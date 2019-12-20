2019-12-20T15:29:30+03:00
Город помогает

В столице приглашают волонтеров для новогодних поздравлений пожилых людей

Желающие могут присоединиться к выездам в ПНИ и пансионаты для ветеранов труда
Наталья ЮРЬЕВА
Поделиться:
Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
Изменить размер текста:

В ближайшие дни волонтеры посетят 12 столичных психоневрологических интернатов (ПНИ) и пансионатов труда для ветеранов (ПТВ). Добровольные помощники поздравят проживающих с наступающим Новым годом, подарят им внимание и заботу. В городской программе правительства Москвы «Развитие социального волонтерства в психоневрологических интернатах и пансионатах труда для ветеранов» уже участвуют более 200 московских волонтеров. К этой команде могут присоединиться все желающие дарить тепло и общение тем, кто в этом больше всего нуждается.

Основная цель программы - повышение качества жизни людей, проживающих в учреждениях, а также вовлечение горожан разных возрастов и профессий в социальное волонтерство.

В ПНИ и ПВТ живут и получают помощь специалистов самые разные люди. В ПВТ - это пожилые москвичи, которым по возрасту и состоянию здоровья город обеспечивает уход, лечение, реабилитацию и постоянное проживание в пансионате. В ПНИ также живут очень разные люди, со своими судьбами, радостями и проблемами. Часто у них серьезные проблемы со здоровьем.

Ближайшие посещения столичных ПНИ и ПВТ:

24 декабря.

Выезд в Психоневрологический интернат № 12

Музыкальные поздравления в холлах отделений милосердия и в комнатах.

25 декабря.

Выезд в Пансионат для ветеранов труда № 6

Поздравления проживающих в комнатах, вручение подарков.

26 декабря.

Выезд в Психоневрологический интернат № 4

Мастер-класс по новогодней тематике, чаепитие с конкурсами.

26 декабря.

Выезд в Пансионат «Коньково»

Игра Поле чудес с профессиональным ведущим. Вручение призов для участников игры.

28 декабря.

Выезд в Пансионат для ветеранов труда 9

Поздравление с новогодними конкурсами.

30 декабря.

Выезд в Пансионат для ветеранов труда 1

Концерт (совместное мероприятие волонтеров с проживающими в ПВТ)

31 декабря.

Выезд в Психоневрологический интернат 25

Поздравления проживающих в комнатах, вручение подарков.

Справки по телефону: 8 (495) 633-63-83.

Адрес: центр «Моя карьера», г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Совфеде назвали «каплей в море» фонд США для финансирования энергопроектов Европы
Домодедово и Шереметьево вновь получили сообщения о «минировании»
Эксперт оценил возможность проводить экспресс-тест водителей на алкоголь
В Санкт-Петербурге начался саммит ЕАЭС
Закон не запрещает: Адвокат объяснил, что грозит за выброшенный из вертолета Gelandewagen
Выплата «Газпромом» 3 млрд долларов может стать частью соглашения по газу с Киевом
Яблоки для бабушки и селфи для отцов семейства: всероссийский Дед Мороз рассказал, что у него просят чаще всего
Придется подвинуться: "Роскосмос" найдет для американских астронавтов пару мест на "Союзах"
В Москве экстренные службы сняли мужчину с арки Крымского моста
Госдума предложила провести перепись всех сим-карт в России
Необычное "украшение": семья в США купила рождественскую ёлку, где пряталась живая сова
В Москве горит бывший автосервис, площадь пожара - 200 квадратов
Умерла Клодин Оже: французская актриса и девушка Джеймса Бонда
Подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета подал в суд на Зеленского и главу МВД Украины
В ресторане в центре Москвы задержали группу дебоширов с пистолетами
Путин: РФ будет стремиться к заключению соглашения по газу с Украиной
Ученые: риск смерти от сердечных заболеваний зависит от месяца рождения человека
Стало известно, как будут считать голоса в "Голосе"
Из разряда «городских сумасшедших»: Преподаватель ВШЭ вспомнила о «лубянском стрелке»
С Нового года на 100 тысяч подорожают авто-любимчики среднего класса
Политолог объяснил, почему Трамп спешит запустить процесс по импичменту
С ума сошли: Людмила Максакова прокомментировала новости о своей госпитализации
"Украина идет к положению глубокой провинции": Пушков раскритиковал разгром памятника Горькому в Харькове