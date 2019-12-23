Рапунцель из Украины мужчины в Сети зовут в загс и просят понюхать волосы

Одесситка Алена Кравченко запросто может наступить на свою косу. Она моет шевелюру всего раз в неделю из-за невероятной длинны своих волос. Но все эти неудобства окупаются восторженными взглядами мужчин – украинская Рапунцель признается, что с тех пор, как завела инстаграм, постоянно получает от мужчин предложения. Первое – руки и сердца, второе – дать им понюхать ее длинные волосы.

Косу она начала отращивать с пяти лет. Тогда это было по большей части решением мамы. Женщина убеждала маленькую дочь, что длинная коса – главное оружие красоты для женщины. С этой мыслью Алена свыклась и начала отращивать волосы, сначала до пояса, а теперь ее коса превышает длину в 1,8 метров. На этом украинка останавливаться не собирается, планирует достичь отметки в два метра.

alenuwka_longhair Рапунцель из Одессы

У Алены двое детей – близняшки Валерия и Мирослава. Семилетние девочки, как их мама, мечтают о длинной косе и уже решили, что модные стрижки не для них – будут отращивать волосы.

alenuwka_longhair Украинка отрастила косу длинной в 1,8 метра

- Когда люди видят длину моих волос, они не могут скрыть свои восторженные взгляды и эмоции, это очень приятно. Кроме того, многие приходят и говорят, как это необычно и красиво в наши дни,- рассказала Рапунцель изданию The Daily Mail.

На мытье таких длинных волос у нее уходит около часа, поэтому моет голову Алена не чаще одного раза в неделю. Однако, расчесывать локоны приходится дважды в день, чтобы они не путались. Чаще всего, конечно, она не носит распущенные волосы, а делает «бублик» на голове или заплетает косу, хотя сейчас длинна уже стала не комфортной – коса достигает пяток.

alenuwka_longhair Одесситка считает, что главное украшение женщины - ее коса

- Многие мужчины восхищаются моими волосами, хотят встречаться, путешествовать, приглашают меня посетить их страну ... часто я не отвечаю на сообщения, чтобы не дать человеку надежду, -говорит красавица.

Больше всего в длинных волосах ей нравится то, что с их помощью она выделяется на фоне других женщин. Ради этого, говорит, можно и потерпеть некоторый дискомфорт.

alenuwka_longhair Алену Кравченко из Украины называют Рапунцель

- Учитывая, что коса росла со мной всю мою жизнь, мое тело привыкло к этому, - добавила 34-летняя женщина.