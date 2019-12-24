Все больше стран хотят использовать наш опыт борьбы с туберкулезом

В последние годы смертность от этой инфекции сокращается рекордными темпами. Если во всем мире в среднем она ежегодно снижается на 3-5%, то в нашей стране – на 11-15%! Выявлены 99% пациентов с активной формой туберкулеза от расчетного числа, все больные получают соответствующее лечение за счет государства. 100% детей – профилактическую терапию. Такие показатели не могут оставаться незамеченными, и сегодня за российским опытом борьбы с туберкулезом с интересом следят во многих странах, где проблема остается все еще актуальной.

Сегодня вопрос о том, как ликвидировать это инфекционное заболевание, обсуждается на большинстве международных конференций по вопросам здравоохранения. Так, например, этой теме было уделено отдельное внимание на прошедшем недавно в Омане Глобальном совещании ВОЗ, посвященном неинфекционным болезням. И это неслучайно: туберкулез способствует развитию некоторых серьезных патологий. Существует даже выражение: «Туберкулез готовит ложе для рака». Кроме того, эта инфекция значительно чаще развивается на фоне таких заболеваний как сахарный диабет, хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ), заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), ревматические, онкологические и другие, а также утяжеляет течение таких заболеваний. Более агрессивно туберкулез протекает у пациентов со сниженным иммунитетом, например, у получающих химиотерапию или иммуносупрессивную терапию при трансплантации органов. Российская делегация специалистов, среди которых была директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний и главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева, делилась своим опытом с иностранными коллегами. Ведь Россия – одна из немногих стран, где создана сеть противотуберкулезных учреждений, в которых проводится лечение не только этой инфекции, но и сопутствующих заболеваний, таких как сердечно-сосудистые осложнения, сахарный диабет, где удается достичь эффекта синергии в интересах пациента.

Востребован наш опыт и в рамках рабочей группы по туберкулезу стран БРИКС, которая вырабатывает совместные решения для достижения цели, поставленной ВОЗ: ликвидировать эту болезнь к 2035 году. В их числе создание новых вакцин, современная диагностика, в том числе и молекулярные методы, разработка новых препаратов, которые позволят противостоять множественной лекарственной устойчивости, а также поиск новых организационных форм эффективного лечения пациентов, которые будут их мотивировать пройти курс терапии до конца.

Среди стран БРИКС Россия является наиболее передовой, где показатели по распространенности и смертности от туберкулеза ежегодно ощутимо снижаются. Нигде в мире нет таких рекордных показателей. У нас налажен всеобщий скринниг населения всех возрастов, инфекция выявляется на ранних стадиях и проще поддается лечению. Полноценно работает система диспансерного наблюдения за пациентами до их полного излечения. В Китае ситуация также довольно оптимистична. В Бразилии и ЮАР остро стоит проблема сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции, причем в ЮАР довольно сильно распространен туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Хуже всего дела обстоят в Индии из-за децентрализации государственной медицинской службы.

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Как Россия стала одной из стран-лидеров по борьбе с туберкулезом? Ирина Васильева рассказала «Комсомолке», что этого удалось достичь за счет проведения комплексных программ Минздрава РФ, разработанных при участии сообщества фтизиатров. «Во-первых, это широкий охват новорожденных вакцинацией БЦЖ. Во-вторых, это массовый скрининг населения, чтобы диагностировать туберкулез на той стадии, пока он не перешел в активную фазу: в России выявляют 99% случаев заболевания от оценочного числа больных, тогда как в мире этот показатель - порядка 70%. В-третьих, оснащение регионов оборудованием и реактивами, которые позволяют определить чувствительность бактерии к лечению. В-четвертых, это лекарственное обеспечение всех пациентов с туберкулезом за счет государства. И, в-пятых, создание программ социально-психологической поддержки, которые помогают пациентам полностью пройти курс лечения» - подчеркнула она.

Конечно, полностью внедрять такие программы в других странах БРИКС, наверное, не получится: везде своя специфика. Но отдельные ее элементы – вполне возможно. Кроме того, Россия готова предоставлять другим странам и собственные разработки. Так, например, Бразилия уже начала клинические исследования отечественного теста, который в нашей стране уже хорошо себя зарекомендовал в качестве диагностики туберкулезной инфекции. Интерес к нему проявляет и Китай. Примечательно, что аналогов у него в мире пока не существует, их только разрабатывают.

Российская экспертиза по борьбе с туберкулезом востребована и в Тихоокеанском регионе: запрос на проведение противотуберкулезных мероприятий существует. Кроме того, страны Карибского бассейна также хотели бы, чтобы наша страна помогла бы им бороться с инфекцией.

Ирина Васильева сказала, что Россия готова делиться своим опытом со всеми заинтересованными странами, ведь борьба с туберкулезом – это задача не отдельных стран, это задача глобальная. Не случайно ВОЗом разработана целая Стратегия по ликвидации туберкулеза к 2035 году. Ее целями являются снижение смертности от туберкулеза на 95% и уменьшение числа новых случаев заболевания на 90% за период с 2015 по 2035 год.