2019-12-23T21:55:37+03:00
Общество

Театр для всех!

В это сложно поверить, но первый общедоступный театр в России открылся лишь во второй половине XVIII века
Ксения ВЛАДИМИРОВА
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Зрители после окончания спектакля. Пресс-служба РУСАЛаЗрители после окончания спектакля. Пресс-служба РУСАЛа
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А сегодня в нашей стране насчитывается более 600 театров - исторических и экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных и драматических, детских и эстрадных. Как заметил, открывая Год театра в России, президент Владимир Путин: «Долго запрягать, но быстро ехать - это наша национальная особенность, она в полной мере сказалась в сфере театрального искусства. Потому что наш театр, без всякого преувеличения, стал ведущим в мире».

Известные российские театры, тем более столичные, всегда желанные гости на зарубежных театральных подмостках, а вот увидеть репертуарные постановки во многих российских городах - это большая удача. Но таких возможностей объективно мало.

Теми немногими, кому повезло, стали жители 12 городов, куда в 2019 году приехали спектакли проекта «РУСАЛ ФестивАL #Театр».

Всего зрители из удаленных от столицы городов увидели 23 спектакля в исполнении ведущих театров страны, а на Урале были представлены и постановки, отмеченные Российской национальной театральной премией «Золотая маска».

- В столице Урала, в городе Екатеринбурге, фестиваль побывал не впервые, это был пятый по счету проект. Но именно благодаря участию компании «РУСАЛ» здесь удалось показать спектакли ведущих театров: Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова, Московского драматического театра им. А. С. Пушкина и Московского театра юного зрителя, - отметила представитель фестиваля «Золотая маска» Кира Артамонова.

В афишу этого года вошли постановки в том числе студентов Школы-студии МХАТ и ее выпускников - театра «Июльансамбль».

«В этом году театральный фестиваль РУСАЛа впервые прошел в Армении, и наш театр тоже впервые побывал в этой стране, - рассказывает PR-директор театра «Июльансамбль» Евгения Петровская. - Естественно, мы переживали, но искушенная ереванская публика очень тепло нас приняла. Мы показывали два спектакля - «Несовременный концерт» и «Современный концерт». По сути, это документальный театр».

Организаторы подумали не только о зрителях, так как попасть на спектакли было сложно, но и о подрастающем поколении, которое хочет связать свою профессиональную жизнь с искусством. Режиссеры ведущих театров страны провели в регионах мастер-классы для актеров и студентов. А в 7 городах прошли прослушивания соискателей на поступление в Школу-студию МХАТ. Более сотни молодых ребят пробовали свои силы в творческих конкурсах, а некоторые получили приглашение на следующий тур в столицу.

- Это блестящий проект. Фестиваль уже дважды приезжал в Новокузнецк, - говорит заместитель директора Новокузнецкого драмтеатра Жанна Кузнецова. - В этом году и вовсе случился переаншлаг: мы выставили в зал все стулья, что имелись в театре. Надеемся, что в следующем году фестиваль также побывает в нашем городе.

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