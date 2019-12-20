В столице приглашают волонтеров для новогодних поздравлений пожилых людей
В ближайшие дни волонтеры посетят 12 столичных психоневрологических интернатов (ПНИ) и пансионатов труда для ветеранов (ПТВ). Добровольные помощники поздравят проживающих с наступающим Новым годом, подарят им внимание и заботу. В городской программе правительства Москвы «Развитие социального волонтерства в психоневрологических интернатах и пансионатах труда для ветеранов» уже участвуют более 200 московских волонтеров. К этой команде могут присоединиться все желающие дарить тепло и общение тем, кто в этом больше всего нуждается.
Основная цель программы - повышение качества жизни людей, проживающих в учреждениях, а также вовлечение горожан разных возрастов и профессий в социальное волонтерство.
В ПНИ и ПВТ живут и получают помощь специалистов самые разные люди. В ПВТ - это пожилые москвичи, которым по возрасту и состоянию здоровья город обеспечивает уход, лечение, реабилитацию и постоянное проживание в пансионате. В ПНИ также живут очень разные люди, со своими судьбами, радостями и проблемами. Часто у них серьезные проблемы со здоровьем.
Ближайшие посещения столичных ПНИ и ПВТ:
24 декабря.
Выезд в Психоневрологический интернат № 12
Музыкальные поздравления в холлах отделений милосердия и в комнатах.
25 декабря.
Выезд в Пансионат для ветеранов труда № 6
Поздравления проживающих в комнатах, вручение подарков.
26 декабря.
Выезд в Психоневрологический интернат № 4
Мастер-класс по новогодней тематике, чаепитие с конкурсами.
26 декабря.
Выезд в Пансионат «Коньково»
Игра Поле чудес с профессиональным ведущим. Вручение призов для участников игры.
28 декабря.
Выезд в Пансионат для ветеранов труда 9
Поздравление с новогодними конкурсами.
30 декабря.
Выезд в Пансионат для ветеранов труда 1
Концерт (совместное мероприятие волонтеров с проживающими в ПВТ)
31 декабря.
Выезд в Психоневрологический интернат 25
Поздравления проживающих в комнатах, вручение подарков.
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