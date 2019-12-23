Королевы красоты ХХI века: от индийских богинь к темнокожим феминисткам

Под занавес второго десятилетия века пресловутая толерантность рулит не только в политике: теперь, похоже, ей подчиняются и всевозможные «мисс». В декабре-2019 сразу две темнокожих девушки взяли короны королев красоты (см. ниже). Такая тенденция заставила «КП» отмотать время назад и оценить моду на внешность с начала «нулевых». Перед вами победительницы так называемой «большой четверки» - самых престижных мировых конкурсов: Мисс Мира, Мисс Вселенная, Мисс Интернешнл и Мисс Земля.

Приянка Чопра, Индия - Мисс мира-2000

18 лет. Рост - 169 см, вес - 53 кг. Параметры: 85-60-85.

К концу двадцатого века миром красоты правили индианки. В 2000 году самой эффектной девушкой уходящего тысячелетия была признана 18-летняя Приянка Чопра, и эта победа для Индии на престижном конкурсе стала второй подряд (всего же за 10 лет, с 1990-го по 2000, индианки удостаивались звания «Мисс мира» четыре (!) раза). На кастинг национального конкурса Приянка попала случайно - пришла за компанию со знакомыми, но череда побед и завоеванный в итоге титул «Мисс Мира» дали старт ее карьере в кино и шоу-бизнесе. Индийская звезда выбилась в голливудские актрисы, поет в Национальном хоре США и борется с безграмотностью во всем мире. И уже сложно поверить, что ведь в школьные годы девушку травили в американской школе из-за расовой нетерпимости...

Приянка Чопра

Оксана Федорова, Россия - Мисс Вселенная-2002

24 года. Рост - 178 см, вес — 58 кг. Параметры: 88−64−93.

С 2001 года мир будто заново присматривался к красавицам всех мастей: в конкурсах побеждали и нигерийки (привет, 2019-й!), и ирландки, и перуанки… А вот российские девушки никогда прежде (да и потом, после 2002 года) не завоевывали корону «Мисс Вселенная», так что Оксана стала первопроходцем. Однако, все ее участие в конкурсе - сплошной курьез. Началось с того, что в 2001-м «Мисс Россия» и старший лейтенант милиции Оксана Федорова не смогла поехать на соревновании из-за… экзаменов в университете МВД. Через год, когда наша чернобровая да зеленоглазая наконец собралась, ей до последнего не выдавали визу в Пуэрто-Рико. Тогда-то и родилась пророческая шутка: «Русская или не будет участвовать, или станет победительницей». Правда, обладательницей громкого титула Федорова была всего четыре месяца — потом из-за «систематического невыполнения обязательств» и прибавки в весе на 7 кг корону отдали представительнице Панамы.

Оксана Федорова. Фото Антона Денисова (ТАСС)

Ксения Сухинова, Россия - Мисс Мира-2008

21 год. Рост - 178 см, вес — 50 кг. Параметры: 83 – 60 – 91 см.

В середине «нулевых» начал зарождаться тренд на девушек со славянской внешностью: одну за другой короны «большой четверки» завоевывали блондинки с голубыми глазами и кукольными лицами. В эту моду удачно вписалась и наша Ксения Сухинова, которая на конкурсе смогла обойти рекордное количество соперниц — 120 и стать второй русской «Мисс Мира» (первая - Юлия Курочкина в 1992 году). За год, выполняя обязательства обладательницы короны, Сухинова объездила 25 стран и собрала на благотворительность 25 миллионов долларов. С тех пор Ксюша успела стать успешной моделью и телеведущей и сняться в нескольких клипах Димы Билана.

Ксения СухиноваФото: EAST NEWS

Икуми Ёсимацу, Япония - Мисс Интернешнл-2012

25 лет. Рост - 170 см, вес — 51 кг. Параметры: 88-61-90.

Азиатские модели, заявившие о себе еще в девяностых, к началу второго десятилетия нового века чувствовали себя на мировых подиумах так же уверенно, как их европейские конкурентки. А японка Икуми Ёсимацу закрепила этот триумф, став первой (и пока единственной) «Мисс Интернешнл» за всю историю конкурса с 1960 года. Новой королеве красоты простили и невысокий рост, и неловкий финал, когда корона чуть было не упала с ее головы. Кстати, Икуми до последней минуты не была фавориткой, что дало повод злопыхателям судачить о нечестном судействе. Сегодня «Мисс Интернешнл-2012» востребованная актриса — ее можно увидеть, например, в популярном сериале «Мир Дикого Запада». А кроме того, она активный борец за права женщин в Японии.

Икуми ЁсимацуФото: EAST NEWS

Кэтрин Эспин, Эквадор - Мисс Земля-2016

23 года. Рост - 172 см, вес - 56 кг. Параметры: 89-60-93 см.

Этот год для представительниц Южной Америки стал удачным — вместе с Кэтрин весь пьедестал почета заняли участницы из Колумбии, Венесуэлы и Бразилии. Так жаркие красавицы-латинки ворвались в мировую индустрию красоты. К слову, 19-летняя россиянка Александра Черепанова на соревновании хоть и пролетела с победой, но все же вошла в первую десятку. «Мисс Земля-2016» Кэтрин Эспин работает моделью и профессиональным косметологом.

Кэтрин ЭспинФото: EAST NEWS

Зозибини Тунци, ЮАР - Мисс Вселенная-2019

26 лет. Рост - 178 см , вес - 55 кг. Параметры: 84-66-89.

Зозибини Тунци стала третьей женщиной из Южной Африки, получившей титул «Мисс Вселенная». Она, что называется, девушка в тренде: борется с гендерным неравенством, выступает за естественную красоту и призывает женщин не бояться быть инициативными. Поэтому победа темнокожей свободолюбивой участницы — не только дань воспетой нынче толерантности, но и бальзам на раны феминисток всего мира. Еще до участия в конкурсе «Мисс Вселенная» Тунци признавалась, что роль иконы красоты дается ей легко, потому что ей не приходится притворяться — она такая, какая есть. И даже прическу менять не собирается!

Зозибини Тунци стала третьей женщиной из Южной Африки, получившей титул «Мисс Вселенная»Фото: EAST NEWS

Тони-Энн Сингх, Ямайка - Мисс Мира-2019

23 года. Рост — 167 см, вес — 52 кг. Параметры: 85-63-88.

23-летняя представительница Ямайки обошла 114 претенденток на корону в старейшем конкурсе красоты. Новоиспеченная «Мисс мира» - дипломированный психолог, и конечно же, феминистка. «Я из поколения тех женщин, которые стремятся изменить мир. Я буду продолжать вдохновлять их и делать так, чтобы они понимали, насколько велик их потенциал», - заявила Тони-Энн, получая корону. Весь 2020-й год ямайская красавица планирует бороться за право женщин на образование.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Внешность становится модной, когда у нации есть деньги»

Историк моды Анатоль Вовк уверен, что те или иные черты внешности становятся популярными, когда представители нации могут позволить себе тратить на модные вещи огромное состояние. Если наряды скупают богатые русские — в моде славянская внешность, если китайцы — азиатская.

- Мода давно уже перешла на уровень финансовых отношений, - считает эксперт. - Мировая индустрия люкса сегодня ориентируется на потребителя и создаёт то, что будут покупать. С каждым годом марки одежды все больше погружаются в основы рынка продаж. Основная задача любого дизайнера - продать вещи, которые позволят ему выплатить зарплату работникам и купить необходимое для продолжения работы. В зависимости от состояния кошельков потребителей моды, меняется и понимание, каким должен быть показ, и какие модели должны принимать участие.

Историк моды Анатоль Вовк. Фото: instagram.com/anatole_vovque

Давным давно Коко Шанель сказала: главные потребители моды - русские, если у них есть деньги. А деньги у них были всегда. Она была права, русские были главными потребителями моды в Париже до революции. С падением СССР нувориши продолжили эту традицию. Это способствовало моде на славянскую внешность. Модели из России часто появлялись на подиуме — так жены богатых бизнесменов на показах видели соотечественниц и на подсознательном уровне соглашались с тем, что это можно надеть в России. Долгое время главными покупателями дорогой одежды и обуви были русские. Сумки за десятки тысяч евро, платья и обувь, цена на которую могла сравниться с зарплатой учителя за год. Многие дизайнеры создавали русские коллекции, заимствуя элементы национальной одежды для новых интерпретаций, которые продавали россиянам. В Москве открывались новые бутики парижских и итальянских брендов, и сами дизайнеры показывали свои коллекции в столице.

Однако, по словам Анатоля Вовка, русских серьезно подвинули соседи с Востока:

- Все изменилось с началом роста экономики Китая, которая позволила гражданам этой страны, выезжая за рубеж, покупать вещи класса люкс, - продолжает историк моды. Зеркально повторяя предыдущий опыт привлечения покупателей, в Китае открываются бутики брендов, устраиваются грандиозные показы с привлечением китайской элиты. Сегодня в Китае число магазинов, продающих товары модной индустрии, стало невероятным. А в Париже в каждом крупном бутике можно найти продавца, изъясняющегося на китайском для облегчения покупок туристов из КНР.

Теперь же на модный рынок выходят арабские женщины, а значит, появляется тренд на арабскую внешность:

- Кроме славянской внешности и азиатской, сегодня на подиуме и в прессе возможно увидеть и арабских моделей. И становится очевидным, что арабский мир является одним из трёх главных потребителей моды, - говорит Анатоль Вовк. - Шахини, арабские принцессы крови, жены магнатов, все они, если не всегда могут присутствовать на показе, покупают вещи дизайнеров. Цена таких изделий может достигать сотен тысяч евро. И если под паранджой не видно платья, согласно законам восточных стран, это не говорит о финансовом положении женщины или о стоимости платья, скрывающегося под верхней одеждой. Дизайнеры создают коллекции для женщин Востока и продают их тем, кто может себе позволить это надеть. Мода не обязательно должна создавать платья в блестках или перьях. Мода может быть разной и задача моды одеть любого человека, учитывая его параметры, возраст и религиозные убеждения. Одно остаётся неизменным - желание продать ради продаж: бренды думают о том, как угодить потребителям, готовым отдавать десятки тысяч евро за одежду.

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