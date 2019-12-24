Доказано наукой: сколько нужно пить воды на самом деле

Два, три, пять литров воды в день, 35 мл на один кг массы тела - в Интернете можно встретить разные рекомендации. Но большинство из них сводится к тому, что чем больше налегаешь на чистую питьевую воду, тем лучше. Есть и редкие голоса противников такого подхода. В частности, на днях ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Алла Погожева заявила журналистам, что чрезмерное потребление воды опасно для организма.

Как же определить, сколько можно и нужно питьевой воды каждому из нас? Что говорят последние научные данные? Об этом мы спросили врача-нейроэндокринолога, кандидата медицинских наук, доцента кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Юрия Потешкина.

ЖАЖДА - ВСЕМУ ГОЛОВА

- Потребность организма в воде регулируется нашей центральной нервной системой (ЦНС), - поясняет врач. - Когда воды становится меньше, чем требуется для нормальной жизнедеятельности, мозг тут же посылает сигнал. И мы чувствуем жажду. Это и есть единственный верный критерий, заложенный в нас природой: пить нужно тогда, когда действительно хочется. И столько, сколько вы сами хотите в тот или иной момент.

- Современные люди страдают от перегрузок, стрессов, недосыпа - не может ли из-за этого сбиться наш внутренний «определитель» потребности в воде? Скажем, организму не хватает жидкости, а сигнал о жажде задерживается или вовсе не поступает.

- На этот счет проводились крупные исследования. Выяснилось, что подобные сбои в ЦНС действительно возможны. Но! Такие нарушения встречаются у очень небольшого количества людей. Это либо пациенты с органическими повреждениями мозга (например, опухолями. - Ред.), либо люди с тяжелыми психиатрическими заболеваниями. Ни повседневные стрессы, ни недосып не могут привести к разбалансировке сложной и устойчивой системы, определяющей потребность организма в воде.

Юрий Потешкин

ДЛЯ КОГО РАССЧИТАНЫ ФОРМУЛЫ

- Откуда берутся столь точные формулы, как 35 - 40 мл воды на один килограмм массы тела? Кто-то же это рассчитывает? Как и зачем?

- Эти цифры нужны как раз для случаев, когда у человека не работает естественная система определения потребности в воде. Либо у больного нет возможности самостоятельно обеспечивать себя необходимым количеством воды - например, у парализованных пациентов. И в других критических случаях.

В любом случае общие формулы не учитывают индивидуальных потребностей человека. А они могут сильно отличаться у разных людей и в разных обстоятельствах. Это зависит от особенностей обмена веществ, сколько воды выводится с потом, мочой. При окислении жировой ткани, кстати, тоже образуется вода.

ЕСЛИ ПЬЕШЬ ЧЕРЕЗ СИЛУ

- Если человек доверился модным рекомендациям и старается пить побольше, даже когда нет жажды - это вредно?

- Для человека, у которого здорова сердечно-сосудистая система и почки - не вредно (у сердечников избыток жидкости приводит к повышению давления и росту нагрузки на сердце, поясняют кардиологи. - Ред.).

- Не получится ли так, что вместе с большим количеством воды через почки будут вымываться витамины, ценные микроэлементы?

- Это заблуждение. Наши почки устроены очень грамотно. Они работают по принципу фильтров и задерживают ценные вещества, необходимые организму. Вымывается то, что нам не требуется.

- Когда люди пьют, чтобы забить голод - например, для похудения - как на это смотрят врачи-эндокринологи?

- Если организм посылает сигнал о голоде, и вы пытаетесь забить эту потребность, глотая воду, то зачастую будете испытывать стресс из-за неудовлетворенного чувства голода. Он негативно сказывается на организме. В том числе мешает эффективно и безопасно бороться с лишним весом. Поэтому мы, врачи-эндокринологи, выступаем против такого насилия над собой. Всегда можно разработать приемлемую диету, чтобы человек не мучился голодом, чувствовал себя сытым, и в то же время уходили лишние килограммы.

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Помогает ли вода замедлить старение?

Голливудские звезды и многие наши артисты уверяют: если пить побольше, это поможет изнутри увлажнять кожу и бороться с морщинами.

- Количество воды, которую вы пьете, на состояние кожи существенного влияния не оказывает, - развеивает популярный миф эксперт по прикладным биомедицинским технологиям Андрей Гаража. - Более того, с возрастом кожа теряет не только жидкость, но и способность ее удерживать. За такую способность во многом отвечает гиалуроновая кислота, которая по мере старения перестает вырабатываться в необходимом количестве. Более активным питьем воды выработку гиалуронки не увеличишь.