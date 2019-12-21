Зиму в Москве съедают другие времена года

«Весна, лето, осень, зима... и снова весна». Помните гениальный фильм Ким Ки Дука? Впрочем, если не помните, не суть. Потому как если бы режиссер решил перенести действие фильма в современную Москву, название пришлось бы менять. Примерно так: «Весна, лето... Стоп, а это точно лето? Осень, зима… Зима-а-а? Где же зима?»

Со временами года в средней полосе нынче творятся странные вещи. Возьмем 2019 год.

В июле москвичи возмущались: и что это за лето? Холодно, всего +15, дожди льют каждый день. Это ж октябрь, а не июль! И где ваше глобальное потепление? Эмоции подтверждаются статистикой: июль-2019 стал самым холодным не только в XXI столетии, но и за 30 с лишним лет.

В декабре история повторяется с точностью до наоборот. Опять идет дождь (вместо снега), а то и вовсе светит яркое солнце (в июле бы так!). Температура сейчас - как обычно в октябре. Зима задерживается не на пару недель даже, к чему мы в общем-то привыкли, а на пару месяцев.

Ночь на 19 декабря вообще оказалась… майской! В час ночи термометры главной столичной метеостанции на ВДНХ добрались до рекордной цифры +6,5 градуса. Это нормальная ночная температура для мая или сентября, но не для середины зимы.

А теперь сравните: 31 июля ночью в Москве было +8,3 градуса. Разница меньше двух градусов между июлем и декабрем! Понятно, что это крайности, не все июльские ночи были такими зябкими и не все декабрьские - столь теплыми. Но крайности эти впечатляют.

Вечная весна?

Вместо нормальных зимы и лета у нас теперь то ли бесконечная осень, то ли вечная весна?

- Не совсем так. Но времена года действительно уже не те, что были раньше, - разъясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Во-первых, теплый сезон в Москве стал заметно длиннее. Лето - уже не три месяца, как на календаре. Май и сентябрь в XXI веке тоже стали практически летними с точки зрения погоды. Май-2019, скажем, оказался на 3,2 градуса теплее климатической нормы. Его средняя температура +16,3 градуса, притом что нормы для июня и августа +17.

Во-вторых, за последние 30 лет зимы в Москве стали существенно теплее, на 2 - 2,5 градуса. А летняя температура повысилась всего на 1 - 1,5 градуса. Так что контраст между зимой и летом не такой разительный, как в середине XX века и раньше.

В интернете шутят: так выглядит снеговик-2019.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такого теплого и бесснежного декабря не было никогда?

Было и то и другое. Декабрь-2019 пока побил только два температурных рекорда для отдельных дней. В целом за три недели зимы температура зашкалила за климатические нормы на 5,8 градуса. Много. Но не рекорд. Самым теплым за 140 лет метеонаблюдений в столице был декабрь 2006-го, когда средняя температура месяца почти на 7 градусов перекрыла норму.

Дедe Морозу пора осваивать самокат?

К бесснежному началу зимы москвичи вообще привыкли. Чуть не каждый год сейчас гадаем, будут сугробы на Новый год или лужи. За последние 50 лет москвичи лишь однажды слушали куранты совсем без снега, напоминают в центре «Фобос». Два года назад, в декабре 2017-го, снег вроде бы выпал, но прямо перед праздником, 30 декабря, растаял. И вновь снежинки полетели лишь 5 января. В этом году еще есть шанс если не на сугробы, то хотя бы на символический снежный покров в новогоднюю ночь - синоптики обещают снег 28, 29 декабря.

Но мы с вами прямо сейчас видим и чувствуем куда более масштабный рекорд. И в Москве, и в России в целом 2019 год станет самым теплым за все 140 лет метеонаблюдений. Так что да, нынешняя погода действительно уникальна. Ничего подобного не видели ни наши родители, ни деды, ни прадеды.

Так будет снег в конце концов?

По поверьям, за бесснежный декабрь обычно природа мстит морозами и метелями в январе.

- Это совсем не факт. Статистика говорит о том, что за теплым декабрем обычно следует теплый либо умеренно холодный январь, - делится подробностями Татьяна Позднякова. - Аномальных морозов мы не ждем. Но температура воздуха все же станет отрицательной.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра России, январь в Москве будет чуть теплее климатической нормы (а она составляет -6,5 градуса). Значит, днем можно рассчитывать на легкий морозец, - 2…-4 градуса, по ночам на -10. Но это в среднем, конечно.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Глобальное потепление на самом деле не такое уж и глобальное, точнее, неравномерное. В России этот процесс идет в 2,5 раза быстрее, чем в целом на планете! За последние 10 лет средняя температура в нашей стране выросла на 0,46 градуса. А если считать по всему земному шару, то на 0,17 градуса.

По данным Главной геофизической обсерватории имени Воейкова.