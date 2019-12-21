Сколько стоит новогодний стол в стиле любимых фильмов

«Комсомолка» вспомнила главные киноленты разных эпох, посвященные самому любимому российскому празднику. По ним можно проследить, как с каждой эпохой менялись традиции и меню новогоднего стола. И, возможно, вы удивитесь, но шире и разгульнее всего отмечали в лихие девяностые.

По фразе «какая гадость эта ваша заливная рыба» можно четко опознавать всех, кто родился в СССР. Иностранцы не поймут, а свои даже с большого бодуна сообразят, о чем это. Тем не менее традиционное меню новогоднего стола в нашей стране менялось от эпохи к эпохе. Что во всей красе отражено в популярных фильмах разных лет, где сюжет так или иначе связан с празднованием наступающего Нового года. Мы решили вспомнить самые культовые кинозастолья, а заодно прицениться: в какую сумму обошлась бы такая гулянка сейчас?

Ориентировочно наше застолье рассчитано на 4 - 5 человек. Но, конечно, с учетом того, что точно предусмотреть количество участников празднества обычно сложно. Под Новый год ведь всякое случается. Кто-то оказывается за столом совсем не там, где предполагал. А на кого-то сваливаются неожиданные гости. О чем и любимые фильмы свидетельствуют.

«Карнавальная ночь» (1956)

В самом начале хрущевской оттепели гуляли весело и от души. Шампанское в фильме льется рекой. «Советское», конечно же. На столах также можно различить вино белое и красное и коньяк. Закуски - не то чтобы роскошные, но обильные. Из изысков - оливье с языком (сейчас-то все больше туда колбасу кладут). На десерт - пирожные и торт.

Фото: Кадр из фильма

МЕНЮ

«Советское шампанское» (3 бут.) - 780 руб.

Коньяк отечественный (1 бут. по 0,5 л. ) - 638 руб.

Вино (2 бут.) - 623 руб.

Минералка (3 бут. по 0,5 л) - 132 руб.

Яблоки, груши, апельсины, виноград (по кг) - 490 руб.

Селедка под шубой (сельдь - 350 г, яйца - 2 шт., картофель - 400 г, лук репчатый - 100 г, свекла - 300 г, морковь - 200 г, майонез - 300 г) - 158 руб.

Винегрет (зеленый горошек - 250 г, свекла - 600 г, картофель - 400 г, квашеная капуста - 300 г, маринованные огурцы - 400 г, лук - 100 г, подсолнечное масло) - 120 руб.

Оливье с языком (говяжий язык - 500 г, огурцы маринованные - 400 г, зеленый горошек - 380 г, яйца куриные - 4 шт., картофель - 500 г, лук - 100 г, морковь - 200 г, майонез - 200 г) - 565 руб.

Курица с рисом (2 кг курятины, 500 г риса) - 322 руб.

Торт (1 кг) - 485 руб.

Итого: 4313 руб.

«Ирония судьбы» (1975)

Стол, который накрыла Надя, - наверное, самый, по понятиям нашей страны, классический. Недаром уже много лет россияне готовят новогодние кушанья именно под «Иронию судьбы». Стоит ли удивляться, что мы не представляем себе праздника без оливье и заливной рыбы, даже несмотря на то что в фильме она названа «гадостью».

Фото: Кадр из фильма

МЕНЮ

«Советское шампанское» (3 бут.) - 780 руб.

Коньяк отечественный (1 бут. по 0,5 л) - 638 руб.

Мускат белый («Массандра») - 450 руб.

Шпроты (175 г) - 118 руб.

Яйца под майонезом (яйца - 5 шт., лук - 50 г, майонез - 50 г) - 75 руб.

Копченая колбаса (500 г) - 240 руб.

Апельсины (1 кг) - 106 руб.

Заливная рыба (осетрина - 1 кг, морковь - 125 г, лимон - 120 г, лук - 50 г, яйца - 2 шт., зелень, специи) - 880 руб.

Ростбиф (говядина - 1 кг) - 490 руб.

Оливье (колбаса вареная - 300 г, огурцы маринованные - 400 г, зеленый горошек - 380 г, яйца куриные - 4 шт., майонез - 200 г, картофель - 500 г, лук - 100 г, морковь - 200 г) - 327 руб.

Селедка под шубой (сельдь - 350 г, яйца - 2 шт., картофель - 400 г, лук репчатый - 100 г, свекла - 300 г, морковь - 200 г, майонез - 300 г) - 158 руб.

Итого: 4262 руб.

«Старый Новый год» (1980)

Праздничное меню в этом фильме, по нынешним понятиям, очень своеобразное. На столе стоят, например, сосиски и картошка. А вы уже забыли времена, когда в дефиците были даже самые простые продукты, пресловутые сосиски «выкидывали» и за ними надо было давиться в очереди? Вот то-то же.

Фото: Кадр из фильма

МЕНЮ

Шампанское (1 бут.) - 260 руб.

Вино (2 бут.) - 623 руб.

Водка (3 бут.) - 924 руб.

Лимонад «Байкал» (3 бут.) - 44 руб.

Картошка (1,5 кг) - 32 руб.

Сосиски (1 кг) - 372 руб.

Жареное мясо (говядина, 1 кг) - 490 руб.

Копченая колбаса (400 г) - 240 руб.

Винегрет (зеленый горошек - 250 г, свекла - 600 г, картофель - 400 г, квашеная капуста - 300 г, маринованные огурцы - 400 г, лук - 100 г, подсолнечное масло) - 120 руб.

Итого: 3105 руб.

«Операция «С Новым годом!» (1996)

Тут уже рекой льется водка. В том числе и через капельницу. Шампанского, впрочем, тоже у героев целая батарея. И не «Советского» (на дворе вторая половина 90-х!) - в кадре постоянно мелькают бутылки итальянского игристого Mondoro Asti. Запивают его - нет, не пивом. В больницу привезли много-много ящиков Red Bull (энергетический напиток).

Закусывают герои в основном фруктами, целой горой персиков - зимой это явно символ того, что жизнь удалась. А еще, заметим, на столе появились любимые ныне бананы, которых в предыдущих фильмах не было.

Столько пить, как герои фильма, все же не будем - но пропорции напитков и закуски попробуем сохранить.

Фото: Кадр из фильма

МЕНЮ

Игристое Mondoro Asti (3 бут.) - 2970 руб.

Коньяк армянский (в фильме явно марочный типа «Ахтамар») 1 л - 3000 руб.

Водка (3 бут.) - 924 руб.

Red Bull (ящик - 24 банки по 0,25 л) - 2500 руб.

Ананасы, бананы, персики, виноград, яблоки (по 2 кг) - 3160 руб.

Шоколадные конфеты (2 коробки по 125 г) - 400 руб.

Итого: 12 954 руб.

«Ёлки» (2010)

Столов, отражающих все разнообразие нулевых, в фильме показано много. Кто-то под Новый год ест и в «Макдоналдсе». Но мы возьмем наиболее классический вариант - тот самый стол, за которым одна из героинь пытается загадать свое новогоднее желание: «Найти мужа, который бы на руках носил».

Фото: Кадр из фильма

МЕНЮ

Шампанское (3 бут.) - 780 руб.

Вино красное (1 бут.) - 311 руб.

Водка (2 бут. по 0,5 л) - 615 руб.

Коньяк импортный (1 бут. по 0,7 л) - 1050 руб.

Минералка (3 бут. по 0,33 л) - 44 руб.

Апельсины, яблоки, виноград (по 1 кг) - 342 руб.

Мандарины (2 кг) - 146 руб.

Салат мимоза (картофель - 500 г, яйца куриные - 4 шт., рыбные консервы (банка 200 г), лук репчатый - 100 г, морковь - 200 г, майонез - 200 г) - 145 руб.

Селедка под шубой (сельдь -350 г, яйца - 2 шт., картофель - 400 г, лук репчатый - 100 г, свекла - 300 г, морковь - 200 г, майонез - 300 г) - 158 руб.

Оливье (колбаса вареная - 300 г, огурцы маринованные - 400 г, зеленый горошек - 380 г, яйца куриные - 4 шт., майонез - 200 г, картофель - 500 г, лук - 100 г, морковь - 200 г) - 327 руб.

Мясные нарезки (1,5 кг) - 950 руб.

Итого: 4868 руб.

Как мы считали

Везде, где возможно, использовались средние цены по России, по данным Росстата. Который в том числе уже посчитал, во что в этом году обойдется россиянам новогодняя классика в виде оливье и селедки под шубой. В остальных случаях взяты средние цены из других открытых источников.