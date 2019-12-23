Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту: Прямая онлайн-трансляция

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Российский лидер проехал на первом поезде по участку полуострова.

Владимир Путин открывает железнодорожное движение по Крымскому мосту: онлайн-трансляция.

Вначале президент пообщался с машинистами в кабине поезда, а затем поговорил со строителями моста в вагоне-ресторане.

- Значительно мягче идет, чем автомобили, - заметил Путин

- Здесь скорость расчетная 120 километров в час, - пояснили железнодорожники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751201" frameborder="0"></iframe> Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

С 2014 года Крым не видел поездов с материка. Полуостров был довольно долгое время отрезан от "большой земли". Дело в том, что Незалежная перекрыла транспортное сообщение с полуостровом после Крымской весны, таким образом не признав вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря и пересечет Керченский пролив в ночь на 25 декабря. Во вторник, 24 декабря, первый состав с пассажирами отправится также Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751209" frameborder="0"></iframe> Путин поблагодарил строителей Крымского моста.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что российский лидер Владимир Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту. В Кремле рассказали, что политик пообщается с рабочими, а руководители отрасли расскажут о планах развития транспорта юга России.