со всеми полагающимися документами, а это значит, что до него он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе.

Отметим, что ездил Манюров в столичный тир на Поклонную гору из Подольска.

Напомним, что в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения. По официальной информации Следственного комитета стрелок был один. Мотивы террориста пока неизвестны: во время вооруженного сопротивления он был ликвидирован спецназом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о стрелке, который устроил теракт на Лубянке

Стала известна личность злоумышленника, который вечером 19 декабря устроил стрельбу возле здания ФСБ России на Лубянке. Как ранее писал сайт kp.ru, около шести часов вечера в здание ведомства на Кузнецком мосту ворвался человек с автоматом. После завязавшейся перестрелки с сотрудниками органов безопасности он выбежал на улицу и был ликвидирован в соседнем переулке (подробности)

Ветеран спецподразделения ФСБ «Альфа» о стрельбе на Лубянке: Это конкретный террористический почерк, никакой это не псих

Полковник запаса Алексей Филатов рассказал «КП» подробности ЧП в центре Москвы (подробности)

В распоряжение "КП" попало видео ликвидации террориста в Москве на Лубянке

В распоряжение "КП" попало видео, которое снимали из кабинета в основном здании ФСБ на Лубянке в момент нападения. На кадрах хорошо видно, как неизвестный в капюшоне и черном плаще, с рюкзаком за спиной, прячется за колоннами 10-го дома по улице Большая Лубянка и отстреливается из оружия, которое похоже на автомат Калашникова (подробности)