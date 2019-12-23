Крым стал окончательно "наш"

Представить себе Россию без железных дорог – невозможно. Поездка по Транссибу от Москвы до Владивостока до сих пор остается обязательным маршрутом для любого радикального туриста, который хочет уверенно говорить: «Я видел Россию».

Железные дороги – это один из главных индустриальных символов страны и ее физический скелет. В прямом смысле этого слова.

Рельсы – это артерии и вены огромной страны, по которым течет ее кровь. Без железной дороги нет России. Она проваливается в доисторическую эпоху, где существует только пустое пространство и ничейная земля, Дикое Поле.

Так что железная дорога - это наша главная скрепа. Стальная. С добавлением ванадия и циркония.

Сегодня Крым стал не просто «нашим» с точки зрения государственного суверенитета и национальных смыслов. Он теперь физически часть «нас самих», наша плоть от плоти, накрепко связанная с Большой Россией железной дорогой.

Крымский мост, оставаясь великим национальным символом России 21 века, сегодня превратился в самый большой индустриальный проект, который был нами реализован за последние 30 лет.

Мы, по-прежнему, можем все. Мы можем даже невозможное.

Задайте себе вопрос – 15-20 лет назад могли мы представить себе что-то подобное? Конечно нет. И дело тут не в деньгах и технологиях. Дело – в воле, которой 15 лет назад у нас просто не было.

Нас тогда словно похмельного пьяницу колотило после пьяного разгула 90-х. Все наши амбиции заканчивались на мечте что-нибудь приватизировать, а потом продать эти акции на Нью-Йоркской фондовой бирже и перебраться на Лазурный берег или в Испанию.

Сегодня все не так. Русские научились создавать мировые компании. Русские научились строить глобального масштаба индустриальные проекты.

Потому что, именно умение осваивать и обживать огромные, просто чудовищные с точки зрения среднего европейца, пространства, остается уникальным навыком российского государства. Эта способность – упорядочивать хаос и наполнять жизнью пустоту и дает нам основания говорить о русской цивилизации. Мы и есть - современный Третий Рим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751201" frameborder="0"></iframe> Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

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