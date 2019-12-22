Кардиолог рассказал, почему новогодние праздники доводят россиян до инфаркта

ОТ ВЫЗОВА СКОРОЙ ДО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

- У врачей есть специальный термин: синдром праздничного сердца, - рассказывает профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов. - Такие неполадки в сердечно-сосудистой системе связаны главным образом с большим количеством алкоголя, которым люди чрезмерно увлекаются в период длинных праздников.

В первую очередь речь идет об опасных нарушениях сердечного ритма. Из-за них приходится не только вызывать Скорую помощь, но и порой не обойтись без госпитализации в больницу. Та еще радость в новогодние каникулы.

- Есть два типа нарушений, - поясняет профессор Копылов. - Первый - когда сбои в работе сердечно-сосудистой системы происходят непосредственно во время высокой алкогольной интоксикации. Второй - когда сбой идет на фоне абстиненции. Проще говоря - похмелья. Причем, второй тип встречается чаще, его называют «синдром утра понедельника». Происходит нарушение ритма, так называемая фибрилляция предсердий, при которой может потребоваться, в том числе, госпитализация.

Филипп Копылов, профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, исследователь, врач-кардиолог.

ДВА ГЛАВНЫХ ТРЕВОЖНЫХ СИГНАЛА

- Есть целая группа пациентов, у кого серьезные сбои сердечного ритма напрямую связаны с перебором алкоголя, - говорит кардиолог. - Причем, далеко не все пациенты это осознают и могут распознать.

- Какие признаки должны заставить прислушаться к себе? Одышка, ком в горле?

- Это тоже, но самый явный признак - когда вы вдруг начали отчетливо ощущать свое сердцебиение. В обычной жизни мы не слышим, не чувствуем, как бьется наше сердце. А тут человек внезапно начинает чувствовать, что сердце у него есть, что оно бьется. И не просто бьется, а как бы вразнобой, неритмично. Это два главных признака, на которые нужно обратить внимание.

- Сразу вызывать Скорую?

- Если человек раньше не обследовался, ему не назначали специальные препараты, которые можно принять при сбоях сердечного ритма, то нужно вызывать «03».

- Покраснение лица после выпитого можно считать опасным звоночком со стороны сердца?

- Не обязательно. Краснеть лицо может от чего угодно. От аллергических проявлений, от самого факта приема алкоголя и расширения сосудов (см. «Будь в курсе»).

КСТАТИ

Нарушение сердечного ритма чаще всего проходит с повышенной частотой - 120 ударов в минуту и выше.

КОМУ НУЖНО БЫТЬ НАЧЕКУ

Чрезмерные возлияния и вызванные этим сбои сердечного ритма могут завершиться инфарктом, предупреждает профессор Копылов.

- В группе повышенного риска те, у кого есть проблемы с коронарными сосудами (то есть артериями, которые подходят непосредственно к сердечной мышце. - Ред.). В частности, происходит сужение артерий из-за атеросклероза - отложений холестерина на стенках сосудов.

Также серьезно рискуют люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца. Для них употребление алкоголя это дополнительный весомый стресс, который может обернуться сердечно-сосудистой катастрофой.

БУДЬ В КУРСЕ

Как алкоголь действует на наши сосуды и сердечную мышцу

Спирт, попав в наш организм, запускает процесс из нескольких стадий.

- Сначала происходит так называемая вазодилатация, то есть расширение сосудов, - поясняет профессор Копылов. При этом к сердцу поступает увеличенный объем крови, из-за чего растет нагрузка на сердечную мышцу.

- Затем - вазоконстрикция, то есть сужение и спазм сосудов. У гипертоников это может сопровождаться опасным скачком давления.

- Третья стадия - полная вазодилатация, то есть максимальное расслабление вплоть до потери сознания. Наступает в случае чрезмерного употребления алкоголя.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Сколько можно выпить в новогоднюю ночь

Врачи-кардиологи и наркологи сходятся в том, что оптимальный вариант - один - два бокала шампанского или сухого вина в течение всего празднования (вечер плюс часть ночи). Для сердечников лучший вариант полная замена алкоголя на безалкогольные напитки, подчеркивает профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Филипп Копылов. Или хотя бы разбавляйте вино минералкой, чтобы снизить градус.

- Как показало большинство исследований в разных странах мира, нагрузка на сердце и сосуды наиболее заметно зависит от количества спирта. То есть от крепости алкоголя, а не от других особенностей напитка, - поясняет кардиолог. - Безусловно, с точки зрения здоровья сердечно-сосудистой системы лучше выпить меньше и менее крепкого алкоголя (шампанское, сухое красное или белое вино), чем более крепкие спиртные напитки.

В ТЕМУ

Наелся так, что дышать тяжело

Кроме злоупотребления алкоголем в праздники многие объедаются. Вплоть до того, что жалуются: мне дышать тяжело. Может ли переедание действительно бить по сердцу и сосудам или это преувеличение?

- Прежде всего для сердечно-сосудистой системы опасно злоупотребление солеными блюдами на праздничном столе, - говорит наш эксперт. - Чем больше к вам в организм попадает соли, тем больше задерживается жидкости и растет нагрузка на сердце и сосуды.

Жирные блюда в больших количествах способствуют набору веса. А лишний вес - один из основных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Животные жиры (жирное мясо, сметана, сливки) усугубляют атеросклероз. Хотя, последнее происходит не так быстро, за одну праздничную неделю серьезное увеличение холестериновых бляшек вряд ли случится.

- Что насчет сладкого?

- Это прямой путь к набору веса, как и злоупотребление жирными продуктами.

- Почему все-таки трудно дышать, когда мы переедаем?

- Чрезмерный объем пищи в желудке может привести к повышению внутрибрюшного давления и давления в сосудах. Но для такого скачка давления нужно съесть невероятно много. На практике людям кажется, что стало сложно дышать, скорее из-за того, что большой объем пищи в желудке поджимает легкие.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Наши враги и друзья праздничном столе

! Ограничиваем:

- соль

- животные жиры

- алкоголь

- сладости, особенно промышленного производства.

! Добавляем:

- Несоленая рыба (для вкуса - специи, включая острые)

- Овощи

- Минеральная вода

- Минимально сладкие фрукты.