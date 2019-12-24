Самогонщики-2019

ВОДКУ КЛЮЧНИЦА ДЕЛАЛА

При нынешнем развитии технологий поставить собственную линию производства и розлива много ума не надо. Китайская автоматика собирается быстро и стоит относительно недорого.

- Помещение снимают легально, подписывают от имени фиктивного ООО договор о складировании, например, стеклотары, - рассказывает «КП» сотрудник подразделения полиции, которое занимается борьбой с контрафактным алкоголем. - И девять из десяти собственников знают, что работают с подпольными производителями. Но если цех в итоге разоблачен, арендодателям предъявить нечего: у них на руках законный договор, а проверять, что в помещении делает арендатор, они не обязаны. В качестве рядовых сотрудников в подпольные цеха обычно набирают приезжих из Средней Азии. Платят 50 - 60 тысяч рублей в месяц, что выше зарплаты грузчика в магазине или дворника. То же самое с водителями фур, которые везут контрафакт от производства до места будущего складирования.

Конечная стоимость крепких напитков больше чем наполовину состоит из налогов и акцизов (такая же система в любой стране мира). Подпольщики, разумеется, никаких налогов не платят, на ингредиентах экономят.

- С рецептурой не заморачиваются, - говорит сотрудник полиции. - Медицинский спирт разбавляют водой из крана, вот вам водка. Разливают одну и ту же партию в бутылки разной формы, лепят на них этикетки известных марок - и в путь. И крепость у контрафактной водки не 40, а 30 - 36 градусов.

Бутылки для подпольщиков делают на легальных стекольных заводах. В техзадании клиент немного меняет параметры запатентованной формы бутылок того или иного известного бренда. Добыть поддельные этикетки и марки для знающих людей тоже не проблема.

ЧАЩЕ ВСЕГО ПОДДЕЛЫВАЮТ ЛАМБРУСКО

По словам нашего собеседника, до 60% всей продукции подпольщиков - водка. Другие популярные продукты - виски, коньяки. В основе тот же медицинский спирт, нефильтрованная вода, красители и ароматизаторы. В канун Нового года возрастает производство шампанского.

- Основа - все та же водопроводная вода… Чаще всего подделывают итальянское ламбруско (цена в магазинах - от 450 рублей за бутылку. - Авт.), но и многие другие бренды тоже. Подпольные производители выбирают самые и массовые, и элитные напитки, где себестоимость самого продукта минимальная, а доход с одной бутылки за счет этикетки известного бренда в 5 - 6 раз выше.

- Реальные посадки есть?

- Часто. Обычно обвинение предъявляется сразу по нескольким статьям: «незаконный оборот спиртосодержащей продукции» (до 5 лет), «подделка или оборот поддельных штампов, печатей или бланков» (до 2 лет) и т. д. Но в судах часто организатора отпускают под домашний арест. Или даже под подписку о невыезде. Знаю случаи, когда фигуранты убегали из страны (многие производства контролируют этнические азербайджанцы). Это касается прежде всего уроженцев стран Закавказья, которых не стали арестовывать, потому что у них есть паспорта РФ и недвижимость в Москве. А человек ломает браслет и выезжает на историческую родину.

ВАЖНО

Как проверить алкоголь

- Шанс нарваться на контрафакт в крупных сетях существует, но все-таки минимален. Контрафактный алкоголь чаще всего продают через небольшие несетевые магазинчики спальных районов.

- Первым делом стоит взглянуть на этикетку и специальную марку, наклеенные на бутылку, - не вызывают ли они сомнение по качеству печати. «Некоторые подпольные производители лепят внешне похожую на государственную марку, но на ней мелким шрифтом написано «Не является специальной маркой», - говорит наш собеседник. - Таким образом они, на случай если цех накроют, пытаются уйти от ответственности за подделку госмарок».

- Данные обо всех партиях алкоголя, произведенного в России или легально ввезенного из других стран, поступают в базу ЕГАИС - Единой государственной автоматизированной информационной системы. Собственный идентификационный код есть у любой бутылки. В AppStore и GooglePlay есть мобильное приложение «Антиконтрафакт Алко» (проект Федеральной службы контроля алкогольного рынка). С его помощью можно сканировать и акцизную марку, и QR-код чека.

Корреспонденты «КП» протестировали это приложение сразу в нескольких магазинах. Это совсем несложно. Берем с полок бутылки водки. Приложение захватывает марку в свой «объектив» (тут главное, чтобы руки не дрожали, хотя бы на пару секунд не трясти мобильник). Ответ выскакивает почти мгновенно: «Акцизная марка определена». Это значит, в официальной базе она есть. Приложение также сообщает, что за напиток числится за этой акцизкой, объем бутылки, градус, кто производитель. То, что сама марка настоящая, это еще не полное подтверждение. Нужно свериться, чтобы это была бутылка с тем же напитком, что указанно в информации из базы, и объем тот же. Сверяемся - все ок.

Потом мы проделываем тот же фокус с бутылками виски, мартини, шампанского. Тоже все в порядке.

Второй способ проверки (через это же приложение) - QR-код на чеке. Мы просили показать свои чеки клиентов магазинов, которые купили алкоголь. Важно: если у вас в покупке был не только алкоголь, обратите внимание, что на бумажном чеке могут быть два кода. По закону у алкоголя отдельный чек. Приложение «фотографирует» его код и через несколько секунд выдает ответ. В нашем случае ни с одним чеком проблем не было.

Если система не найдет бутылку из магазина в своей базе (стало быть - левак), через то же приложение «Антиконтрафакт Алко» можно будет сообщить куда следует о нарушении в том или ином магазине.

«Незаконный оборот спиртосодержащей продукции» (до 5 лет),

«подделка или оборот поддельных штампов, печатей или бланков» (до 2 лет).