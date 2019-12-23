В Подмосковье мужчина сжёг сестру и брата, не поделив с ними новогоднюю ёлку

Жуткая история развернулась в одном из домов в подмосковной деревне Дарьино. Вечером 20 декабря за столом собрались трое родственников - Андрей*, Иван* и Светлана*. Братья и сестра выпивали и обсуждали дела насущные, приближающийся праздник и новогодние елки. Ближе к ночи разговоры превратились в жаркие споры - родственники не смогли поделить между собой праздничную новогоднюю елку, а также участок на котором она стоит. В какой-то момент Андрей не выдержал напряженной дискуссии и перешел к решительным действиям.

"Полицией было установлено, что в ходе ссоры 32-летний Андрей В.* схватил канистру с горючей жидкостью, облил ей своего брата Ивана и сестру Светлану, а также стены дома изнутри и поджег. Огонь моментально охватил весь деревянный дом. Строение выгорело полностью. В тяжелом состоянии, с термическими ожогами 2-3 степени на 100% поверхности тела в реанимацию были доставлены сам поджигатель и его брат 38-летний Иван П.* Спасти 36-летнюю Светлану Л.* не удалось." - рассказал KP.RU источник в здравоохранении области

Прибывшие на место пожара спасатели, сразу обнаружили пострадавших мужчин. Андрей и Иван получили тяжелейшие ожоги, находились в состоянии шока и ничего не смогли рассказать пожарным про сестру Светлану, которая осталась в доме. Мужчин экстренно увезли с места происшествия на карете скорой помощи в больницу. Только когда пожарным удалось справиться с огнем и приступить к разбору завалов, они обнаружили тело Светланы.

По последней информации, мужчины находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни, однако не дают никаких прогнозов.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка и устанавливаются все детали случившегося.

(* имена изменены - прим.ред.)