Живая или искусственная? Какая новогодняя елка безопаснее для экологии

Эксперты подсчитали, что искусственная новогодняя елка может окупить свой экологический след только в том случае, если вы купили ее один раз и на всю жизнь. Если же вы будете наряжать ее менее 20 лет подряд – то смысла в покупке особого не будет – пользы для экологии это не принесет.

Дело в том, что большую часть искусственных елей производят в Китае или на Тайване, а значит везут издалека, расходуют по пути большое количество топлива и выпускают выхлопные газы, отравляя атмосферу. Кроме того, основной материал для зеленых веток — это пластик и ПВХ, но на сегодняшний день в стране такие изделия еще не перерабатывают, так что оказавшись на свалке такая елочка скорее навредит природе, чем поможет ее спасти.

Живые елочки, которыми сейчас бойко торгуют на многочисленных елочных базарах в каждом городе, оказываются более экологичны. Но покупая такое дерево, нужно помнить, что если после праздника елку просто выбросить, то она, как и любой другой органический мусор будет гнить, выделяя метан. После праздников живые елочки лучше всего сдавать в пункты переработки, где из деревца сделают щепу, которая в последующем пойдет на производство других изделий.