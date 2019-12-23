Новодевичий монастырь: Новые легенды, древние лики и крипта будущего

Здесь есть все, чем бесят стройки. Естественная грязь, грохот, балки, стук каких-то машин, грохот молотков... Но за несколько часов на этой стройплощадке чувствуешь себя как-то странно. Здесь не матерятся. Во всяком случае, я не слышал. Люди в касках бережно переносят иконы, и обмениваются репликами громко, но без ненормативной лексики.

Леса в Смоленском соборе уберут к 500 летию обители, которое будет отмечаться в 2024 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новодевичий - один из главных монастырей Москвы, он всегда был обласкан царями. Тут «в рамках избирательной кампании» прятался Борис Годунов, здесь в полутюрьме-полумонастыре содержалась царевна Софья, лишенная власти родным братом Петром, позднее названным Великим. Здесь доживала свой печальный век и его первая жена Евдокия Лопухина, пережившая и детей и внука...

В свое время монастырь был неприступной крепостью.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В советское время монастырь, конечно, порядком потрепали, многие захоронения были утеряны, постройки разрушались... Когда пришла оттепель и началась борьба за сохранение культурного наследия, монастырь восстанавливали. С 1956 года тут работал знаменитый архитектор Георгий Макаров, после его смерти в 1987 больше 10 лет работами руководил еще один выдающийся мастер Николай Романов.

Ансамбль Новодевичьего монастыря входит в наследие ЮНЕСКОФото: Михаил ФРОЛОВ

Но потом было хуже. И работы, заказанные государством не исполнялись, и знаменитый пожар 2015 года, когда пылала колокольня, стал ударом по памятнику... Но сейчас у Новодевичьего есть шанс стать новым крупным культурным центром Москвы. В монастыре, по заказу Министерства культуры РФ, ведутся работы по восстановлению всего ансамбля. Ничего подобного по масштабу в истории монастыря еще не было. Сняты леса с полностью восстановленной колокольни. Отреставрированы Напрудная башня, Стрелецкая караульня, Лопухинские палаты (резиденция митрополита Крутицкого и Коломенского - Ювеналия), Иосафовская, Швальная, Чеботарная, Покровская, Предтечинская и Никольская башни, больничные палаты, Мариинские палаты, усыпальница князей Волконских (произведение знаменитого архитектора Доменико Жилярди), Филатьевский приют...

Лопухинские палаты сейчас являются резиденцией митрополита Крутицкого и Коломенского - ЮвеналияФото: Михаил ФРОЛОВ

На очереди - завершение главного храма монастыря - Смоленского собора. Сейчас в самом соборе все в лесах. Фрески XVI и XVII веков открываются от позднейших наслоений. Помните в «Покровских воротах» интеллектуал Хоботов водил Любочку смотреть «фрески Новодевичьего монастыря»? Так вот, его взору в основном открывалась лишь роспись XIX века. Скоро можно будет увидеть древнейшие лики собора. А самое главное, уже почти закончены работы в подклете Смоленского собора, где находятся древнейшие захоронения обители. Среди погребенных здесь и все та же царевна Софья и Евдокия Лопухина, например.

Все работы должны быть завершены в 2024 году - к 500 летию со дня основания монастыря.

Стрелецкая караульня Надпрудной башниФото: Михаил ФРОЛОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нам удалось поговорить с профессором Андреем Баталовым, искусствоведом, руководителем рабочей группы по восстановлению монастыря.

- Реставрация - это прекрасно. Но нет ощущения, что вместе с ней уходит дух времени, романтика?

- Это эмоциональное впечатление. И те романтические руины, в которые превратились многие монастыри после того, когда оттуда в советское время прогнали братию или сестер, были на самом деле печатью забвения, увядания, разрухи. Новодевичий монастырь, никогда руинами не был, но реставрация тут шла годами, отдельными объектами. И некое запустение могло восприниматься, как некий романтический облик древности.

Работа по восстановлению изразцов дело долгое и кропотливоеФото: Михаил ФРОЛОВ

- Сейчас взялись сразу за весь ансамбль?

- Да, никогда еще не ставилась такая амбициозная задача отреставрировать все объекты. И никогда государство так не относилось к обители. Сейчас мы готовимся в 500-летию монастыря, который был основал Василием Третьим в благодарность за бескровное возвращение Смоленска в 1514 году.

Отчасти это связано с тем, что предшествующие реставрации, проходившие несколько лет назад, не были проведены на должном уровне. Реставрируем после реставрации...

Древний колодец снова подает воду. Если что - монастырь осаду выдержит.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Когда будут пускать в подклет Смоленского собора?

- Готовится большая программа музеефикации объектов монастыря, в том числе и крипты Смоленского собора. Это будет и место поминовения усопших, и место, где будет экспонироваться древнейшая часть некрополя. Особо отмечу, что сами захоронения не потревожены. Были расчищены плиты, уточнена топография захоронений, прочитаны плиты с эпитафиями. Сам некрополь, как драгоценная святыня был бережно сохранен.

Стрелецкая караульная восстановлена и теперь станет музеем.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Самая сложная работа теперь предстоит в самом Смоленском соборе?

- Да, реставрация росписи главного храма обители Смоленского собора - первая подобная работа по своей масштабности. Это высочайший уровень задачи. Мы избавляемся от позднейших наслоений и восстанавливаем древние фрески. Расчищаются фрески всего собора. Программа разрабатывалась на семь лет. Это профессиональная, академическая реставрация. И древнейший храм монашеской общины тоже должен быть открыт к 500-летию монастыря.

По солнечным часам на Лопухинских палатах до сих пор можно узнать время. Но лишь в солнечные дни...Фото: Михаил ФРОЛОВ

Монастырская колокольня полностью восстановлена после пожара 2015 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смоленский собор стал первой постройкой монастыря. Он открыт в 1524 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гробница фабрикантов Прохоровых.Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории монастыря погребено множество известных россиян. Это надгробие героя Войны 1812 года, поэта Дениса Давыдова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В крипте Смоленского собора будет проведена музеефикация. Но сами захоронения не потрвожены.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подклете Смоленского собора находится несколько десятков захоронений.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алтарь Смоленского собора в лесах.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В процессе реставрации обнаружены две самые древние фрески собора - XVI века. Это одна из них, она украшала Смоленский собор с момента постройки.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительные леса в Смоленском соборе. Сейчас идет открытие фресок XVI-XVII веков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

За новым алтарем обнаружен древний XVI-XVII веков. Его восстановили, но посетители его не увидят, так как деревянный алтарь окажется за новым.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алтарь Смоленского сбора почти готов. Скоро здесь появятся иконы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Старая плитка - не редкость в монастырских стенахФото: Михаил ФРОЛОВ

Усыпальница рода Волконских построена по проекту швейцарского архитектора Доменико ЖилярдиФото: Михаил ФРОЛОВ

Реставраторы особенно гордятся восстановлением внутреннего убранства гробницы князей ВолконскихФото: Михаил ФРОЛОВ

Гробница генерала Тимофеева, героя войны 1812 года на фоне Храма Успения БогородицыФото: Михаил ФРОЛОВ

Гробница фабрикантов Прохоровых в «русском стиле» была бережно восстановлена.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стройка не мешает местным котам чувствовать себя в безопасностиФото: Михаил ФРОЛОВ

Андрей Баталов, профессор, искусствовед, руководитель наблюдательного совета при Министерстве Культуры по восстановлению Новодевичьего монастыряФото: Михаил ФРОЛОВ