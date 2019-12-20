Воспитанники центров содействия семейному воспитанию приготовят новогодние блюда

В центре содействия семейному воспитанию «Наш дом» состоится ежегодный фестиваль «Кулинарный поединок». Умение самостоятельно приготовить несложные блюда необходимо молодым людям для начала самостоятельной жизни.

В конкурсе будут участвовать команды сразу шести центров содействия семейному воспитанию Москвы - «Кунцевский», «Берег надежды», «Радуга», «Доверие», «Лесной» и «Маяк». В этот раз тема встречи - «Новогодние угощения».

Перед началом конкурса вкусными рецептами и способами приготовления как простых, так и сложных блюд с ребятами поделятся опытные и начинающие кулинары. Это как самостоятельные шеф-повара, так и активные поварята, которым бывает особенно сложно на кухне.

Затем воспитанники центров содействия семейному воспитанию посоревнуются в приготовлении новогодних блюд - салатов, канапе и закусок.

Жюри конкурса возглавит российский писатель, телеведущий и кулинар Сталик Ханкишиев. Он оценит качество исполнения блюда, скорость работы поварят и креативность. Лучшая команда получит подарки и диплом.