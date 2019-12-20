79-летний Эммануил Виторган впервые вывел в свет четырехмесячную дочь

В конце августа Эммануил Виторган снова стал отцом: у 79-летнего артиста родился четвертый ребенок — дочка Клара. В семье уже подрастает двухлетняя крошка Этель. Младшей наследнице актера едва исполнилось четыре месяца, но Эммануил Гедеонович решил приучать малышку к светской жизни буквально с пеленок. Артист привез своих дочек на вечеринку в основанный им «Виторган-клуб».

Актер и его жена, 57-летняя бизнес-леди Ирина Млодик устроили в культурном центре Эммануила Виторгана вечер для друзей в честь праздника Хануки. В гости к супругам пришли основатель «Ералаша» Борис Грачевский, режиссер Алла Сурикова, актрисы Клара Новикова, Эвелина Бледанс, Юлия Рутберг, Регина Мянник, вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон. Но настоящими звездами вечера оказались юные наследницы Виторгана.

Для маленькой Клары этот вечер стал первым светским выходом в свет. Лишь недавно Эммануил Гедеонович и его жена показали снимки девочки на телевидении, и вот теперь решили лично представить ее своим звездным друзьям. Новорожденная крошка очень похожа на своего отца — у нее темные глаза и волосы. Наряженная в праздничный белый костюмчик девочка спокойно сидела на руках у папы, не капризничала и не плакала - похоже, Клара растет спокойным ребенком. Ладошки малышки были спрятаны в розовые рукавички: девочка сейчас как раз в том возрасте, когда дети могут расцарапать себя ноготками.

Малышке Кларе только-только исполнилось четыре месяца.Фото: EAST NEWS

Вторая наследница артиста Этель уже вполне уверенно чувствует себя на людях. Родители не раз брали ее с собой на публичные мероприятия. Вместе с Эммануилом Виторганом и Ириной Млодик девочка появляется на спектаклях и концертах, ездит на гастроли (летом, например, малышка побывала в Юрмале) и принимает гостей в «Виторгн-клубе». По мнению друзей звездной пары, Этель — копия своего старшего брата Максима, она очень похожа на него в детстве. Супруги не скупятся на наряды для девочки: в этот раз юная кокетка была в светлом кружевном платьице, ее пышные кудряшки украсил белый бант.

- Нет слов, как мне хотелось этих детей, - рассказывал недавно счастливый отце в эфире программы «Звезды сошлись». - Скрывать их рождение не входило в мои планы. Все равно бы все узнали.

Младшую дочку Клару супруги назвали в честь мамы Эммануила Виторгана. По словам жены артиста, они решили родить еще одного ребенка, чтобы старшая не росла в одиночестве.

- Это произошло не вдруг. Мы долго к этому шли. Клара постоянно улыбается, особенно когда видит папу. Они так другу друга понимают, - рассказала на телешоу Ирина Млодик. - Я до сих пор нахожусь в каком-то сне. Мы первое время не верили, когда родилась Этель. А вот Клару рожали целенаправленно, чтобы Этель не росла одна.

К концу вечера двухлетняя Этель устала и начала зевать.Фото: EAST NEWS

Останавливаться на достигнутом Эммануил Виторган не намерен: актер, которому 27 декабря исполнится 80 лет, мечтает еще и о сыне. Как и его дочки, будущий наследник появится на свет с помощью ЭКО.

- Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик так пусть будут три девочки у меня, - заявил многодетный отец.

Супруга артиста полностью разделяет желание мужа. Ирина Млодик считает, что у них с супругом началась вторая молодость. И сил и здоровья им хватит на всех детей. Ирина признается, что только ради нее Виторган решился стать отцом в преклонном возрасте.

- Я очень благодарна мужу. С ним я ничего не боялась, потому что у нас очень дружная семья. Мы не боимся думать, что нам немного осталось. Наоборот, знаем - мы долго проживем, - уверена Млодик.