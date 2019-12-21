Раскрыт секрет популярности детских видеоблогов

Когда-нибудь взрослым все-таки придется смириться с тем, что у современных детей совсем другие интересы. Игнорировать или поддерживать их - выбирать вам. Но стоит осмыслить, что же так затягивает многих детей в многочасовые просмотры видеоблогов.

Прямые вопросы «Да что там интересного?» ни к каким хотя бы более-менее внятным ответам не приводят. А вот примерная классификация видов влогов поможет вам понять ценность этого контента для детей. И понять, что с этим делать.

Распаковка подарков

Началась их история с США, где до недавнего времени яйца-сюрпризы были запрещены - из-за опасности мелких игрушек для детей. Маленькие видео быстро набирали популярность. Это такое мгновенное волшебство, фокус. Вроде ничего нет, а теперь - чудо. Предвкушение, удивление, разочарование, радость. Такие влоги - как мгновенная конфета с эмоциями, оживляющая ребенка. Благодаря популярности формата, с яиц блогеры перекинулись на распаковку всего, что найдется. Родители рассказывают, что пересмотревший «распаковочных» роликов ребенок настолько удовлетворил свое чувство любопытства, что перестал даже подходить в магазине к полке с яйцами с сюрпризом.

Что это значит:

Если ребенок подсел на распаковку, возможно, ему недостаточно тех эмоций, которые у него в жизни присутствуют.

Новые игрушки

Жанр можно назвать обзорами или рецензиями. Это освоение нового гаджета, дорогой куклы, конструктора и так далее. Похоже на обзоры новинок бытовой техники, автомобилей, новых коллекций одежды, которые читают или смотрят взрослые. Здесь есть доля новой информации, ощущение, что ты ориентируешься в мире, контролируешь его, чувство причастности. Посмотрел и теперь обдумываешь свои потребности и возможности.

Сложность в том, что у ребенка критическое мышление не развито, поэтому все, что увидел у другого, ему тут же нужно и самому. Насмотревшись таких блогеров, дети часто просят новые игрушки.

Что это значит:

Если ваш ребенок любит смотреть видеоблоги с новыми игрушками, стоит учить его видеть «за кадром». Например, научить использовать те игрушки, которые у него есть, для такой же игры, как в видео. Можно предложить ему выбрать себе игрушку на Новый год, предварительно обсудив с вами, каким образом и во что с ней можно будет играть. А также обсудить различие новых и старых моделей.

Кто-то играет в компьютерную игру

Здесь сочетается эффект распаковывания, рецензии и наличие виртуального друга. Ребенок смотрит, как проходить игру, которой у него пока нет или которую у него не получается пройти самому. Он вовлечен в эмоциональный процесс, как бы играя вместе со сверстником-другом, который ему видится крутым, популярным. И часть нафантазированной популярности другого достается и ему - зрителю.

Что это значит:

Часто в таких видеоблогах зависают дети - любители компьютерных игр, которым трудно найти друзей в реальности. Те, которым нужна подпитка самооценки, потому что в других областях они чувствуют себя не особенно успешными и популярными.

Если ребенок тратит время на такие видео, может быть, стоит задуматься, как направить «атом в мирное русло»? Поискать компьютерные игровые секции, кружки робототехники, где на основе общих интересов часто появляется и реальная дружба, и игра со сверстниками.

Бьюти-блоги

Причем не только для девочек! Лет с 10 - 11, когда начинается взросление, у подростков любого пола просыпается внимание к своему меняющемуся телу. Это пугает, восхищает, ужасает.

Бьюти-блоги отвечают на вопросы: как, где, куда, сколько и чего, то есть на те вопросы, которые не задаются родителям. Потому что родители, с точки зрения детей, точно не расскажут, как наносить автозагар или клеить ресницы. Даже спрашивать об этом маму стыдно. Намного лучше услышать рекомендации от своего сверстника, почти друга - не так важно, что половина из рекомендаций фейковые.

Что это значит:

Если ваш ребенок подсажен на бьюти-блоги, то консультация косметолога ему точно не помешает.

Так же как и разговор с родителями или психологом о его переживаниях о внешности и самооценке.

Про отношения

Это влоги обо всем подряд. В них есть почти ровесник-друг, с которым дети видятся чаще, чем с родственниками, тот, с кем можно поболтать после школы, узнать, как у него дела, что с уроками, друзьями, чувствами. Здесь работает эффект реалити-шоу. Звезды-блогеры - такие же, как ты, с почти таким же мировосприятием, они ничем не отличаются от тебя, поэтому с ними можно запросто поговорить, поставить лайк, сфотографироваться, они даже могут лайкать тебя.

Что это значит:

В мире, в котором собраться после школы во дворе и пойти к кому-нибудь в гости практически нереально, родители все время заняты, а общения не просто хочется, оно необходимо как воздух, детям нужно, чтобы у них был настоящий друг.

И такие виртуальные друзья становятся идеальными заменителями реальных. Они дают подросткам поддержку и спасают их от одиночества.

Если ребенок сидит в таких блогах, обратите внимание, как у него выстроены дружеские отношения со сверстниками, что у него с самооценкой.

Возможно, ему надо помочь с реальными навыками общения.

ВАЖНО!

Мозгу нравится ничего не делать, но получать удовольствие

Популярные видеоблоги, собирающие миллионы просмотров, часто стимулируют примитивные эмоции, давая детям мгновенную эмоциональную зарядку. Дети с хорошо подвешенным языком, кривляясь, балуясь, говорят с ребенком на хорошо понятном ему языке о темах, которые его волнуют. Все это так отличается от языка взрослых.

Здесь ты можешь выбрать себе любого друга, и он тебе не откажет! Тебя не отвергнут - и не нужно делать что-то специально, приобретать какие-то навыки. Ты - любой - имеешь право выбирать и дружить, с кем хочешь.

Юмористические повороты сюжета, быстрый темп, специально встроенные фразочки, которые быстро превращаются в локальные мемы, разгуливающие по интернету, использование стикеров для экономии слов, попытка сделать вид, что запихиваешь в единицу времени максимум информации. Мозг чувствует себя загруженным и вовлеченным, но… не работает. А это мечта любого мозга: ничего не делать и получать удовольствие.

Детям для удовольствия часто не нужно что-то изощренное, поражающее воображение. Порой их запросы не настолько развиты, чтобы требовать высокохудожественные произведения. А будут ли они развиваться и требовать более качественных и культурных развлечений, зависит во многом от родителей и окружения.

В наших силах чаще водить детей в кино, театры, на выставки, брать в поездки и на экскурсии, просто разговаривать с ними на прогулках в лесу или парке - и новогодние каникулы для этого очень подходящее время!