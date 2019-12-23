Сергей Лавров: «Мы не будем портить отношения с Китаем, чтоб только осчастливить американцев»

О встрече с Трампом

«Это не первая моя встреча с Трампом… Мы неплохо знакомы, мне нравится как президент Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений. Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает... Я считаю, что то, что сама дата встречи совпала с началом процедуры импичмента в палате представителей, – это совпадение. Эту дату мы согласовали за месяц до (визита в США. - Ред.)»

О шансах сохранить Договор СНВ-3

«Считаю, что вопрос остается в той же подвешенной ситуации, в которой он до сих пор находился. Мы готовы продлить его немедленно и без предварительных условий... Готовы разговаривать и в многостороннем формате, если другие страны сочтут возможным, но не будем никого насильно затаскивать в этот формат.

Кто рулит НАТО и ЕС?

«К огромному сожалению, позиция НАТО и Европейского союза по отношению к России определяется достаточно агрессивным, шумным русофобским меньшинством. Это на самом деле так.»

О перспективах «Северного потока-2»

«Ему (проекту. - Ред.) угрожают. Но он все равно состоится, несмотря на все эти угрозы. Во-первых, я убежден, что европейцы понимают свой коммерческий интерес. Во-вторых, – интерес с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось. Я убежден, что «Северный поток-2», как и «Турецкий поток», состоится. «Турецкий поток» будет запущен буквально через 2-3 недели.»

О разнице между Китаем и США

«Китай ведет себя совершенно по-другому на мировой арене. Китай никого не пытается унижать ультиматумами. Да, Китай использует свою экономическую мощь ровно по тем правилам, которые были установлены еще в бреттон-вудские времена. В том, что касается США и попыток играть на России и Китае, это давняя история... Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы».

О минских договоренностях

«У президента Зеленского, по-видимому, связаны руки. Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома... (Франция и Германия. - Ред.) отреагировали (на неготовность Украины выполнять минские соглашения. - Ред.) с удивлением. К сожалению, они не смогли «возвысить голос» и подтвердить задачу разведения сил и средств по всей линии соприкосновения... Нужно Минские договоренности выполнить от А до Я, до последней запятой.»