Швейцарский подрядчик отозвал свои суда с места прокладки «Северного потока-2»

За несколько часов до того, как президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, швейцарская компания Allseas заявила, что отводит свои суда, участвующие в строительстве «Северного потока-2». Швейцарцы опасаются американских санкций, которые прописаны в новом законе. Ограничительные меры направлены против «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

До 21 декабря три судна Allseas в авральном порядке пытались закончить работу над российским газопроводом, который должен соединить Россию и Германию (в обход Украины). Оставалось проложить около 130 км (всего 5% от общей протяженности). Но угроза санкций оказалась слишком велика: швейцарцы побоялись, что их активы в США могут быть заблокированы, и в будущем они не смогут вести бизнес с американскими компаниями.

Теперь «Газпрому» предстоит самостоятельно заканчивать прокладку газопровода. Но здесь есть сложность: в России есть только два судна, способных проводить такие работы. Это трубоукладчик «Академик Черский» (сейчас он находится в порту Находки и прибыть на Балтику сможет только через месяц) и баржа «Фортуна» - она стоит в немецком порту Мукран (два дня ходу до места работ). Это судно уже участвовало в строительстве «Северного потока-2» и проложило первые 13 км газопровода в территориальных водах России. Но плоскодонная «Фортуна» может работать только в прибрежных водах, поскольку сильное волнение на Балтике для нее опасно.

Таким образом, запуск «Северного потока-2» откладывается.

- Наиболее безопасный вариант - это привлечение к прокладке трубы «Академика Черского». При нынешних условиях, запуск газопровода задержится на полгода: 2,5-3 месяца потребуется на достройку подводной части и еще пара месяцев - на тестирование системы. Таким образом, «Северный поток-2» может заработать уже в июне следующего года, - рассказал «КП» член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. - Конечно, лучше, если прокладку газопровода по дну ведет целая флотилия. И такие суда есть у многих стран, например, у Китая. Не исключаю, что Москва можетпопросить Пекин оказать помощь в достройке «Северного потока-2».

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Чем ближе завершение строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, тем больше истерики в комментариях украинских чиновников.

И понять их можно. Только дело, конечно, не столько в политике, сколько в экономике. Сейчас перекачка российского газа в Европу остается одной из последних отраслей украинской экономики, которая приносит стабильные крупные доходы ($3 миллиарда, или около 6% годовых доходов бюджета страны). Но уже со следующего года Украина рискует лишиться этой подпитки - частично либо полностью. (подробности)

Смоет ли Украину «Турецким потоком» из российской трубы

Украинские эксперты в панике - Россия все ближе к тому, чтобы отказаться от транзита газа по территории капризной соседки. «Мы должны приложить все усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки «Турецкого потока», - объявил глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности Леонид Униговский. Причина беспокойства ясна - транспортируя российский газ, Украина зарабатывает большие деньги - порядка $3 млрд в год. И отдавать, пусть ненавистные, зато кровно заработанные российские миллиарды, какой-то там Турции в планы Киева не входит. Доходы от российского газа сравнимы для Украины только с помощью от Международного валютного фонда (в этом году, например, Киев претендует на $1.9 млрд от МВФ, да и то не факт, что получит). Такую «пробоину» в бюджете просто будет нечем закрыть. (подробности)