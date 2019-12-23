Абсурд: В России чтобы построить коровник, нужны справки от археологов, ихтиологов и военных

На совещании Владимира Путина с аграриями в Адыгее известный сыровар Олег Сирота пожаловался президенту на абсурдность ряда федеральных актов. Так, например, чтобы получить разрешение на строительство самого обыкновенного коровника, фермеру пришлось считать мальков, искать древлян и тропы болотных муравьев, замерять, как громко мычат и чем пукают коровы, доказывать, что на его земле не забила нефть, и что рогатая скотина никак не мешает пролету самолетов. И за все это он отдал более 2 миллионов рублей! Пару дней назад корреспондент «Комсомолки» посетил ферму Олегу Сироту и лично убедился в анекдотичности большинства федеральных требований.

На совещании Владимира Путина с аграриями в Адыгее известный сыровар Олег Сирота пожаловался президенту на абсурдность ряда федеральных актов. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЗАГАДОЧНЫЙ МИР БЮРОКРАТИИ

… Улыбка не сходит с лица Олега Сироты, пока тот показывает долгожданное разрешение на строительство дома для своих коровок.

- Представляешь, как интересно все устроено: само разрешение было выдано бесплатно и за 5 дней, но для того, чтобы собрать непонятные документы для него, потребовалось 2 года и больше 2 миллионов рублей! - говорит он. - При этом здесь нет ни копейки взяток — все официально! Большего бреда я в жизни не видел.

Фермер открывает шкаф и достает какие-то папки, которые образуют метровую гору бумаг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751296" frameborder="0"></iframe> Олег Сирота задал вопрос Путину.

- Вот эта папочка в 200 тыщ нам обошлась, эта — 300 тыщ, эта — 305 тыщ… - комментирует он. И вместе с ним я на несколько часов погружаюсь в загадочный мир бюрократии федерального уровня. Той, что с каждой трибуны кричит о необходимости снятия избыточных барьеров с бизнеса, а под трибуной обкладывает этот бизнес откровенно абсурдными требования и оброками…

- С рыб начнем?

- С каких еще рыб? Ты же сыром занимаешься, - не понимаю я...

Олег с ненавистью смотрит на гору бумаг и достает первую папку.

На коровник пришлось собрать почти метровую гору справок и экспертизФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ЗДЕСЬ РЫБЫ НЕТ!

- На мою беду в 30 метрах от участка (или в 400 метрах от самого коровника) ручей протекает, а, значит, я попал в водоохранную зону, - ведет он меня к этому самому ручью.

Ручей, как ручей, характеризующийся в папке «безымянным, протяженностью 1000 м, максимальная ширина — 0,5 м, максимальная глубина — 0,1 м». И какая, нафиг, тут рыба?!

- О! - поднимает палец Олег. - Вот это, оказывается, я и должен был доказать. И вот едешь в Росрыболовство за согласованием, а они: мол, дадим такую бумагу, но когда рассчитаешь ущерб, который нанесет твой коровник речным обитателям. И отсылают двумя этажами ниже — там какое-то ФГБУ «Главрыбвод». Приезжают они и давай рыбу с головастиками искать! «На запрошенном участке… осока, рогоз, ряска... обнаружен ротан… Мест массового нереста рыб нет. Ущерб не прогнозируется», - читаем заключение.

- А что — до этого непонятно было, что здесь рыбы нет? - злится Олег Сирота. - Но они три раза тут лазали и что-то считали. И эта их «экспертиза» обошлась мне в 305 тысяч 462 рубля. Все официально — перечислили им на счет.

Здесь же на фермера налагаются некие обязанности. В важных бумагах «Главрыбвода» подробно описан проект коровника, из чего он сделан, какие там установлены двери и в какой цвет он покрашен. При этом фермер «обязан осуществлять работы в строгом соответствии с проектным решением».

- Какая им разница, какие там двери? - спрашивает сыровар. - Тем более мы потом взяли и цвет коровника изменили: он стал белым с черными отметинами, как у буренок. Волнуюсь теперь: не повлияет ли это на популяцию якобы живущих в ручье ротанов? Вдруг расстроятся и уйдут, а нас еще и оштрафуют за их поломанную психику… Здесь потом еще и экологи побывали: проверяли не проходит ли великая миграционная тропа каких-то болотных муравьев (видимо, это какой-то очень важный зверь, без которого тут всем хана), которые вброд преодолевают ручей и рискуют попасть под копыта коров… Без этих исследователей природы невозможно, оказывается, спроектировать коровник! Акты экологов — это вообще лучшее, что мы оплатили!

Тот самый коровникФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ФОРМУЛА СКОТИНЫ

Если судить по толщине «экологической» папки - она здесь самая главная, не каждая диссертация может сравниваться с ней объемами. И чего тут только нет! Какие-то карты, диаграммы, таблицы и диковинные формулы из разряда сверхвысшей математики.

- Вот эти формулы на несколько листов — посвящены выхлопам от нашего старенького «Беларуса», - поясняет Олег. - Вот формулы про то, как работает дровяная печь, установленная в дойке (10 страниц убойной математики), а вот картограмма распространения запаха уайт-спирита, применявшегося при покраске коровника.

- А керосин откуда? - смотрю на еще один раздел.

- Нет его у нас, но зачем-то написали. Нужно, наверное, кому-то... Вот это — выбросы... Этил — это понятно - хоть у нас на предприятии «сухой закон», иногда этил у нас все же присутствует... Это - шумовая карта строительства.

Мы всей сыроварней пробуем найти логику составления этих карт, но это у нас так и не получается. Наверное, в больших городах, где дома друга на друге строят, эти шумовые замеры и необходимы, но в деревне-то они к чему?

- А это что пытались подсчитать? - показываю на забористые строчки громоздких формул на два листа.

- Это, пардон, сколько мои коровы напукали метана и прочих газов, - с гордостью говорит Олег. Не каждая телка в стране может похвастаться тем, что ее акты метеоризма так кропотливо исследованы. - Видишь эту карту с волнами? Они машину со спецоборудованием пригнали и исследовали, как громко мычат мои буренки. Причем, и днем, и ночью это делали! Пришли к выводу, что нормально мычат и пукают.

Но зачем и кому понадобились эти формулы?

- Наверное, страна должна знать суммарную цифра метана, который выделяет скотина, - предполагает технолог Сергей Недорезов. До знакомства с Сиротой тот варил сыр в Германии, такого перевода простой коровьей жизнедеятельности на высшую математику пока не встречал, а потому сейчас тоже в легком недоумении. - Ну там — парниковый эффект, глобальное потепление, рамочная конвенция об изменении климата…

- Может быть, - соглашается Сирота. - Но ведь сколько пукает корова — давно известно, можно просто помножить на их количество и не шатать нам мозг и карман этой экспертизой! И почему мы за это платить-то должны? Такое ощущение, что этими требованиями для кого-то «кормушку» устроили — вся «экология» стоила мне в 1,243 миллиона!.. У меня еще и обязанности есть. Помимо всего, я должен учитывать «создание дополнительного источника конфликтных ситуаций между животными». Правда, что делать, когда муравьи с ротанами тропы миграции не поделят и врукопашную сойдутся — не написано.

- Болотных муравьев-то нашли?

- Да откуда… Кстати, нормально будет, если при въезде табличку повешу: «Проверено: краснокнижных муравьев и нефти нет»?..

Исследование этого ручья экологами и спецами по рыбам обошлись фермеру более, чем в миллион рублейФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

НИ НЕФТИ, НИ ЗОЛОТА, А СПРАВКА НУЖНА

Следующее ведомство, из которого надо было получить заключение — Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), отвечающее за всевозможные полезные ископаемые в глубинах Родины.

- Здесь тоже непонятно, - вертит Олег бумаги. - Они дают справку о том, что ни под коровником, ни под пастбищем нет золота, нефти и других полезных ископаемых. Этот документ в чем-то стал исключением из заведенных правил — фермеру он стоил всего 20 тысяч рублей (оплаченных в подведомственную организацию «Территориальный фонд геологической информации»). Но на выдачу заключений по нему у Роснедр по регламенту уходит аж целых 35 рабочих дней, а это почти 2 месяца.

- Но почему так долго и зачем мы за это платим, ведь о том, что Московская область — далеко не самый нефтеносный регион, всем давно известно, все замерено, исследовано и нанесено на соответствующие карты? - снова удивляется Сирота. - И вообще зачем этот топоплан, если у меня есть кадастровый номер участка и все есть в Росреестре? Может, тогда вычеркнуть этот пункт из списка требуемых справок? Самое смешное, что документ действует 1 год, потом, видимо, придется продлевать. Они там что — правда думают, что у нас на пастбище однажды может нефть забить?.. А вот еще из Минобороны справка...

БУРЕНКИ И ИСТРЕБИТЕЛИ

Оказалось, что нужно разрешение о том, что коровы с коровником не препятствуют полетам истребителей, его нужно получить у летчиков.

- Пришлось мчаться в Кубинку и брать эту бумагу, - вспоминает Олег Сирота. - Офицеры там жалуются: «Мы Родину должны защищать, а тут бумагами каким-то занимаемся...» И этих бумаг там — целые кабинеты! К чести нашей армии, они за это не взяли никаких денег. Ну, хоть что-то бесплатно было. Такой же документ был запрошен и из Росавиации.

Где логика? - снова спрашиваем мы. А вот в этом случае она, оказывается, есть. Как объяснит один из чиновников, ферма может попасть в так называемые «хвосты» - зоны подлета. А сельхозка наряду с помойками и пищевкой - притягивает птиц. И это тот случай, который действительно нужно перетерпеть. Во имя общей безопасности.

- Хорошо, - кивает Олег и трясет новой папкой. - А заключение от органа охраны памятников культуры во имя чего?

В это время мы в том самом коровнике любуемся его задумчиво жующими телками и я слегка обалдеваю: кроме коров, сена и навоза тут ничего нет, какие еще памятники?

На сыроварне так и не поняли — для чего и кому нужны эти листы с убойными формуламиФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ДРЕВЛЯН НЕТ. ЗА 230 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

- В общем, в охранительном культурном ведомстве сходу сказали: просто так мы бумагу не дадим, на твоей земле жили древляне, вдруг твоя скотина культурный слой загадит? - веселится Олег. - И даже показали карту 1867 года. «Какие еще древляне? - изумился я. - Они к тому времени давно закончились!» На что мне ответили, что специалисты должны в этом убедиться и покопать, и только потом дадут справку. Приехали спецы по археологии во главе с целым кандидатом исторических наук и сходу заломили 1 миллион! От такой борзости возникла мысль тотчас же сделать из них культурный слой. Но друзья-фермеры предупредили: не вздумай с ними ругаться — подбросят пару черепков, объявят «наследием» и на годы заморозят стройку. Но, слава Богу, ничего не нашли.

- Миллион за археологию?! Дорогое молочко получится...

- Там, оказывается, торговаться можно. На 230 тысячах договорились - видимо, у археологов тоже распродажи и «черная пятница» бывает. Три лунки просверлили за эти деньги, ямку выкопали и фото сделали.

- А если бы и вправду древляне следы тут оставили? Загубил бы «культурный слой»!

- Как?! - он протягивает ту самую экспертизу. Читаю и вместе с ним чешу голову: про древлян в Московской области, оказывается, все давно описано. Есть и карты и архивы, все культурные слои известны с советского времени. На них-то во многих случаях и ссылаются исследователи. А еще рассказано о некоей принцессе Екатерине Петровне Фонгольштейн Бек, которая жила в 5 километрах отсюда и владела сотнями душ, а также о том, что раньше находили в окрестных деревнях, прилагается и карта 1852-1860 годов... Очень познавательно, конечно, но почему эта выписка из краеведческого справочника, которая есть в каждой библиотеке области, влетела в копеечку? И потом — получается археологи все знали заранее? Интересно...

«ДВА МИЛЛИОНА С МЕНЯ ВЫДОИЛИ»

- Ну, будем считать, что это наш вклад в науку, - не унывает Олег. - Но все равно чувствую себя какой-то дойной коровой — два с лишним миллиона с меня за это время выдоили! Коррупции официально как бы нет, мы теперь платим каким-то конторам с возможно коррупционными схемами. И уже стали скучать по тем временам, когда коррупция эта самая была — дешевле вышло бы… Мне даже пришлось отдельного человека выделять, чтобы он сбором этих бумаг занимался. И хоть он - бывший спецназовец, человек с крепкими нервами, но даже у него нервный тик начался от этой свистопляски. Безумная экодевочка Грета Тунберг нервно курит в сторонке от наших правил! Вот бы регуляторную гильотину по этим нормам, да со всего размаха! В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Народный фермер» мы будем добиваться этого!

И правда — для чего все это? Очевидно же, что большинство этих «экспертиз» носят чисто формальный характер, являясь тем самым «излишним барьером, мешающим ведению бизнеса», о необходимости ликвидации которых все время говорят наверху. Или просто каждое федеральное министерство хочет показать свою важность и нужность, для чего и изобретают все это? И есть ли отчет на тему: как загадили своей жизнедеятельностью атмосферу все эти околоминистерские конторки, сколько углекислого газа и метана выделили, составляя все эти малопонятные справки и экспертизы?

И снова нет ответа… А Олег тем временем опять держится за голову: свои требования к коровнику выдвинули уже пожарные. И если все сделать так, как они желают, ему придется оборудовать сооружение подземной системой тушения, с насосами и гидрантами, которая обойдется еще в 12 миллионов. При стоимости самого коровника в 11 миллионов…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751255" frameborder="0"></iframe> Коровник особого назначения.Чтобы построить коровник, сыровару Олегу Сироте пришлось брать справки от Минкультуры и Минобороны... А еще считать мальков… … Замерять, как громко мычит его скотина… … Доказывать, что на его земле не появилась нефть… … И искать следы древлян...Алексей ОВЧИННИКОВ

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

«Добрую половину этих требований нужно сокращать!»

- Абсурда при сборе документов на получение разрешений на строительство и впрямь хватает, - на условиях анонимности рассказал «Комсомолке» один из бывших федеральных чиновников. - Из-за вечных согласований стройка идет годами. Добрую половину этих требований нужно сокращать и оптимизировать! Взять то же Росрыболовство, перед которым надо доказать, что твоя стройка не повлияет на популяцию рыб в естественных водоемах. До бреда доходит — огородил человек участок, который на три метра попал в водоохранную зону — все: в Росрыболовстве это могут посчитать хоздеятельностью и иди теперь к ним и согласовывай. И ты думаешь, что весь такой электронный, идешь на сайт госуслуг, находишь эту строчку, но забить туда ничего не сможешь, потому что ограничение по загрузке данных стоит, а там такой многотомный пакет!.. Придется ехать к ним со всеми коробками с проектной документацией в бумаге…

Дальше — ты думаешь, что есть проект, он прошел даже госэкспертизу. Но тебе его не хватит для согласования от Росрыболовства. Почему? Потому что у тебя в разделе «Охрана окружающей среды» нет оценки возможного ущерба тем самым малькам, которые где-то близ тебя то ли есть, то ли нет! Причем, в регламенте его нет. Вот возвращайся к себе и делай! А потом пожалеют — вон там внизу конторка, где за долю малую все тебе сделают — пришлют спецов и те будут искать мальков в зимовальных ямах. При этом, интересно как зимой они работают, лед же… Поэтому никто не знает, как они эти ямы находят... Примерна та же схема у многих других министерств.

Экологи — наше все. И вот в рамках экологических изысканий ты должен изучить миграции животных, краснокнижные растения. Фишка в том, что в Минприроды все давным-давно знают, кто из зверей и насекомых куда ходит и куда лазит, и кучи научных деятелей свою карьеру на этом построили. Поэтому нужно просто отобрать зоны, где надо проверять, а где не надо, и не трогать там людей.

Институт археологии РАН — он гигантский и в регионах есть куча разных деятелей, которые к нему приквартированы. У всех них есть так называемые «открытые листы», выданные Минкультом и дающие право копать. Только этих экспертов человек 50 на всю Московскую область и листы у них выданы на определенную территорию и сроком на год. Нужно еще постараться найти такого, который может копать на твоем участке прямо сейчас. Проблематика колоссальнейшая, при том, что всем этим исследователям прекрасно известно, где копать, а где — нет. Самое страшное, что зимой они мало копают, вот и считайте насколько тормозятся стройки. Если же их уговорить заняться археологией зимой, то это будет уже другая денежка. Или записываться в длинную очередь на лето...