Исследователь объяснил, почему миллионы людей на земле «ничего не успевают»

В эти дни в США с огромным успехом идут публичные лекции бывшего технического директора Cisco Systems Грега Брейдена. Брейден уверяет, что за последние пятьдесят лет время сжалось, и на самом деле сейчас в сутках – всего 16 часов. Именно поэтому мы торопимся, суетимся, но все равно ничего не успеваем. Часы нас обманывают, потому что «сжались» вместе с временем. Звучит дико, но мы попытались разобраться, что к чему – оказалось, есть о чем поговорить.

Пульс Земли

Вы часто слышите: «как летит время», «не успел опомниться, отпуска как не бывало», и прочее в таком же духе? – театрально говорит Брейден и обводит, как опытный оратор, рукой притихший зал. Вы, конечно, все списываете на то, что вы просто стареете, продолжает он. Но на самом деле… Брейден делает театральную паузу – на самом деле время действительно сжалось. Ваш возраст ни причем.

Брейден говорит: спросите у любого кардиолога, и он вам скажет, что человек с частым пульсом при прочих равных живет меньше. Такое впечатление, что каждому из нас отведено определенное количество ударов сердца. У Земли тоже есть пульс. Он называется «резонанс Шумана». Когда его открыли в 1950-е годы, он составлял 7,8 ударов в секунду. И таким был до 1980 года. Потом пошел вверх, и сейчас – 13 ударов. Земля «дышит» быстрее. И меняет пространство-время вокруг себя. А именно: если при «пульсе» 7,8 ударов в секунду сутки длятся 24 часа, при «пульсе» 13 - всего 16 часов, говорит исследователь. Все вокруг на вид такое же: Солнце восходит и заходит, мы не стали бегать быстрее, по-старому тикают часы, но это иллюзия. В сутках ДЕЙСТВИТЕЛЬНО осталось всего 16 часов.

Радиоволны и часы - какая связь?

Многочисленные поклонники Брейдена припоминают Библию. Там говорится, что перед концом света время сожмется. Многие религиозные лидеры уже заявляли, что мы живем в последние времена, так вот вам и научное доказательство!

На первый взгляд концепция бывшего топ-менеджера Cisco выглядит так себе. Во-первых, неясно, как именно «пульс Земли» связан с пространством-временем. Мы прочитали все, что Брейден про это писал, но конкретики не отыскали. Во-вторых, резонанс Шумана – это все-таки не «пульс Земли», а частота резонанса между Землей и слоем заряженных частиц на высоте около ста километров над ней, ионосферой. Резонанс – штука, несомненно, важная. Физически она проявляется как гул, который можно слышать специальным радиоприемником (кстати, не очень сложным, его спаяет и подросток). Этот гул как-то связан с альфа-ритмами нашего мозга, то есть с частотой, на которой работает биологический «процессор» в наших головах.

Но все это – радиоволны и электрические колебания, причем тут время? В-третьих, ученые в самом деле отыскали лихорадочные сбои в резонансе Шумана, «аритмию». Например, во время солнечных вспышек резонанс «ломается». И это – одна из причин, почему мы себя плохо чувствуем во время магнитных бурь. Но глобально, говорят исследователи, частота «пульса» - по-прежнему между семью и восемью ударами в секунду, от года к году «пульс» не ускоряется. И самое главное. Это же Брейден придумал, что в 2012 году закончится календарь майя, и Земля остановится. Ну как придумал… Календарь майя в самом деле был рассчитан только до 2012 года. Но Земля-то вертится вроде.

Тут бы ставить точку, но не все так просто. Брейден как опытный «провокатор от науки» затронул проблему, о которой пишут очень серьезные исследователи. Время течет равномерно, прямолинейно? Вы удивитесь, но высокая наука говорит – «нет». Брейден упростил суть передовых исследований, кое-что придумал, и выставил на всеобщее обозрение – зато о парадоксе времени узнали массы. Что вы слышали, например, о Туринском эксперименте? Сейчас услышите.

Его просто нет

То, что время – всего лишь иллюзия, говорил еще Платон. Он считал, что все «времена» на самом деле существуют одновременно, прошлое никуда не делось, будущее уже создано и уже есть. Высшие существа (демоны) видят как бы ленту событий, могут ее крутить туда-сюда. А люди обречены по этой ленте скользить с заданной скоростью, и созерцать только один «кадр» этого великого «фильма».

В ХХ веке подтянулась наука, и все еще больше запуталось. Послушать Эйнштейна, так время – очень относительная вещь. Оно полностью зависит от гравитации и скорости, сильнее тяготение и выше скорость – медленнее течет время. Но, находясь «внутри» процесса, ты этого никак не узнаешь (тут Брейден совершенно прав). Надо смотреть снаружи. Эйнштейн писал: представьте, что вы смотрите в иллюминатор космического корабля, который летит перед вами почти со скоростью света. Вам покажется, что движения экипажа страшно медленные. При этом внутри корабля все будет как обычно.

Странно? А эксперименты подтвердили! На последнем этаже небоскреба гравитация Земли меньше, чем у подножия, значит, время там течет быстрее? Ученые поставили опыт с очень точными атомными часами, так и есть! Издание «Индепендент» даже потролило богатеев, живущих в пентхаусах, у крыш небоскребов: вы стареете быстрее! Атомные часы видят изменение времени, даже если поднять их всего на полметра. Уже не теория: спутники GPS летают высоко, и время там другое. А им надо дать вам, на Землю, ваши точные координаты. Так вот, уже несколько лет, как инженеры вносят в данные навигаторов эту «эйнштейновскую поправку», иначе спутники врали бы еще сильнее.

Но, кроме учения Эйнштейна, есть еще квантовая механика, не менее великая штука в науке, и она рассматривает время как постоянное и «вечное». Квантовая теория верна, все эксперименты об этом говорят. Над разгадкой парадокса бьются лучшие умы, например великий Ричард Фейнман, не менее крутой Брайс де Витт, и многие другие. Сначала они выдвинули по сути концепцию Платона, только на современном научном языке. Каждому моменту времени соответствует «своя» вселенная. Иначе: бесконечное множество вселенных переживают каждая свой сценарий развития. В одной вселенной вы читаете эту статью в «КП», в другой – эту же статью, но в «Отечественных записках», потому что в России не было революции, а значит, и комсомольцев, в третьей – читаете в «КП», но статья отличается на одну букву, и так до бесконечности.

В итоге все оказалось еще интереснее. В 2013 году в Турине поставили эксперимент, и доказали: для внешнего наблюдателя времени не существует вообще, оно есть, только если ты внутри процесса. Глядя со стороны на нашу Вселенную, ты увидишь ничто, потому что без времени нет и пространства. Но, стоит тебе влететь внутрь, все появляется, как по волшебству. Материализация из ничего! Эта конструкция описана знаменитым уравнением Уилера- Де Вита и, кажется, отражает реальность, в которой мы живем. Получается, время все-таки – просто иллюзия нашего мирка.

Все это заставляет еще раз поднять вопрос: так может, Брейден прав, только зря резонансы Шумана приплел? Или не зря?

Парадокс Рождества

Теперь нам надо ненадолго уйти в область психологии и решить: а может, перед нами все-таки парадокс нашего восприятия? Старики ворчат, что «годы летят», Брейден постарел, и тоже стал ворчать. Вы удивитесь, но восприятию времени в разном возрасте посвящена куча исследований. И вот что оказалось.

Когда испытуемых разного возраста просто спрашивали, как, мол, складываются ваши отношения с временем, они говорили: да, в детстве оно как резина тянулось, а сейчас – словно картинки из окна вагона. Это назвали «парадокс Рождества» - мол, дети ждут Санта Клауса и подарков, дождаться не могут, а у родителей нет времени, чтобы их купить. Но, когда стали делать тесты, чтобы объективно оценить восприятие, оказалось, никакого эффекта почти что и нет! Точнее так: лет до 50-ти субъективное время для человека слегка замедляется, но потом выходит на плато, и так остается. Для двухлетнего ребенка год – 50% его жизни, для пятидесятилетнего человека – 2%, и восприниматься будет соответственно, это правда. Но в целом что в 17 лет, что в 50, время – оно и есть время.

Оказалось и другое. Люди в самом деле стали меньше успевать, хотя вроде бы работают, не покладая рук. Как сказал основатель компании «Али Баба» Джек Ма, «мой отец работал в поле от зари до зари, и все успевал, а сегодня в офисах куча техники, но не успевают ничего». Одно интересное исследование говорит, что виноваты гаджеты, но не в том смысле, что мы пялимся в экран и теряем время. Гаджеты каким-то образом якобы воздействуют на некий центр мозга, вроде бы открытый психологами и отвечающий за восприятие времени. Воздействуют как, электромагнитным полем? Мельканием картинок на экране? Непонятно.

Итак, похоже, проблема есть, но психология ни причем. Ищем дальше.

Нуль всех эпох

Ключ, возможно, лежит в исследованиях Теренса МакКенна, который несколько лет назад выдвинул концепцию «нуля времени». Время – это волна, и у нее есть нулевая точка, фаза, после которой ничего «нового» не происходит, вместо этого мир заполняют реплики старого, и наступает своего рода зомби-апокалипсис. Мне понравилось, как об этом написал один из блогеров, который считает, что нуль уже случился: «Я смотрю вокруг и чувствую, что мы застряли в прошлом. Наши кандидаты в президенты (автор живет в США – КП) - это возврат к 90-м годам. Большая часть музыки - римейки старых песен. То же самое с книгами и сериалами». Очередной бред? Как посмотреть. Один человек подсчитал (с помощью поисковых машин это сделать несложно), что постов, в которых люди утверждают, что с временем что-то не так, в Сети аж 37 миллионов. И всем кажется?

Есть ли в «точке нуль» МакКенна физическая основа? Несколько лет назад открыли предсказанные Эйнштейном гравитационные волны. Термин «гравитационные» прикрывает тот факт, что это еще и волны времени (и пространства тоже). То есть, когда тебя накрывает такая волна, вокруг тебя меняется гравитация (это и видят современные детекторы), но также искажаются время и пространство. Поставим теперь вопрос, а что, если все время, в котором мы живем, тоже волна? Так и есть, и эта волна задана всей массой существующей вселенной. Но у волн есть пики и провалы? Точно, и у волн времени тоже. А что мы про это знаем? Да ничего не знаем. Если зацепиться за материю (ее хотя бы можно пощупать), чтобы через нее выйти на понимание времени, так ведь вселенная набита какой-то темной материей, непостижимой нашим приборам, и что это такое, никто не понимает.

А теперь – самое потрясающее. Если мы оставим в покое физиков и спросим геологов, они скажут: да это не секрет давно, время на Земле – штука непостоянная. Когда геологи изучают древние отложения, они могут узнать продолжительность «тех», доисторических суток, например, по частоте приливов, следы которых отлично читаются в отложениях. Так вот, полтора миллиарда лет назад сутки длились всего 18 часов. Обычно винят Луну: она якобы отдаляется от Земли, и тем самым замедляет Землю. Но это неточно. Ладно, геологическая летопись видит, что было миллиарды лет назад, а как обстояли дела, например, в Древней Греции? Тут уже надо спросить астрономов: самые древние (и точные) наблюдения затмений были выполнены в VIII веке до нашей эры. Так вот, оказалось, что с тех пор Земля замедлилась на шесть часов.

Пассионарность рождает не Солнце, а волны времени?

Все это пока отрывочные данные, но они свидетельствуют, что сутки могут длиться не 24 часа. Может, Брейден и прав, и сутки сейчас – на самом деле 16 часов. Чтобы проверить, надо посмотреть со стороны. Это как в туринском эксперименте, помните? Когда мы смотрим в прошлое, мы как бы видим систему извне. А переместись в условный VIII век до нашей эры, и ничего не заметишь, сутки как сутки, песочные часы отсчитывают привычные секунды. Но, скорее всего, меняется не скорость вращения Земли, а само время.

«Нуль времени» могут рассмотреть и историки. Наш соотечественник Лев Гумилев (и не он один) заметил, что история идет как бы волнами. То не происходит ничего, а то вдруг начинает происходить «все»: племена срываются с мест, империи рушатся, прорыв в науках. Он назвал это пассионарностью и связал, по моде своего времени, с активностью Солнца. Но точно так же пики пассионарности можно назвать «точками взлета» волны времени, и наоборот. Другой пример. Историки давно приметили, что «мода» в искусстве повторяется. Глубокая древность любила символ и абстракцию – современное искусство тоже. Когда раскрыли помпейские фрески, обомлели – это же импрессионисты, вылитый Ван Гог! Похоже, «новое» как бы выносится к нам некой волной, и та же волна уносит его назад, в океан вечности.

Вопрос будет решен окончательно, когда мы построим наконец космическую базу достаточно далеко, например, на Луне, а лучше на Марсе, и будем наблюдать Землю со стороны. Впрочем, первые результаты, кажется, уже есть. На днях с марсианского сейсмографа поступило сообщение, что красная планета странно гудит с частотой 2,5 удара в секунду. Еще не разобрались, что это, а ведь может оказаться так, что это гудит само время. Марс меньше, вот и резонирует с меньшей частотой, чем Земля.

Словом, когда ваш ребенок произнесет стариковскую фразу «мне ни на что не хватает времени», не спешите смеяться или ругать систему образования. Возможно, так оно и есть.