2019-12-24T08:16:11+03:00
Новый год 2020

Названы курорты, которые больше всего подорожали на Новый год 2020

Круче всех взвинтили цены не Мальдивы, а Суздаль и Великий Устюг! В среднем цены на Новый год 2020 выросли на 24%, подсчитали аналитики Яндекс.Путешествий
Юлия СМИРНОВА
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Средний чек на путешествия на Новый год 2020 вырос на 24%.Средний чек на путешествия на Новый год 2020 вырос на 24%.Фото: Антон ПИКУС
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Дорога ложка к обеду, а билеты на самолет и номера в отелях - к Новому году. Аналитики Яндекс.Путешествий подсчитали, на сколько подорожал отдых в России и за границей на Новый год 2020. Цены на отели в пиковые даты праздничных каникул (с 23 декабря по 14 января) сравнивали со стоимостью отдыха в межсезонье - в начале декабря и второй половине января.

Средний чек на путешествия на Новый год 2020 вырос на 24%. Что логично и вполне объясняется повышенным спросом. Но есть места, где цены на праздники взлетают вверх стремительно, как пробка от шампанского. И это не Мадьдивы, Сейшелы или другие роскошные курорты с пятизвездочными отелями и райскими пляжами. А российские города.

Где на Новый год 2020 сильнее всего выросли цены на отдых:

Суздаль - 165%*

Великий Устюг - 79%

Великий Новгород - 73%

Звенигород - 65%

Ярославль - 65%

Дубай (ОАЭ) - 40%

Минск (Беларусь) - 36%

Пхукет (Таиланд) - 34%

Таллин (Эстония) - 32%

Стамбул (Турция) - 31%

*Цифра показывает, на сколько процентов средняя стоимость проживания в отелях города в праздники выше, чем в начале декабря и в конце января.

Но, кстати, есть и популярные у туристов города, где за отель в новогодние каникулы туристы платят не больше, чем в межсезонье. В России это, например, Москва, Екатеринбург и Новосибирск. А из теплых краев - Абу-Даби.

ИСТОЧНИК KP.RU

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