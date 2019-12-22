Вкусный и легкий новогодний стол: 10 принципов, которые помогут сохранить фигуру в каникулы

Обычно в новогодние дни мы отпускаем вожжи, расслабляемся и машем рукой на фигуру, а зачастую и здоровье. Мол, Новый год всего раз в год, можно и поесть от души и пуза. Но все-таки можно отметить праздник без вреда для фигуры и здоровья.

Меню новогоднего стола, да и последующих праздничных посиделок может быть не только полезным, но и вкусным. Главные принципы подсказывает Оксана Владимирова, врач-диетолог, семейный врач Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице.

Совет №1: для горячего - диетические сорта мяса

Готовьте мясные блюда из индейки, курицы, кролика, а также нежирных сортов говядины. Также не стоит забывать о рыбе. Кроме того, важен способ приготовления горячих блюд: для новогоднего стола прекрасно подойдет запекание на гриле или в духовке. Постарайтесь не жарить, так как при высокой температуре образуются трансжиры.

Совет №2: нет покупным соусам

Для маринадов не стоит покупать готовые соусы «из пакетиков» - зачастую в них очень много соли. Лучше использовать с этой целью лимонный сок и горчицу с добавлением натуральных трав и специй. А в качестве соуса для мяса отлично подойдет нежирный йогурт с добавлением капельки соевого соуса и мелко нарезанной зелени.

Совет №3: выбирайте полезный гарнир

В качестве гарнира прекрасно подойдут разнообразные овощи, которые также лучше запекать в духовке или готовить на гриле. Да и простой салат из огурцов и помидоров будет отличным гарниром.

Совет №4: готовьте полезные традиционные блюда

Для многих сложно представить празднование Нового года без традиционных блюд, таких как салат оливье и селедка под шубой. Почему бы и нет? Только постарайтесь сделать их более полезными. Во-первых, минимизируйте количество одного из наиболее калорийных ингредиентов — картофеля. И не полезной колбасы, которую лучше заменить отварной курицей, телятиной или индейкой. Во-вторых, приготовьте более легкую заправку или сделайте домашний майонез. Так вы будете знать, что использовали самые свежие и натуральные компоненты без консервантов, усилителей вкуса и прочих добавок. В качестве заправки можно использовать греческий йогурт или сметану.

Оливье - без картошки!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Совет №5: исключите колбасу

Вместо колбасы в салате Оливье используйте курицу, отварной язык или даже кальмаров. Таким образом можно снизить калорийность блюд и сделать их более полезными, увеличив содержание белка. И постарайтесь обойтись без колбасы на праздничном столе, лучше вместо нее поставить нарезку из отварного языка и мяса.

Совет №6: предпочтение - морепродуктам

Включайте в салаты морепродукты: они богаты витаминами, белком, микроэлементами и не очень калорийны.

Совет №7: больше зелени

Добавляйте в свежие салаты много листовой зелени. В качестве заправки подойдет оливковое масло или греческий йогурт. Для красоты можно поставить на стол пучки зелени и иногда отщипывать от них листочки между блюдами.

Предпочтите овощи и зелень.Фото: Евгения ГУСЕВА

Совет №8: выбирайте «правильный» хлеб

Если не можете обойтись без хлеба на праздничном столе, выбирайте цельнозерновой или бездрожжевой хлеб без содержания сахара и добавок.

Совет №9: больше воды, меньше сладких напитков

Можно пить простую воду, газированную, минеральную или с лимоном. Откажитесь от сладких высококалорийных напитков: компотов, морсов, а также пакетированных соков.

Совет №10: соблюдайте режим питания в течение дня

Ни в коем случае не нужно голодать целый день, а затем ночью пробовать все, что присутствует на новогоднем столе. Но если удержаться невозможно, ешьте небольшими порциями. Старайтесь соблюдать простые принципы, чтобы не объестся за праздничным столом. И, конечно, не забудьте хорошенько повеселиться. Двигайтесь как можно больше: танцуйте, выходите на улицу. Ведь Новый год — это не только праздничный стол!