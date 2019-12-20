Отрезали лишнее: Дибров, Богомолов, Снигирь и Барановская помолодели с новыми стрижками

До 31 декабря астрологи, экстрасенсы и прочие предсказатели рекомендуют избавиться от ненужных вещей в доме и непременно привести себя в порядок: в первую очередь подстричься. Некоторые знаменитости с этим уже успешно справились, что и продемонстрировали на этой неделе.

Дмитрию Диброву недавно исполнилось 60 лет. Но выглядит телеведущий значительно моложе своих лет: тем более рядом с 30-летней женой Полиной, которая и спровоцировала его на этот эксперимент с прической. Теперь у Диброва полосками выбриты виски. Дмитрий благодарит за комплимент и рассказывает нам, что теперь возрастной барьер сдвинулся и он попал под общую закономерность: «Способность к деторождению - первый признак молодости. Того, что мужчина еще может, а главное, что еще хочет. Но дело в том, что у некоторых людей к 60 годам отсутствует уже желание. У меня, видите, все только начинается!» Дибров энергичен и невероятно востребован, как ведущий мероприятий. Увидеть его новую прическу можно будет в новогоднюю ночь на Первом канале.

Константин Богомолов наконец-то подстригся! Перед свадьбой он не стал менять имидж (может это тоже какая-то примета), а теперь помолодел лет на десять. Супруга режиссера Ксения Собчак решила соответствовать кавалеру - и тоже поэкспериментировала: устроила себе на голове эффект мокрых волос.

Константин Богомолов подстригся ну очень коротко.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Снигирь к новому году классическое каре слегка видоизменила и сделала «рваным» - такие эксперименты возможны для дам с худеньким лицом, так как делают его шире. Кстати, на этом фото актриса рядом с мужем Евгением Цыгановым демонстрирует модный костюм итальянского бренда Miu Miu.

Юлия Снигирь теперь с «рваным каре». Ну а у ее мужа Евгения Цыганова стиль без переменФото: Михаил ФРОЛОВ

Ну а Юлия Барановская вновь провоцирует мужчин на комплименты, примеряя парик - в образе блондинки с коротким каре она становится яркой дивой, от которой глаз не отвести. Как известно светлый цвет волос не только молодит, но и делает заметными все недостатки кожи. Впрочем, Юлии не стоит этого боятся.