Кардиолог рассказал, почему новогодние праздники доводят россиян до инфаркта
ОТ ВЫЗОВА СКОРОЙ ДО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
- У врачей есть специальный термин: синдром праздничного сердца, - рассказывает профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов. - Такие неполадки в сердечно-сосудистой системе связаны главным образом с большим количеством алкоголя, которым люди чрезмерно увлекаются в период длинных праздников.
В первую очередь речь идет об опасных нарушениях сердечного ритма. Из-за них приходится не только вызывать Скорую помощь, но и порой не обойтись без госпитализации в больницу. Та еще радость в новогодние каникулы.
- Есть два типа нарушений, - поясняет профессор Копылов. - Первый - когда сбои в работе сердечно-сосудистой системы происходят непосредственно во время высокой алкогольной интоксикации. Второй - когда сбой идет на фоне абстиненции. Проще говоря - похмелья. Причем, второй тип встречается чаще, его называют «синдром утра понедельника». Происходит нарушение ритма, так называемая фибрилляция предсердий, при которой может потребоваться, в том числе, госпитализация.
Филипп Копылов, профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, исследователь, врач-кардиолог.
ДВА ГЛАВНЫХ ТРЕВОЖНЫХ СИГНАЛА
- Есть целая группа пациентов, у кого серьезные сбои сердечного ритма напрямую связаны с перебором алкоголя, - говорит кардиолог. - Причем, далеко не все пациенты это осознают и могут распознать.
- Какие признаки должны заставить прислушаться к себе? Одышка, ком в горле?
- Это тоже, но самый явный признак - когда вы вдруг начали отчетливо ощущать свое сердцебиение. В обычной жизни мы не слышим, не чувствуем, как бьется наше сердце. А тут человек внезапно начинает чувствовать, что сердце у него есть, что оно бьется. И не просто бьется, а как бы вразнобой, неритмично. Это два главных признака, на которые нужно обратить внимание.
- Сразу вызывать Скорую?
- Если человек раньше не обследовался, ему не назначали специальные препараты, которые можно принять при сбоях сердечного ритма, то нужно вызывать «03».
- Покраснение лица после выпитого можно считать опасным звоночком со стороны сердца?
- Не обязательно. Краснеть лицо может от чего угодно. От аллергических проявлений, от самого факта приема алкоголя и расширения сосудов (см. «Будь в курсе»).
Фото: Алексей БУЛАТОВ
КСТАТИ
Нарушение сердечного ритма чаще всего проходит с повышенной частотой - 120 ударов в минуту и выше.
КОМУ НУЖНО БЫТЬ НАЧЕКУ
Чрезмерные возлияния и вызванные этим сбои сердечного ритма могут завершиться инфарктом, предупреждает профессор Копылов.
- В группе повышенного риска те, у кого есть проблемы с коронарными сосудами (то есть артериями, которые подходят непосредственно к сердечной мышце. - Ред.). В частности, происходит сужение артерий из-за атеросклероза - отложений холестерина на стенках сосудов.
Также серьезно рискуют люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца. Для них употребление алкоголя это дополнительный весомый стресс, который может обернуться сердечно-сосудистой катастрофой.
БУДЬ В КУРСЕ
Как алкоголь действует на наши сосуды и сердечную мышцу
Спирт, попав в наш организм, запускает процесс из нескольких стадий.
- Сначала происходит так называемая вазодилатация, то есть расширение сосудов, - поясняет профессор Копылов. При этом к сердцу поступает увеличенный объем крови, из-за чего растет нагрузка на сердечную мышцу.
- Затем - вазоконстрикция, то есть сужение и спазм сосудов. У гипертоников это может сопровождаться опасным скачком давления.
- Третья стадия - полная вазодилатация, то есть максимальное расслабление вплоть до потери сознания. Наступает в случае чрезмерного употребления алкоголя.
ВОПРОС-РЕБРОМ
Сколько можно выпить в новогоднюю ночь
Врачи-кардиологи и наркологи сходятся в том, что оптимальный вариант - один - два бокала шампанского или сухого вина в течение всего празднования (вечер плюс часть ночи). Для сердечников лучший вариант полная замена алкоголя на безалкогольные напитки, подчеркивает профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Филипп Копылов. Или хотя бы разбавляйте вино минералкой, чтобы снизить градус.
- Как показало большинство исследований в разных странах мира, нагрузка на сердце и сосуды наиболее заметно зависит от количества спирта. То есть от крепости алкоголя, а не от других особенностей напитка, - поясняет кардиолог. - Безусловно, с точки зрения здоровья сердечно-сосудистой системы лучше выпить меньше и менее крепкого алкоголя (шампанское, сухое красное или белое вино), чем более крепкие спиртные напитки.
В ТЕМУ
Наелся так, что дышать тяжело
Кроме злоупотребления алкоголем в праздники многие объедаются. Вплоть до того, что жалуются: мне дышать тяжело. Может ли переедание действительно бить по сердцу и сосудам или это преувеличение?
- Прежде всего для сердечно-сосудистой системы опасно злоупотребление солеными блюдами на праздничном столе, - говорит наш эксперт. - Чем больше к вам в организм попадает соли, тем больше задерживается жидкости и растет нагрузка на сердце и сосуды.
Жирные блюда в больших количествах способствуют набору веса. А лишний вес - один из основных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Животные жиры (жирное мясо, сметана, сливки) усугубляют атеросклероз. Хотя, последнее происходит не так быстро, за одну праздничную неделю серьезное увеличение холестериновых бляшек вряд ли случится.
- Что насчет сладкого?
- Это прямой путь к набору веса, как и злоупотребление жирными продуктами.
- Почему все-таки трудно дышать, когда мы переедаем?
- Чрезмерный объем пищи в желудке может привести к повышению внутрибрюшного давления и давления в сосудах. Но для такого скачка давления нужно съесть невероятно много. На практике людям кажется, что стало сложно дышать, скорее из-за того, что большой объем пищи в желудке поджимает легкие.
ЭТО ПРИГОДИТСЯ
Наши враги и друзья праздничном столе
! Ограничиваем:
- соль
- животные жиры
- алкоголь
- сладости, особенно промышленного производства.
! Добавляем:
- Несоленая рыба (для вкуса - специи, включая острые)
- Овощи
- Минеральная вода
- Минимально сладкие фрукты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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