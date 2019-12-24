Лимон коньяку не товарищ, а жирное мясо нужно запивать сухим вином

Новый год и праздничные каникулы - это марафонский забег затяжных застолий, когда съедается и выпивается очень много. Какие закуски и виды спиртного лучше всего сочетаются друг с другом, «КП» рассказала известный врач-диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина.

К закуске предъявляются два основных требования, поясняет эксперт. Во-первых, она должна препятствовать быстрому опьянению. Во-вторых, закуска не должна перебивать вкус и аромат спиртного напитка.

- Этиловый спирт — этанол, содержащийся в спиртных напитках, расщепляется в печени, - напоминает Соломатина. Именно поэтому печень больше всего страдает при злоупотреблении алкоголем. Этанол расщепляется в два этапа, во время которых работают различные ферменты. Сначала фермент алкогольдегидрогеназа превращает этанол в ацетальдегид. А затем фермент альдегиддегидрогеназа превращает ацетальдегид в уксусную кислоту. Правильная закуска способна содействовать выработке этих ферментов, а также замедлять попадание алкоголя в кровь.

КАК ВИНО И МЯСО ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ

На любом новогоднем столе можно встретить салат оливье. Какое именно вино лучше всего закусывать таким салатом, зависит от рецепта приготовления. Если оливье приготовлен с грудкой индейки или курицы, заправлен нежирной сметаной или йогуртом, такое блюдо будет прекрасной закуской к хорошему белому вину. А если мы делаем оливье с майонезом, кладем в салат соленые огурцы, грибы, мясо, насыщаем другими концентрированными жирными продуктами, то эта закуска подойдет к красным винам или водке.

Сухие вина хорошо сочетаются с мясными закусками, подтверждает традиционное мнение врач-диетолог. Мясо и жировые прослойки в нем замедляют попадание алкоголя в кровь. А сухое вино, в свою очередь, способствует усвоению мяса. Дело в том, что мясо переваривается долго и ему требуется большое количество желудочного сока и соляной кислоты. Сухое красное вино как раз добавляет кислоту, повышает кислотность среды и помогает переваривать мясо. К тому же оно содержит антиоксиданты, которые уменьшают неблагоприятное воздействие содержащегося в мясе холестерина.

Вообще, сухие вина сочетаются со многими продуктами, потому к ним подобрать закуску не так сложно, отмечает эксперт. Другое дело, что по вкусовым ощущениям та или иная закуска может подчеркивать вкус вина или, наоборот, перебивать его. Белое сухое вино, по словам Елены Соломатиной, более нейтрально по вкусу, значит, к нему лучше всего подойдет и закуска с менее выраженным вкусом. Это могут быть нежирные сыры, отварная и заливная рыба, белое мясо. А для красных сухих вин лучшее сочетание более острое, насыщенное по вкусу красное мясо. Также хорошей закуской будет и более соленый, с концентрированным вкусом сыр.

ЛИМОН КОНЬЯКУ НЕ ТОВАРИЩ

Классический брют лучше всего подать к лёгким закускам из свежих овощей, креветкам, телятине, белому мясу птицы или рыбы, советует диетолог. А вот жареные стейки, бараньи рёбрышки и чесночно-луково-майонезные салаты «убьют» тонкий вкус игристого. К полусладкому и сладкому шампанскому в качестве закуски хорошо подходят различные фрукты и десерты.

Кстати, такие же закуски, по словам Елены Соломатиной, подходят к сладким, полусладким винам и ликерам. Как ни странно, но и для такого далекого от сладких вин напитка как коньяк в качестве закуски тоже лучше всего подходят различные легкие десерты типа темного шоколада. А вот закусывать коньяк лимоном совершенно неправильно, считает наш эксперт. Во-первых, этот цитрус не является полноценной закуской и никак не уменьшает скорость попадания спирта из коньяка в кровь. Во-вторых, лимон на самом деле заглушает вкус благородного напитка.

Что касается пива, которое тоже нередко появляется на праздничном столе, то в качестве закуски к нему лучше всего подойдут концентрированные соленые и острые блюда. Чем выше крепость пива, тем острее и гуще должна быть закуска, подсказывает диетолог.

ВОДКА ПЛЮС СЕЛЕДКА МИНУС СВЕЖИЙ ПОМИДОР

Для водки, по словам Елены Соломатиной, превосходной закуской будут оливье, селедка под шубой, свиная рулька. Если блюдо жирное, с большим количеством масел, водка поможет желудку переварить его. В то же время жирная, маслянистая пища создаёт в желудке защитную плёнку, которая не позволит алкоголю быстро попасть в кровь. А значит, спасёт от сильного опьянения.

Помимо прочих деликатесов на столе с водкой пригодятся соленья. Водка вымывает соли из организма, напоминает эксперт. А соленые огурцы, помидоры, селедка, квашеная капуста их восполняют и нормализуют баланс. (Напомним, людей с гипертонией врачи-кардиологи призывают воздерживаться и от водки, и от солений). Кстати, водка, оказывается, не ладит со свежими помидорами, предупреждает Елена Соломатина. В томатах много органических кислот. В сочетании с этиловым спиртом действие этих веществ усиливается настолько, что слизистая желудка сильно раздражается. В результате возможны вздутие живота, ощущение тяжести, дискомфорта и даже несварение.

НА ЗАМЕТКУ

Жирные мясные блюда не подходят в качестве закуски к полусладким и тем более сладким винам, говорит врач-диетолог. Мясо, как и другие «тяжелые» продукты, долго находится в желудке и переваривается желудочным соком. Если туда же попадает сладкий напиток, начинается брожение. С соответствующими малоприятными последствиями. Особенно сильный дискомфорт может вызвать сладкое шампанское, наполненное пузырьками с углекислым газом.