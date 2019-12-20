2019-12-20T15:32:11+03:00
Город помогает

В центре "Моя работа" проводят обучающие курсы для москвичей

После бесплатных занятий можно проконсультироваться у карьерных консультантов
Ольга АНДРЕЕВА
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Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
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Во Флагманском центре «Моя работа» любой желающий может пройти бесплатные обучающие и мотивирующие занятия, направленные на развитие социальных и деловых компетенций (soft skills).

"В список современных требований от работодателя входят не только профессиональный опыт, свободное владение иностранными языками и рекомендации с прежних мест работы, - рассказали в центре "Моя работа". -Социальные и бизнес-навыки соискателя теперь не менее важны. В их числе коммуникабельность, ответственность своих сотрудников, мобильность, а также внимательность и стрессоустойчивость".

Среди обучающих тренингов - "Взаимодействие и сеть контактов. Нетворкинг" (как строить личную и профессиональную сеть контактов, как ее развивать и сотрудничать с людьми внутри нее), "Осознанность и личностный рост" (как оценить свой потенциал, слабые и сильные стороны, а также как правильно ставить цели), "Коммуникации: ведение переговоров", "Искусство управлять временем", "Бизнес-планирование" и другие.

После обучения каждый слушатель получает сертификат об успешном завершении программы, информацию о котором специалисты Центра «Моя работа» помогут встроить в резюме. При необходимости можно воспользоваться помощью карьерных экспертов.

Расписание ближайших тренингов:

20, 23 декабря, 10:00 и 14:00

Обучающий курс «Коммуникации»

24, 27 декабря, 10:00 и 14:00

Обучающий курс «Взаимодействие и сеть контактов. Нетворкинг»

25 декабря, 10:00 и 14:00

Обучающий курс «Бизнес планирование»

26 декабря, 10:00 и 14:00

Обучающий курс «Управление проектами».

Обучение проходит во Флагманском центре «Моя работа» (ул. Щепкина, д. 38, стр. 1).

Подробнее - по телефону контактного центра 8 (495) 0705-75-75.

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