Авиакомпании: Самолетов на новогодние рейсы не хватит

Авиакомпании шокировали заявлением — перевозки в новогодние праздники под угрозой. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая 27 российский авиакомпаний, направила в Министерство транспорта письмо с предупреждениями о грядущем срыве рейсов. В обращении говорится, что виной всему — невозможность использовать почти 30 самолетов.

Воздушные суда «зависли» из-за бюрократических вопросов. Их не включили в приложение к соглашению между Россией и, как ни странно, Бермудами.

- Это довольно сложный момент. Все иностранные суда, которые есть у российских авиакомпаний, то есть все «Боинги» и «Эйрбасы», зарегистрированы в других государствах. Как правило, это именно Бермуды, - рассказал «КП» главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров. - Таково требование компаний, которые предоставляют самолеты в лизинг. Дело в том, что наша нормативная база зачастую не соответствует международной практики. Если у нас имущество, которое находится в аренде, должно вернуться лизингодателю по решению суда, то у них — немедленно по требованию лизингодателя. Получается, что в России иностранный лизингодатель оказывается в условиях хуже, чем в других странах. Поэтому и настаивают, чтобы машины регистрировали в иностранной юрисдикции.

Некоторое время назад Минтранс перестал добавлять новые суда в межправительственное соглашение с Бермудами. А компании продолжали их заказывать и получать, они стоят в графиках новогодних рейсов — для перевозчиков это традиционно горячая пора. Так что сейчас новенькие машины просто стоят в аэропортах: без документов использовать их нельзя.

- Невключение такого большого количества воздушных судов в приложения делает невозможным их включение в Сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников, - говорится в письме за подписью президента АЭВТ Владимира Тасуна. - Все необходимые документы представлены в Департамент государственной политики в области гражданской авиации.

Если договориться не получится, проблемы перевозчиков станут проблемами пассажиров. Самолетов на подмену ни у кого нет, так что рейсы, вероятно, будут совмещать или задерживать. Но эксперты надеются, что бюрократические детали удастся уладить, и до застрявших в аэропортах туристов дело не дойдет.