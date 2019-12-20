В столице приглашают волонтеров для новогодних поздравлений пожилых людей

В ближайшие дни волонтеры посетят 12 столичных психоневрологических интернатов (ПНИ) и пансионатов труда для ветеранов (ПТВ). Добровольные помощники поздравят проживающих с наступающим Новым годом, подарят им внимание и заботу. В городской программе правительства Москвы «Развитие социального волонтерства в психоневрологических интернатах и пансионатах труда для ветеранов» уже участвуют более 200 московских волонтеров. К этой команде могут присоединиться все желающие дарить тепло и общение тем, кто в этом больше всего нуждается.

Основная цель программы - повышение качества жизни людей, проживающих в учреждениях, а также вовлечение горожан разных возрастов и профессий в социальное волонтерство.

В ПНИ и ПВТ живут и получают помощь специалистов самые разные люди. В ПВТ - это пожилые москвичи, которым по возрасту и состоянию здоровья город обеспечивает уход, лечение, реабилитацию и постоянное проживание в пансионате. В ПНИ также живут очень разные люди, со своими судьбами, радостями и проблемами. Часто у них серьезные проблемы со здоровьем.

Ближайшие посещения столичных ПНИ и ПВТ:

24 декабря.

Выезд в Психоневрологический интернат № 12

Музыкальные поздравления в холлах отделений милосердия и в комнатах.

25 декабря.

Выезд в Пансионат для ветеранов труда № 6

Поздравления проживающих в комнатах, вручение подарков.

26 декабря.

Выезд в Психоневрологический интернат № 4

Мастер-класс по новогодней тематике, чаепитие с конкурсами.

26 декабря.

Выезд в Пансионат «Коньково»

Игра Поле чудес с профессиональным ведущим. Вручение призов для участников игры.

28 декабря.

Выезд в Пансионат для ветеранов труда 9

Поздравление с новогодними конкурсами.

30 декабря.

Выезд в Пансионат для ветеранов труда 1

Концерт (совместное мероприятие волонтеров с проживающими в ПВТ)

31 декабря.

Выезд в Психоневрологический интернат 25

Поздравления проживающих в комнатах, вручение подарков.

Справки по телефону: 8 (495) 633-63-83.

Адрес: центр «Моя карьера», г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.