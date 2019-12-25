2019-12-25T00:17:25+03:00
Общество

Живая или искусственная? Какая новогодняя елка безопаснее для экологии

Многие россияне выбирают искусственные ели, полагая, что таким образом они способствуют спасению хвойных лесов от вырубки, но эксперты говорят, что это не совсем так
Анна ГЛАДКИХ
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Журналист КП-Екатеринбург Олег Галимов с спиленой и упакованой новогодней елью на территории Сысертского лесничестваЖурналист КП-Екатеринбург Олег Галимов с спиленой и упакованой новогодней елью на территории Сысертского лесничестваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Эксперты подсчитали, что искусственная новогодняя елка может окупить свой экологический след только в том случае, если вы купили ее один раз и на всю жизнь. Если же вы будете наряжать ее менее 20 лет подряд – то смысла в покупке особого не будет – пользы для экологии это не принесет.

Дело в том, что большую часть искусственных елей производят в Китае или на Тайване, а значит везут издалека, расходуют по пути большое количество топлива и выпускают выхлопные газы, отравляя атмосферу. Кроме того, основной материал для зеленых веток — это пластик и ПВХ, но на сегодняшний день в стране такие изделия еще не перерабатывают, так что оказавшись на свалке такая елочка скорее навредит природе, чем поможет ее спасти.

Живые елочки, которыми сейчас бойко торгуют на многочисленных елочных базарах в каждом городе, оказываются более экологичны. Но покупая такое дерево, нужно помнить, что если после праздника елку просто выбросить, то она, как и любой другой органический мусор будет гнить, выделяя метан. После праздников живые елочки лучше всего сдавать в пункты переработки, где из деревца сделают щепу, которая в последующем пойдет на производство других изделий.

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