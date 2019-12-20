Пришло время турецких цитрусовых!

Вкусные, натуральные турецкие цитрусовые в России», состоявшейся в пресс-центре Комсомольской Правды. Он рассказал журналистам о событиях в турецком секторе производства цитрусовых и свежих фруктов и овощей, а также о целях сектора на российском рынке.

Наша страна является наиболее важным экспортным рынком турецких цитрусовых. Каждый год Турция экспортирует более 1,5 млн тонн цитрусовых, и одна треть этих поставок приходится на Россию. За первые 11 месяцев 2019 года Турция поставила в Россию мандаринов на сумму 118 миллионов долларов. Доля России в общем объеме экспорта мандаринов Турции составила 53%. Россияне также любят турецкие лимоны; на долю нашей страны приходится 25% общего объема экспорта турецких лимонов. Более того, в течение первых 11 месяцев 2019 года, в нашу страну из Турции было экспортировано 44 тысяч тонн апельсинов. То касается грейпфрутов, то их в Россию было поставлено в количестве 49 тысяч тонн за прошлый год.

В ходе пресс-конференции, на которой пристуствовало большое количетсво представителей российсикх СМИ, Али Кавак подчеркнул, что россияне достойны самой здоровой и безопасной еды и сказал: «Без сомнения, когда речь идет о цитрусовых или о любых других турецких фруктах и овощах, мы представляем именно такой продукт». Говоря о преимуществах турецких цитрусовых над продукцией конкурентных рынков, Кавак упомянул, помимо географических преимуществ, конкурентные цены на турецкие цитрусовые и другие фрукты и овощи, производимые в натуральных условиях с соблюдением всех правил безопасности. «Мы тщательно проверяем, соответствует ли каждый отправляемый нами фрукт нормам гигиены и качества, и мы стараемся производить только самое вкусное, свежее и полезное для здоровья россиян».

Русско-турецкая история любви

Отметив, что турецкие цитрусовые чрезвычайно популярны среди россиян, Кавак сказал: «Меня неоднократно спрашивали, почему русский народ так любит турецкие цитрусовые. Ответ очень прост. Россияне, прежде всего, любят Турцию и турецкий народ. И я знаю, что эта любовь взаимна. Я и сейчас чувствую себя в Москве как дома. Я очень люблю Москву, Россию, россиян. Дружба между нашими странами крепнет и развивается. В последние годы мы наблюдаем постоянный прогресс российско-турецких отношений. И наши политические, и социально-экономические отношения развиваются замечательно. И мы стремимся способствовать этому прогрессу. Нам остается только обеспечить успех в области торговли.»

Люди как правило охотнее строят торговые и партнерские отношения с теми, кому они доверяют. Большинство товаров, импортируемых Турцией, поставляются из России. Россияне же предпочитают турецкую продукцию, особенно турецкие овощи и фрукты, в частности цитрусовые. И я искренне благодарю русский народ за это.

Уже 20 лет мы планируем производство согласно пожеланиям россиян

Али Кавак отметил, что Россияне прекрасно знают, в каких условиях выращивают турецкие цитрусовые – ведь каждый россиянин хотя бы раз отдыхал на средиземноморском побережье Турции. «Турецкие цитрусовые растут на берегу Средиземного моря, где морской климат и солнце способствуют получению лучшего урожая. Кроме того, мы анализируем потребности россиян в том что касается цитрусовых в последние 20 лет и производим именно такие цитрусовые, какими их желают видеть россияне.»

Импорт турецких цитрусовых особенно возрастает в ноябре и декабре, в преддверии Нового года и Рождества. В первую очередь это, разумеется, мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты. Солнечные турецкие цитрусовые, особенно мандарины, легко очищаются, они чрезвычайно сочные, сладкие и обладают приятным ароматом – именно поэтому мы их так любим!