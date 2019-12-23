2019-12-23T18:08:42+03:00
Звезды

«Дома интеллигенции исчезают. Теперь у всех айфоны»: 85-летний Александр Ширвиндт выступил на капустнике

В Центральном Доме актера открылась легендарная историческая сцена
Игорь ПОЛЯКОВ
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Максим Галкин и Александр Ширвиндт. Фото Евгения СМИРНОВАМаксим Галкин и Александр Ширвиндт. Фото Евгения СМИРНОВА
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Последний раз капитальный ремонт в Центральном Доме актера осуществлялся 38 лет назад. С тех пор легендарная сцена, на которой начинали свою деятельность все ведущие лица российского кино, театра, эстрады и шоу-бизнеса, порядком обветшала. Сегодня на месте, где когда-то был конференц-зал Министерства культуры СССР, появился настоящий театр: удобный зрительный зал, современная техника.

Николай Цискаридзе. Фото Евгения СМИРНОВА

Николай Цискаридзе. Фото Евгения СМИРНОВА

Капустник в честь открытия сцены прошёл в день рождения Маргариты Александровны Эскиной, известного российского театрального деятеля, директора Дома актера с 1987 по 2009 годы, и собрал уникальный состав легендарных артистов и режиссеров. На сцену одновременно вышли Александр Ширвиндт, Игорь Золотовицкий, Александр Жигалкин, Максим Галкин, Нонна Гришаева, Владимир Иванов, Сергей Никитин, Алексей Кортнев, Андрей Максимков, Андрей Ургант, Федор Добронравов, Николай Цискаридзе, Александр Олешко и многие другие.

Светлана Немоляева. Фото Евгения СМИРНОВА

Светлана Немоляева. Фото Евгения СМИРНОВА

Поздравить Дом актера с открытием пришли: Ирина Апексимова, Юлия Рутберг, Светлана Немоляева, Андрей Житинкин, Владимир Вишневский, Аркадий Инин, Михаил Швыдкой, Эльвира Набиуллина, Алена Яковлева и другие.

Александр Ширвиндт и Александр Олешко. Фото Евгения СМИРНОВА

Александр Ширвиндт и Александр Олешко. Фото Евгения СМИРНОВА

- Для меня будет сейчас премьера, знаю, что это будет шикарно, потому что это была мечта. У нас такой намоленный уютный домик, но все это было немножко старомодно, проваливалось, а как говорят ребята, сегодня это на уровне мировых стандартов, – признается Александр Ширвиндт, художественный руководитель Московского академического театра сатиры. – Нам важно сохранить клубность - это вообще менталитет российский. К сожалению, дома интеллигенции, которые были фундаментом общения, исчезают, теперь у всех айфоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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