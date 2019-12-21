Сомнолог Михаил Полуэктов: «Совершенно непонятно, откуда взялась поговорка «Сон алкоголика чуток и краток»

В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга «Загадки сна: от бессонницы до летаргии». Ее автор, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского института Михаил Полуэктов, ответил на простые вопросы «КП» о всем самом таинственном и непонятном, что связано с засыпанием, пробуждением и сновидениями

РЕКОРДНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ СНА - 11 СУТОК

- В книге вы рассказываете про Леонардо да Винчи: якобы он каждые четыре часа засыпал ровно на 15 минут, а потом просыпался и продолжал работать. Получается, что на сон он тратил всего полтора часа в сутки. И это ничуть ему не мешало, а наоборот, экономило массу времени.

- Документальных подтверждений того, что Леонардо жил именно в таком режиме, не найдено. И тем не менее, человечество веками надеется на то, что за счет уменьшения времени сна можно повысить время бодрствования. В 1986 году провели эксперимент с другим художником, неким Франческо Джостом. Думали опровергнуть миф о Леонардо, но, к удивлению исследователей, Джост смог 48 суток прожить в подобном режиме. Правда, он через каждые четыре часа засыпал на 30 минут, то есть спал не по полтора, а по три часа в сутки. И сохранил работоспособность, а ученые подтвердили, что во время эксперимента его память и внимание существенно не ухудшились! Сейчас в этом отношении ведутся серьезные научные исследования. Причем заказывают их крупные компании, которые ведут непрерывную добычу ископаемых в отдаленных местах. Люди там работают вахтовым методом, и им, кроме работы, в общем-то, нечем заняться - разве что хороводы водить вокруг буровой вышки в условиях полярной ночи. И их самих, и компанию интересует только получение прибыли. Можно ли сделать так, чтобы на сон они тратили времени как можно меньше, а на работу - как можно больше? И получается, что да, скорее всего, полифазный сон возможен. По крайней мере, двухфазный - то есть люди могут спать дважды в сутки, сократив время сна и одновременно увеличив производительность.

- Сколько человек может прожить без сна?

- В 1963 году американский школьник Рэнди Гарднер - ему тогда было 18 лет - решил в порядке эксперимента установить рекорд, провести без сна как можно дольше времени. Он хотел представить результаты на научной ярмарке. И ему удалось не спать в течение 11 суток - 264 часа. За ним наблюдали друзья, а потом к эксперименту подключились известные сомнологи, которые поддержали опыт своим авторитетом. У Гарднера периодически возникали галлюцинации, он становился раздражительным - но, тем не менее, в последний день бодрствования играл на игровых автоматах, а еще в настольный бейсбол и везде выиграл. А потом выступил перед журналистами и довольно четко отвечал на все вопросы. И уже после этого лег спать и проспал 14 часов 40 минут без перерыва. После пробуждения его обследовали врачи - и признали совершенно здоровым. Вот это достижение и держится до сих пор, его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Потом его пытались побить, но за следующими экспериментами не следили ученые, поэтому их результаты не засчитывались. Да и Книга рекордов Гиннесса перестала регистрировать подобные рекорды - там сочли, что они могут быть опасными для здоровья.

- А какое минимальное количество часов в сутки человек должен спать?

- Для сохранения хоть каких-то жизненных показателей - пять часов. Это называется «ядерный сон», без него вообще нельзя прожить. А для хорошей жизни - минимум семь часов.

- Можно отоспаться в выходные? То есть всю неделю спать мало, а в субботу наверстать?

- Это обычная практика в условиях индустриального общества. Но было показано, что люди, которые отсыпаются в выходные, все равно в неделю теряют не менее пяти часов сна. Которые уже никак не наверстаешь: эти часы, когда организм мог бы лучше восстановиться, уходят навсегда. Поэтому еще раз повторю: лучше всего спать не менее семи часов в сутки. Но все-таки и «отсыпание» по выходным - меньшее из зол: если и этого не делать, вред для здоровья будет еще больше.

- Насколько полезен дневной сон?

- В последнее время стала появляться статистика по заболеваемости в зависимости от количества дневного сна. И выяснилось, что если он не превышает 30 минут в сутки, это благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. А если превышает - риски, наоборот, увеличивается. Кроме того, если человек много спит днем, он хуже засыпает по ночам, долгий дневной сон - одна из причин ночной бессонницы.

ВАЛЕРИАНА УСКОРЯЕТ ЗАСЫПАНИЕ ВСЕГО НА 40 СЕКУНД

- В книге вы очень много пишете о лекарствах от бессонницы, объясняете механизм их действия. Но обычному человеку интереснее другое: если он не может уснуть, какие таблетки ему надо купить в аптеке? Донормил? Фенибут?

- Препараты, которые на самом деле эффективно улучшают сон, продаются по рецепту. А врач их назначает в зависимости от того, в чем проблема у пациента. Это касается и донормила, и фенибута, и множества других препаратов. Те лекарства, которые продаются без рецепта, обладают слабым или недоказанным действием. Например, препараты лекарственных трав типа валерианы. В 2010 году был проведен анализ результатов всех исследований, в которых валериана использовалась в качестве снотворного. Скорость засыпания людей, принимавших валериану, сравнивалась со скоростью принимавших пустышку – плацебо. И выяснилось, что у тех, кто принимал валериану, время засыпания ускорялось всего на 0,7 минуты по сравнению с плацебо. То есть, когда мы пьем валериану, мы скорее сами себя убеждаем, что она нам помогает.

Впрочем, есть еще препараты мелатонина - это легкое средство, доказано, что оно помогает заснуть, оно лучше, чем плацебо. А еще есть такой универсальный улучшающий сон агент, как алкоголь. Его тоже легко купить без рецепта, и он помогает. Хотя потом возможны другие, очень нежелательные последствия.

Кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского института Михаил ПолуэктовФото: Youtube

- Звучит довольно неожиданно. А как же поговорка «Сон алкоголика чуток и краток»?

- Она еще существует в варианте «краток и тревожен»… В любом случае, совершенно непонятно, откуда эта поговорка взялась. Механизм действия алкоголя в отношении сна тот же, что и у снотворных, он действует на те же самые рецепторы. И в серьезных научных исследованиях было показано, что небольшие дозы алкоголя улучшают сон, при этом существенно не влияя на его структуру. А вот принятый в больших количествах алкоголь изменяет структуру сна, влияя на соотношение глубоких и поверхностных его стадий. Сон становится неестественным, и даже если по времени человек спит больше, достаточного восстановления не происходит: проснувшись наутро, он не ощущает, что выспался. То есть все зависит от дозировки. Кардиологическое сообщество рекомендует дозы алкоголя до двух дринков в сутки для мужчин и до одного - для женщин. (Согласно принятой в США системе, «дринк» - это 14 граммов чистого алкоголя, то есть 350 миллилитров пива, или 150 миллилитров вина, или примерно 45 миллилитров 40-градусного напитка. - Ред.) Но это мнение кардиологов, а гастроэнтерологи и наркологи с ними категорически не согласны - они говорят, что безопасных доз алкоголя не существует.

СПАТЬ ДНЕМ ПОЛЕЗНО. НО НЕ БОЛЬШЕ ПОЛУЧАСА!

- Сейчас декабрь. Почему зимой людям хочется спать больше?

- Это связано с работой внутренних часов. Наш сон регулируется, с одной стороны, за счет накопления потребности во сне, увеличения количества аденозина в мозге, а с другой - за счет ежесуточных изменений деятельности внутренних часов. И активность внутренних часов уменьшается в холодный сезон, когда мало света. Кроме того, играет роль снижение двигательной активности. И вообще эмоционального тонуса.

- Уже давно появились фитнес-трекеры, которые, помимо прочего, следят за состоянием сна. Насколько это действенно?

- Фитнес-трекеры - это скорее хорошо, чем плохо. Само их использование заставляет человека обратить внимание на разные стороны своей жизни, в том числе на сон. То есть сам факт, что он следит за тем, во сколько засыпает и во сколько встает, помогает ему соблюдать гигиену сна. А в последнее время их точность повышается - согласно исследованиям, точность самых современных достигает 85%. И это уже сравнимо с профессиональными устройствами.

- В названии книги упомянута летаргия. Это, наверное, самое загадочное состояние, связанное со сном. Она действительно существует, или это вымысел из эпохи писателей-романтиков типа Эдгара По?

- «Летаргический сон» - бытовой термин, и он включает в себя разные, с точки зрения врача, состояния. Чаще всего имеют в виду трансовое состояние, причиной которого обычно бывают психические заболевания. Это, например, истерия, при которой принцесса лежит, ждет прекрасного принца и ничего больше не делает. Или шизофрения - существует кататоническая ее форма, при которой человек остается в сознании, но совершенно не двигается. А настоящий летаргический сон, когда человек несколько суток или даже недель находится в сонном состоянии - следствие серьезного поражения мозга. Есть такое заболевание - летаргический энцефалит. Эпидемия его свирепствовала в годы Первой мировой войны и сразу после нее, в одном СССР было зарегистрировано около 12 000 случаев. А потом эта болезнь куда-то делась - за последние двадцать лет во всем мире зафиксировано меньше ста случаев.

КАК УПРАВЛЯТЬ СНОВИДЕНИЕМ

- Сколько длится сновидение? Французский ученый Альфред Мори описывал свой сон с гильотиной, и его рассказ потом стал очень известен. Он был нездоров, дремал в постели, рядом сидела его мать. Вдруг ему привиделось, что он попал в эпоху Великой французской революции и предстает перед трибуналом. Он спорит с Маратом и Робеспьером, потом его приговаривают к смертной казни, ведут на гильотину и отрубают голову. Он просыпается в тоске - и видит, что деталь от спинки кровати оторвалась и упала ему на шею. Мать сказала, что это случилось в ту же минуту, когда он проснулся. По мнению Мори, за считанные секунды мозг не только преобразовал во сне удар по шее в удар ножа гильотины, но и придумал подробное «предисловие» - развернул огромную цепочку событий, ему предшествовавших…

- Есть теория, что в сновидениях существует «компрессия времени», то есть, проще говоря, оно сжимается. Но точного ответа пока дать не может никто. Нейрофизиологи вроде бы нашли подобный феномен у мышей, но многие другие ученые такую возможность отрицают. Раньше сновидения изучались по отчетам о них, и установили, что чем дольше длится сновидение, тем дольше человек о нем рассказывает. То есть вроде бы время во снах должно соответствовать астрономическому. Но знаменитый сон Мори о гильотине выбивается из этого понятийного аппарата. Наверное, каждый из нас сталкивался во снах с тем, что в голову приходит какая-то мысль, и тут же «под нее» веером разворачивается целая череда событий… Может быть, есть два типа сновидений, в которых время течет по-разному. Пока этот вопрос не решен.

- Существуют и так называемые «люцидные», или осознанные сны - когда человек спит и понимает, что спит, более того - может управлять своим сновидением.

- Да, при люцидных сновидениях одна часть мозга продолжает спать, а другая - та, что отвечает за критическое восприятие - просыпается. Обычно мы во снах ничему не удивляемся, а тут понимаем, что видим сон, и начинаем его оценивать: «Что-то здесь не то, этого же не может быть в реальной жизни!» Причем этому может научиться большинство людей: соответствующие методики разрабатывались еще в 70-е годы прошлого века. Тех, кто овладел этой техникой, называют онейронавтами, от греческого слова «онейрос», что, собственно, и значит «сновидение». Другой вопрос, что это требует времени и усилий. И… Недавно я встретился на одном семинаре с онейронавтом, и он вдруг мне сказал, что осознанные сновидения ему наскучили: да, он встречался в них с замечательными женщинами, путешествовал по сказочным странам, но потом понял, что ничего нового придумать не может, и потерял к ним интерес.

- Ну и, наконец, вещие сны…

- Современная наука считает, что так называемые «вещие сны» делятся на несколько категорий. Во-первых, это обычные совпадения. Во-вторых, часто бывает, что человек наяву получил какую-то информацию, может быть, даже не обратив на нее внимания, а во сне она складывается в цельное умозаключение, прогноз. Например, Михаилу Ломоносову, когда он возвращался из Германии в Россию, однажды приснилось, что корабль его отца, рыбака-помора, потерпел крушение, и отец попал на необитаемый остров. В Москве он узнал от брата, что все так и произошло, отец погиб на этом острове. Но ученые полагают, что Ломоносов, выросший в семье поморов, прекрасно знал, какие именно опасности могут подстерегать рыбаков и представлял, по каким маршрутам они плавают. К тому же он тревожился о судьбах родных. И его мозг составил во сне неприятный прогноз, который, увы, оказался точным. Третья категория «вещих снов» - это так называемые самоосуществляющиеся предсказания: девушке снится, что она идет в ночной клуб и знакомится с интересным молодым человеком. Потом она просыпается, идет вечером в клуб и действительно кого-то там встречает, при этом образ избранника соответствует образу человека из ее сна, поскольку именно такие люди ее и привлекают… Четвертая категория - сны о заболевании, в которых, например, людям с болезнями органов дыхания снится, что их душат или они тонут, а сердечнику снится, что он получил в грудь удар камнем. Ну и, наконец, я бы выделил аномальные сновидения, в которых поступающая информация, возможно, выходит за пределы всего, что науке известно о пространстве, времени или энергии. Но, как вы понимаете, последнюю категорию я, как ученый, комментировать не могу.

- Какая для вас, как для врача, осталась главная загадка в мире сна и снов?

- Я хотел бы знать, как управлять сном, каким образом мы можем запустить в мозг сигнал, который позволил бы спать больше или меньше. Это позволило бы людям управлять и сном, и бодрствованием. На самом деле любой аспект сна, в который погружается специалист, в конце концов оказывается загадкой. Наши знания о сне и сновидениях пока еще очень поверхностные.