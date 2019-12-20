"Чудо не новогоднее, а ежедневное": Как начать год с добрых дел

- Мы с волонтерами ходим в детскую психиатрическую больницу и большинство ребят там - из неблагополучных семей. У многих нет практически ничего своего. И любая мелочь, которую они могут после наших занятий взять себе, любая поделка, блесточка, наклеечка для них - настоящее счастье. Они очень ждут Нового года, и когда мы заходим с огромными коробками подарков - сбегаются все, - рассказывает координатор волонтерской группы Добровольческого движения “Даниловцы” Александра Желтова.

Она, как и сотни других волонтеров по всей стране, знает, что главное в празднике - не елка, не накрытый стол, не салюты… А любовь, добро и милосердие. Улыбка на лице другого человека.

А еще Новый год - это отличный момент, чтобы начать менять что-то в жизни. Своей и тех, кому повезло меньше. Ведь праздник закончится - а помощь будет все также нужна.

- Десятки, если не сотни, наших волонтёров (и даже сотрудников!) пришли в фонд именно после участия в новогоднем сборе подарков и поздравительных поездках в дома престарелых, - говорит координатор фонда «Старость в радость» Александра Кузьмичева. - Помощь другим может быть не истощающим подвигом, а радостным и вдохновляющим делом, и в атмосфере новогоднего праздника это особенно явно. Волонтёры чувствуют, что приобретают больше, чем отдают, и потом хотят испытать это снова и снова. Ведь это чудо не новогоднее, а ежедневное. Мы не новогодний фонд — и рады, что после праздников у нас прибавляется единомышленников. Но прибавляется и количество подопечных: обращаются директора домов престарелых, социальных центров, даже целые регионы в лице министерств.

КАК ПОДАРИТЬ ПРАЗДНИК

Помочь улыбнуться больному ребенку

“Болезнь не знает праздников и выходных,” - про это помнят в фонде “Подари жизнь”. Он спас жизни тысячам детей с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Но помимо лекарств, врачей и процедур этим малышам очень нужны улыбки и смех. Нужно детство. С подарками и игрушками. Стать настоящим Дедом Морозом не так уж сложно - достаточно исполнить одну детскую мечту.

Что дарить и куда нести: podari-zhizn.ru

Фото: фонд “Подари жизнь”

Стать “внуком Морозом” для одиноких стариков

Теплые носочки, сладости, открытки… Мелочь? Нет! Для одиноких стариков в домах престарелых - это знак внимания и заботы.

- Это всегда ожидание чуда и всегда сюрприз: надо же, вспомнили обо мне. Это осязаемое доказательство, что ими могут интересоваться не только по работе, по должности, но и по зову сердца. Конечно, подарки — это и подспорье в хозяйстве, пожилые люди в глубинке нечасто позволяют себе купить лишнее полотенце или вкусный чай. А в домах престарелых и вовсе часто все казенное, так что подаренные носочки и календарь — это островок личного пространства. Так что сомнений в том, что подарки имеют смысл, у нас не было никогда. Даже тем, кому нужны в первую очередь лекарства, или ремонт, или подгузники, или постельное белье, хочется и праздника тоже. Ведь это люди, такие же как мы с вами, и если нет никаких эмоций, то зачем и с постели вставать и есть, - говорит Александра Кузьмичева.

Внести свою лепту может каждый. Подарок или его часть можно принести на один из складов, заказать доставку в любом интернет-магазине, пожертвовать деньги или самому присоединиться к волонтерам. А еще - прямо с января можно завести привычку делать пусть совсем небольшое, но ежемесячное пожертвование. Оно поможет фонду оплачивать работу нянечек и культоргов, которые помогают старикам в течении всего года.

Какие подарки нужны и как еще помочь: starikam.org

Фото: Фонд "Старость в радость"

Дать шанс сиротам на будущее

Благотворительный фонд “Арифметика добра” помогает детям-сиротам по всей стране найти свое место в мире и поддерживает приемные семьи. “Не покупайте подарки своей совести, покупайте их детям!” - призвали волонтеры перед Новым годом. Вместо очередных игрушек или бесконечных мешков сладостей они просят подарить ребятам знания. А значит - будущее. Ведь по статистике, почти 80% детей в детских домах — подростки. Фонд помогает им подготовиться к поступлению в вузы, выбрать профессию, научиться жить самостоятельно.

Как поддержать воспитанников детских домов: a-dobra.ru

Принести Новый год в казенные стены

Волонтеры движения “Даниловцы” навещают людей в больницах, приютах, детских домах, интернатах, домах престарелых, помогают бездомным, инвалидам, заключенным... Добровольцы верят: Новый год в казенных стенах - время особого одиночества. Это праздник, который пройдет мимо - если его не подарить. Можно купить подарок самому, перечислить деньги или присоединиться к одной из 29 волонтерских групп.

Как помочь: danilovcy.ru

Фото: Добровольческое движение "Даниловцы"

Выбрать благотворительность вместо сувениров

Сразу несколько фондов предлагают отказаться в Новый год от бесконечных корпоративных календариков, ручек и магнитиков. И сделать праздник - действительно чудом.

Так, фонд Константина Хабенского, который помогает детям с опухолями мозга, предлагает компаниям направить подарочный бюджет компании на реализацию благотворительных и социально значимых программ. А друзья и партнеры вместо очередного бессмысленного сувенира получат открытку с сообщением, что они приняли участие в добром деле.

Русфонд предлагает перечислить средства на лечение тяжелобольных детей или на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Помочь Фонду Константина Хабенского: gifts.bfkh.ru

Помочь Русфонду: rusfond.ru

Зажечь огни на виртуальной елке

Представьте елку, на которой каждый шарик - не просто блестящая игрушка, а чье-то будущее. Чья-то судьба. Такую елку поставил благотворительный фонд “Синдром любви”, который помогает детям с Синдромом Дауна. В декабре любой желающий может зайти на сайт фонда, украсить новогоднее деревце и подарить “солнечным детям” подарки со смыслом: занятия с логопедом и дефектологом, консультации и групповые занятия, журналы и пособия для родителей.

Украсить елочку: sindromlubvi.ru

Графика: Фонд "Синдром любви"

Подарить праздник пациентам хосписов

Этих людей нельзя вылечить, но можно подарить им поддержку, внимание, заботу. Подарить радость и улыбку. Фонд Вера собирает новогодние подарки для тех, кто встретит праздник в хосписе или дома, под опекой выездной службы. Это более трех тысяч человек - пациенты восьми московских хосписов, Центра паллиативной помощи, паллиативного отделения больницы №15 им. О.М. Филатова, хосписа №4 в Санкт-Петербурге, хосписов в Самаре и селе Поречье-Рыбное. А также те, кто находится дома — и к кому приезжает выездная бригада хосписа.

- Не стесняйтесь, если у вас всего один плед или коробка конфет. Возможно, для вас это просто ерунда — а для пациентов это счастье от того, что совершенно незнакомый человек проявил заботу, - говорят в фонде.

Какие подарки ждут: www.hospicefund.ru

Накормить бездомных

Если для кого-то Новый год - это салаты тазами и переполненный холодильник, то кому-то - не хватает самого простого. Хлеба, крова, тепла. Не только душевного - про него здесь было сказано много. Но и самого банального, физического.

Благотворительный фонд “Ночлежка”, который помогает людям, оказавшимся на улице в Москве и Петербурге, продолжает новогодний сбор до 22 декабря. Конфеты, печенье, консервы, средства личной гигиены… Для нас - вещи, которые мы почти не замечаем. А для кого-то - шанс пережить очередную зиму.

Помочь: homeless.ru

Исполнить желание под Рождество

Волшебство не должно заканчиваться 31 декабря. Для добра есть весь январь, весь год, целая жизнь… Но следующий шаг можно сделать уже на Рождество. Православная служба помощь “Милосердие” до 6 января проводит традиционный сбор рождественских подарков для подопечных - одиноких стариков, особых детей, инвалидов, малоимущих семей...

- Смысл в том, чтобы подарить не дежурную коробку конфет, а то, в чем он действительно нуждается или о чем мечтает, - говорят в “Милосердии”

Пожелания есть самые разные - выберите из большого списка подарок или подопечного, которого вы хотите поздравить и вперед - исполнять мечту.

Подарить радость на Рождество: miloserdie.help