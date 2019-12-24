Названы курорты, которые больше всего подорожали на Новый год 2020
Дорога ложка к обеду, а билеты на самолет и номера в отелях - к Новому году. Аналитики Яндекс.Путешествий подсчитали, на сколько подорожал отдых в России и за границей на Новый год 2020. Цены на отели в пиковые даты праздничных каникул (с 23 декабря по 14 января) сравнивали со стоимостью отдыха в межсезонье - в начале декабря и второй половине января.
Средний чек на путешествия на Новый год 2020 вырос на 24%. Что логично и вполне объясняется повышенным спросом. Но есть места, где цены на праздники взлетают вверх стремительно, как пробка от шампанского. И это не Мадьдивы, Сейшелы или другие роскошные курорты с пятизвездочными отелями и райскими пляжами. А российские города.
Где на Новый год 2020 сильнее всего выросли цены на отдых:
Суздаль - 165%*
Великий Устюг - 79%
Великий Новгород - 73%
Звенигород - 65%
Ярославль - 65%
Дубай (ОАЭ) - 40%
Минск (Беларусь) - 36%
Пхукет (Таиланд) - 34%
Таллин (Эстония) - 32%
Стамбул (Турция) - 31%
*Цифра показывает, на сколько процентов средняя стоимость проживания в отелях города в праздники выше, чем в начале декабря и в конце января.
Но, кстати, есть и популярные у туристов города, где за отель в новогодние каникулы туристы платят не больше, чем в межсезонье. В России это, например, Москва, Екатеринбург и Новосибирск. А из теплых краев - Абу-Даби.
ИСТОЧНИК KP.RU
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