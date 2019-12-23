2019-12-23T18:32:19+03:00
Экономика

Абсурд: В России чтобы построить коровник, нужны справки от археологов, ихтиологов и военных

Известный сыровар Олег Сирота на совещании пожаловался президенту России на ряд федеральных актов [видео]
Алексей ОВЧИННИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
В России чтобы построить коровник, нужны справки от археологов, ихтиологов и военных.В России чтобы построить коровник, нужны справки от археологов, ихтиологов и военных.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Изменить размер текста:

На совещании Владимира Путина с аграриями в Адыгее известный сыровар Олег Сирота пожаловался президенту на абсурдность ряда федеральных актов. Так, например, чтобы получить разрешение на строительство самого обыкновенного коровника, фермеру пришлось считать мальков, искать древлян и тропы болотных муравьев, замерять, как громко мычат и чем пукают коровы, доказывать, что на его земле не забила нефть, и что рогатая скотина никак не мешает пролету самолетов. И за все это он отдал более 2 миллионов рублей! Пару дней назад корреспондент «Комсомолки» посетил ферму Олегу Сироту и лично убедился в анекдотичности большинства федеральных требований.

На совещании Владимира Путина с аграриями в Адыгее известный сыровар Олег Сирота пожаловался президенту на абсурдность ряда федеральных актов. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

На совещании Владимира Путина с аграриями в Адыгее известный сыровар Олег Сирота пожаловался президенту на абсурдность ряда федеральных актов. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЗАГАДОЧНЫЙ МИР БЮРОКРАТИИ

… Улыбка не сходит с лица Олега Сироты, пока тот показывает долгожданное разрешение на строительство дома для своих коровок.

- Представляешь, как интересно все устроено: само разрешение было выдано бесплатно и за 5 дней, но для того, чтобы собрать непонятные документы для него, потребовалось 2 года и больше 2 миллионов рублей! - говорит он. - При этом здесь нет ни копейки взяток — все официально! Большего бреда я в жизни не видел.

Фермер открывает шкаф и достает какие-то папки, которые образуют метровую гору бумаг.

Олег Сирота задал вопрос Путину.

- Вот эта папочка в 200 тыщ нам обошлась, эта — 300 тыщ, эта — 305 тыщ… - комментирует он. И вместе с ним я на несколько часов погружаюсь в загадочный мир бюрократии федерального уровня. Той, что с каждой трибуны кричит о необходимости снятия избыточных барьеров с бизнеса, а под трибуной обкладывает этот бизнес откровенно абсурдными требования и оброками…

- С рыб начнем?

- С каких еще рыб? Ты же сыром занимаешься, - не понимаю я...

Олег с ненавистью смотрит на гору бумаг и достает первую папку.

На коровник пришлось собрать почти метровую гору справок и экспертиз Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На коровник пришлось собрать почти метровую гору справок и экспертизФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ЗДЕСЬ РЫБЫ НЕТ!

- На мою беду в 30 метрах от участка (или в 400 метрах от самого коровника) ручей протекает, а, значит, я попал в водоохранную зону, - ведет он меня к этому самому ручью.

Ручей, как ручей, характеризующийся в папке «безымянным, протяженностью 1000 м, максимальная ширина — 0,5 м, максимальная глубина — 0,1 м». И какая, нафиг, тут рыба?!

- О! - поднимает палец Олег. - Вот это, оказывается, я и должен был доказать. И вот едешь в Росрыболовство за согласованием, а они: мол, дадим такую бумагу, но когда рассчитаешь ущерб, который нанесет твой коровник речным обитателям. И отсылают двумя этажами ниже — там какое-то ФГБУ «Главрыбвод». Приезжают они и давай рыбу с головастиками искать! «На запрошенном участке… осока, рогоз, ряска... обнаружен ротан… Мест массового нереста рыб нет. Ущерб не прогнозируется», - читаем заключение.

- А что — до этого непонятно было, что здесь рыбы нет? - злится Олег Сирота. - Но они три раза тут лазали и что-то считали. И эта их «экспертиза» обошлась мне в 305 тысяч 462 рубля. Все официально — перечислили им на счет.

Здесь же на фермера налагаются некие обязанности. В важных бумагах «Главрыбвода» подробно описан проект коровника, из чего он сделан, какие там установлены двери и в какой цвет он покрашен. При этом фермер «обязан осуществлять работы в строгом соответствии с проектным решением».

- Какая им разница, какие там двери? - спрашивает сыровар. - Тем более мы потом взяли и цвет коровника изменили: он стал белым с черными отметинами, как у буренок. Волнуюсь теперь: не повлияет ли это на популяцию якобы живущих в ручье ротанов? Вдруг расстроятся и уйдут, а нас еще и оштрафуют за их поломанную психику… Здесь потом еще и экологи побывали: проверяли не проходит ли великая миграционная тропа каких-то болотных муравьев (видимо, это какой-то очень важный зверь, без которого тут всем хана), которые вброд преодолевают ручей и рискуют попасть под копыта коров… Без этих исследователей природы невозможно, оказывается, спроектировать коровник! Акты экологов — это вообще лучшее, что мы оплатили!

Тот самый коровник Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Тот самый коровникФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ФОРМУЛА СКОТИНЫ

Если судить по толщине «экологической» папки - она здесь самая главная, не каждая диссертация может сравниваться с ней объемами. И чего тут только нет! Какие-то карты, диаграммы, таблицы и диковинные формулы из разряда сверхвысшей математики.

- Вот эти формулы на несколько листов — посвящены выхлопам от нашего старенького «Беларуса», - поясняет Олег. - Вот формулы про то, как работает дровяная печь, установленная в дойке (10 страниц убойной математики), а вот картограмма распространения запаха уайт-спирита, применявшегося при покраске коровника.

- А керосин откуда? - смотрю на еще один раздел.

- Нет его у нас, но зачем-то написали. Нужно, наверное, кому-то... Вот это — выбросы... Этил — это понятно - хоть у нас на предприятии «сухой закон», иногда этил у нас все же присутствует... Это - шумовая карта строительства.

Мы всей сыроварней пробуем найти логику составления этих карт, но это у нас так и не получается. Наверное, в больших городах, где дома друга на друге строят, эти шумовые замеры и необходимы, но в деревне-то они к чему?

- А это что пытались подсчитать? - показываю на забористые строчки громоздких формул на два листа.

- Это, пардон, сколько мои коровы напукали метана и прочих газов, - с гордостью говорит Олег. Не каждая телка в стране может похвастаться тем, что ее акты метеоризма так кропотливо исследованы. - Видишь эту карту с волнами? Они машину со спецоборудованием пригнали и исследовали, как громко мычат мои буренки. Причем, и днем, и ночью это делали! Пришли к выводу, что нормально мычат и пукают.

Но зачем и кому понадобились эти формулы?

- Наверное, страна должна знать суммарную цифра метана, который выделяет скотина, - предполагает технолог Сергей Недорезов. До знакомства с Сиротой тот варил сыр в Германии, такого перевода простой коровьей жизнедеятельности на высшую математику пока не встречал, а потому сейчас тоже в легком недоумении. - Ну там — парниковый эффект, глобальное потепление, рамочная конвенция об изменении климата…

- Может быть, - соглашается Сирота. - Но ведь сколько пукает корова — давно известно, можно просто помножить на их количество и не шатать нам мозг и карман этой экспертизой! И почему мы за это платить-то должны? Такое ощущение, что этими требованиями для кого-то «кормушку» устроили — вся «экология» стоила мне в 1,243 миллиона!.. У меня еще и обязанности есть. Помимо всего, я должен учитывать «создание дополнительного источника конфликтных ситуаций между животными». Правда, что делать, когда муравьи с ротанами тропы миграции не поделят и врукопашную сойдутся — не написано.

- Болотных муравьев-то нашли?

- Да откуда… Кстати, нормально будет, если при въезде табличку повешу: «Проверено: краснокнижных муравьев и нефти нет»?..

Исследование этого ручья экологами и спецами по рыбам обошлись фермеру более, чем в миллион рублей Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Исследование этого ручья экологами и спецами по рыбам обошлись фермеру более, чем в миллион рублейФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

НИ НЕФТИ, НИ ЗОЛОТА, А СПРАВКА НУЖНА

Следующее ведомство, из которого надо было получить заключение — Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), отвечающее за всевозможные полезные ископаемые в глубинах Родины.

- Здесь тоже непонятно, - вертит Олег бумаги. - Они дают справку о том, что ни под коровником, ни под пастбищем нет золота, нефти и других полезных ископаемых. Этот документ в чем-то стал исключением из заведенных правил — фермеру он стоил всего 20 тысяч рублей (оплаченных в подведомственную организацию «Территориальный фонд геологической информации»). Но на выдачу заключений по нему у Роснедр по регламенту уходит аж целых 35 рабочих дней, а это почти 2 месяца.

- Но почему так долго и зачем мы за это платим, ведь о том, что Московская область — далеко не самый нефтеносный регион, всем давно известно, все замерено, исследовано и нанесено на соответствующие карты? - снова удивляется Сирота. - И вообще зачем этот топоплан, если у меня есть кадастровый номер участка и все есть в Росреестре? Может, тогда вычеркнуть этот пункт из списка требуемых справок? Самое смешное, что документ действует 1 год, потом, видимо, придется продлевать. Они там что — правда думают, что у нас на пастбище однажды может нефть забить?.. А вот еще из Минобороны справка...

БУРЕНКИ И ИСТРЕБИТЕЛИ

Оказалось, что нужно разрешение о том, что коровы с коровником не препятствуют полетам истребителей, его нужно получить у летчиков.

- Пришлось мчаться в Кубинку и брать эту бумагу, - вспоминает Олег Сирота. - Офицеры там жалуются: «Мы Родину должны защищать, а тут бумагами каким-то занимаемся...» И этих бумаг там — целые кабинеты! К чести нашей армии, они за это не взяли никаких денег. Ну, хоть что-то бесплатно было. Такой же документ был запрошен и из Росавиации.

Где логика? - снова спрашиваем мы. А вот в этом случае она, оказывается, есть. Как объяснит один из чиновников, ферма может попасть в так называемые «хвосты» - зоны подлета. А сельхозка наряду с помойками и пищевкой - притягивает птиц. И это тот случай, который действительно нужно перетерпеть. Во имя общей безопасности.

- Хорошо, - кивает Олег и трясет новой папкой. - А заключение от органа охраны памятников культуры во имя чего?

В это время мы в том самом коровнике любуемся его задумчиво жующими телками и я слегка обалдеваю: кроме коров, сена и навоза тут ничего нет, какие еще памятники?

На сыроварне так и не поняли — для чего и кому нужны эти листы с убойными формулами Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На сыроварне так и не поняли — для чего и кому нужны эти листы с убойными формуламиФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ДРЕВЛЯН НЕТ. ЗА 230 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

- В общем, в охранительном культурном ведомстве сходу сказали: просто так мы бумагу не дадим, на твоей земле жили древляне, вдруг твоя скотина культурный слой загадит? - веселится Олег. - И даже показали карту 1867 года. «Какие еще древляне? - изумился я. - Они к тому времени давно закончились!» На что мне ответили, что специалисты должны в этом убедиться и покопать, и только потом дадут справку. Приехали спецы по археологии во главе с целым кандидатом исторических наук и сходу заломили 1 миллион! От такой борзости возникла мысль тотчас же сделать из них культурный слой. Но друзья-фермеры предупредили: не вздумай с ними ругаться — подбросят пару черепков, объявят «наследием» и на годы заморозят стройку. Но, слава Богу, ничего не нашли.

- Миллион за археологию?! Дорогое молочко получится...

- Там, оказывается, торговаться можно. На 230 тысячах договорились - видимо, у археологов тоже распродажи и «черная пятница» бывает. Три лунки просверлили за эти деньги, ямку выкопали и фото сделали.

- А если бы и вправду древляне следы тут оставили? Загубил бы «культурный слой»!

- Как?! - он протягивает ту самую экспертизу. Читаю и вместе с ним чешу голову: про древлян в Московской области, оказывается, все давно описано. Есть и карты и архивы, все культурные слои известны с советского времени. На них-то во многих случаях и ссылаются исследователи. А еще рассказано о некоей принцессе Екатерине Петровне Фонгольштейн Бек, которая жила в 5 километрах отсюда и владела сотнями душ, а также о том, что раньше находили в окрестных деревнях, прилагается и карта 1852-1860 годов... Очень познавательно, конечно, но почему эта выписка из краеведческого справочника, которая есть в каждой библиотеке области, влетела в копеечку? И потом — получается археологи все знали заранее? Интересно...

«ДВА МИЛЛИОНА С МЕНЯ ВЫДОИЛИ»

- Ну, будем считать, что это наш вклад в науку, - не унывает Олег. - Но все равно чувствую себя какой-то дойной коровой — два с лишним миллиона с меня за это время выдоили! Коррупции официально как бы нет, мы теперь платим каким-то конторам с возможно коррупционными схемами. И уже стали скучать по тем временам, когда коррупция эта самая была — дешевле вышло бы… Мне даже пришлось отдельного человека выделять, чтобы он сбором этих бумаг занимался. И хоть он - бывший спецназовец, человек с крепкими нервами, но даже у него нервный тик начался от этой свистопляски. Безумная экодевочка Грета Тунберг нервно курит в сторонке от наших правил! Вот бы регуляторную гильотину по этим нормам, да со всего размаха! В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Народный фермер» мы будем добиваться этого!

И правда — для чего все это? Очевидно же, что большинство этих «экспертиз» носят чисто формальный характер, являясь тем самым «излишним барьером, мешающим ведению бизнеса», о необходимости ликвидации которых все время говорят наверху. Или просто каждое федеральное министерство хочет показать свою важность и нужность, для чего и изобретают все это? И есть ли отчет на тему: как загадили своей жизнедеятельностью атмосферу все эти околоминистерские конторки, сколько углекислого газа и метана выделили, составляя все эти малопонятные справки и экспертизы?

И снова нет ответа… А Олег тем временем опять держится за голову: свои требования к коровнику выдвинули уже пожарные. И если все сделать так, как они желают, ему придется оборудовать сооружение подземной системой тушения, с насосами и гидрантами, которая обойдется еще в 12 миллионов. При стоимости самого коровника в 11 миллионов…

Коровник особого назначения.Чтобы построить коровник, сыровару Олегу Сироте пришлось брать справки от Минкультуры и Минобороны... А еще считать мальков… … Замерять, как громко мычит его скотина… … Доказывать, что на его земле не появилась нефть… … И искать следы древлян...Алексей ОВЧИННИКОВ

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

«Добрую половину этих требований нужно сокращать!»

- Абсурда при сборе документов на получение разрешений на строительство и впрямь хватает, - на условиях анонимности рассказал «Комсомолке» один из бывших федеральных чиновников. - Из-за вечных согласований стройка идет годами. Добрую половину этих требований нужно сокращать и оптимизировать! Взять то же Росрыболовство, перед которым надо доказать, что твоя стройка не повлияет на популяцию рыб в естественных водоемах. До бреда доходит — огородил человек участок, который на три метра попал в водоохранную зону — все: в Росрыболовстве это могут посчитать хоздеятельностью и иди теперь к ним и согласовывай. И ты думаешь, что весь такой электронный, идешь на сайт госуслуг, находишь эту строчку, но забить туда ничего не сможешь, потому что ограничение по загрузке данных стоит, а там такой многотомный пакет!.. Придется ехать к ним со всеми коробками с проектной документацией в бумаге…

Дальше — ты думаешь, что есть проект, он прошел даже госэкспертизу. Но тебе его не хватит для согласования от Росрыболовства. Почему? Потому что у тебя в разделе «Охрана окружающей среды» нет оценки возможного ущерба тем самым малькам, которые где-то близ тебя то ли есть, то ли нет! Причем, в регламенте его нет. Вот возвращайся к себе и делай! А потом пожалеют — вон там внизу конторка, где за долю малую все тебе сделают — пришлют спецов и те будут искать мальков в зимовальных ямах. При этом, интересно как зимой они работают, лед же… Поэтому никто не знает, как они эти ямы находят... Примерна та же схема у многих других министерств.

Экологи — наше все. И вот в рамках экологических изысканий ты должен изучить миграции животных, краснокнижные растения. Фишка в том, что в Минприроды все давным-давно знают, кто из зверей и насекомых куда ходит и куда лазит, и кучи научных деятелей свою карьеру на этом построили. Поэтому нужно просто отобрать зоны, где надо проверять, а где не надо, и не трогать там людей.

Институт археологии РАН — он гигантский и в регионах есть куча разных деятелей, которые к нему приквартированы. У всех них есть так называемые «открытые листы», выданные Минкультом и дающие право копать. Только этих экспертов человек 50 на всю Московскую область и листы у них выданы на определенную территорию и сроком на год. Нужно еще постараться найти такого, который может копать на твоем участке прямо сейчас. Проблематика колоссальнейшая, при том, что всем этим исследователям прекрасно известно, где копать, а где — нет. Самое страшное, что зимой они мало копают, вот и считайте насколько тормозятся стройки. Если же их уговорить заняться археологией зимой, то это будет уже другая денежка. Или записываться в длинную очередь на лето...

Путин на совещании по развитию сельскохозяйственной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Как обычный москвич решил сыроваром стать»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Самарской области объявили бой бюрократическим офисным процессам
Первая в стране «Фабрика офисных процессов», созданная в рамках нацпроекта по повышению производительности труда, обучает сотрудников предприятий и учреждений избегать ненужных бумажных задач, экономить время и повышать экономическую эффективность
Новости 24
В ОБСЕ подтвердили обмен задержанными между Донбассом и Украиной до конца года
Ученые предрекли падение уровня интеллекта человечества из-за углекислого газа в атмосфере
В Германии разрешили строительство "Северного потока-2" зимой
Ожирение матери при беременности ухудшает развитие мальчиков
Студентка из Польши создала световой меч, как в «Звездных войнах»
Глава Boeing ушел в отставку
Контактная группа по Донбассу согласовала обмен задержанными до конца года
Дело Шеремета: У подозреваемого нашли вещество, аналогичное тому, что было во взрывчатке автомобиля
В Госдуме назвали железнодорожное сообщение с Крымом символом российского духа
Путин поручил отодвинуть автомобильную и железную дороги от побережья Сочи
В Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Борис Джонсон заявил, что перезагрузить отношения с Россией невозможно
Роберт Паттинсон пообещал уйти в артхаусное порно в случае провала в кино «Бэтмена»
Диетолог пояснил, чем опасно для детей переедание сладкими подарками
Медведев надеется, что Украина выполнит решение суда по выданному госкредиту
На границе Беларуси применили оружие при задержании россиян, направлявшихся «за лучшей жизнью» во Францию
В Госдуме поддержали идею запретить никотиносодержащую продукцию
Во время обыска в чулане распространителя детской порнографии нашли пропавшего в 2017 году мальчика
Совфед одобрил закон о закупке незарегистрированных в России препаратов
Роза Сябитова посоветовала, где искать мужа в новогоднюю ночь
В США назвали условия снятия с России «санкций из ада»