Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту: Прямая онлайн-трансляция
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Российский лидер проехал на первом поезде по участку полуострова.
Владимир Путин открывает железнодорожное движение по Крымскому мосту: онлайн-трансляция.
Вначале президент пообщался с машинистами в кабине поезда, а затем поговорил со строителями моста в вагоне-ресторане.
- Значительно мягче идет, чем автомобили, - заметил Путин
- Здесь скорость расчетная 120 километров в час, - пояснили железнодорожники.
Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.
С 2014 года Крым не видел поездов с материка. Полуостров был довольно долгое время отрезан от "большой земли". Дело в том, что Незалежная перекрыла транспортное сообщение с полуостровом после Крымской весны, таким образом не признав вхождение Крыма в состав Российской Федерации.
Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря и пересечет Керченский пролив в ночь на 25 декабря. Во вторник, 24 декабря, первый состав с пассажирами отправится также Москвы.
Путин поблагодарил строителей Крымского моста.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что российский лидер Владимир Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту. В Кремле рассказали, что политик пообщается с рабочими, а руководители отрасли расскажут о планах развития транспорта юга России.
Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.
ИСТОЧНИК KP.RU