2019-12-23T14:07:18+03:00
Общество

Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту: Прямая онлайн-трансляция

С 2014 года полуостров не видел поездов с материка, потому что был отрезан от "большой земли" [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments14
С 2014 года Крым не видел поездов с материка. Фото: Сергей Мальгавко/ТАССС 2014 года Крым не видел поездов с материка. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Российский лидер проехал на первом поезде по участку полуострова.

Владимир Путин открывает железнодорожное движение по Крымскому мосту: онлайн-трансляция.

Вначале президент пообщался с машинистами в кабине поезда, а затем поговорил со строителями моста в вагоне-ресторане.

- Значительно мягче идет, чем автомобили, - заметил Путин

- Здесь скорость расчетная 120 километров в час, - пояснили железнодорожники.

Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

С 2014 года Крым не видел поездов с материка. Полуостров был довольно долгое время отрезан от "большой земли". Дело в том, что Незалежная перекрыла транспортное сообщение с полуостровом после Крымской весны, таким образом не признав вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря и пересечет Керченский пролив в ночь на 25 декабря. Во вторник, 24 декабря, первый состав с пассажирами отправится также Москвы.

Путин поблагодарил строителей Крымского моста.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что российский лидер Владимир Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту. В Кремле рассказали, что политик пообщается с рабочими, а руководители отрасли расскажут о планах развития транспорта юга России.

Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей
Родители из Самарской области не хотят отказываться от малышек, но не понимают, как подобную ситуацию допустил банк, почему не сработало страхование жизни и что вообще делать дальше
Новости 24
В российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация
Эксперты рассказали, чем опасен "ночной режим" на телефонах
Пятерых обвиняемых в убийстве саудовского журналиста Хашогги приговорили к смертной казни
Появилось видео, как Путин едет по Крымскому мосту: "Значительно мягче идёт, чем автомобили"
Путин открыл железнодорожное движение по Крымском мосту
Источник: Обыски проходят в центральном аппарате Федеральной таможенной службы
Эксперт оценил последствия санкций США по «Северному потоку-2»
Московские власти записали видеообращение о волне "минирований"
Дату послания Путина Федеральному Собранию 2020 назвал Кремль
Песков: Открытый формат пресс-конференции президента РФ сохранится и в будущем
Эксперты предупредили об опасности елок
Песков заявил, что рано говорить об ответе РФ на санкции США по "Северному потоку-2"
Песков: стрельба на Лубянке это проявлением безумия, от которого некто не застрахован
Во вспышке кори обвинили «антипрививочников»