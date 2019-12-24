Звёзды на премьере «Вторжения»: роскошная Собчак, Киркоров в шубе и две девушки Александра Петрова

Ради премьеры фантастической ленты Фёдора Бондарчука о нашествии инопланетян и большом потопе, которую он называет блокбастером человеческих судеб, столичный киноцентр «Октябрь» пришлось «затопить». Вместо красной дорожки знаменитые гости позировали на специальных экранах, имитирующих волны, а инсталляции вокруг создавали эффект приближающейся катастрофы. Поэтому, когда с потолка на входе в кинотеатр рухнула одна из деталей, никто даже не удивился. «Вторжение инопланетян началось», - резюмировали репортеры, на головы которых приземлилась конструкция (к счастью, не тяжелая).

Первой на водной дорожке появилась Ирина Старшенбаум, которой в фильме доверили неженскую миссию спасения мира. В команде Бондарчука актриса не новичок - три года назад она снималась в ленте «Притяжение», положившей начало киносаге о нашествии инопланетных существ. Тогда-то на съёмочной площадке и закрутился роман Старшенбаум с главной звездой нашего кино Александром Петровым, но на новую премьеру бывшие влюблённые пришли уже по отдельности. Ирина говорить о личном отказалась, лишь нахваливала своего партнёра Риналя Мухаметова: «Посмотрите, какой у нас пришелец-красавчик!». «Пришелец», правда, явился с женой и шутки не поддержал, рассказывая все больше о фильме. А вот новая девушка Петрова, 24-летняя актриса Стася Милославская, которая и стала причиной расставания с Ириной, предпочла не сталкиваться с ней на дорожке и незаметно прошла прямиком в зал.

Ирина Старшенбаум.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сам Петров, рассказывая о съемках, о сложностях работы с бывшей тоже умолчал, хотя в кадре - вот совпадение! - они играют расставшуюся пару.

Павел Деревянко и Александр Петров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Тяжелее всего было сниматься под водой - ты плывешь, ещё как-то пытаешься играть и не наткнуться при этом на камеры, которых рядом понатыкано по пять штук! - поделился Петров. - Ну а спецэффекты у нас просто бомба, даже лучше, чем в «Притяжении». Все просто: больше денег - больше эффектов. А бюджет был очень приличный.

Создатель картины Федор Бондарчук появился на собственной премьере с молодой женой Паулиной Андреевой. У супругов, обменявшихся кольцами в сентябре, видимо, продолжается медовый месяц: оба светились от счастья и даже поцеловались на камеры, хотя до этого держались всегда очень закрыто.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Хочу поблагодарить самых миролюбивых людей в нашей стране - министерство обороны Российской Федерации, а также мэра Москвы Сергея Собянина. Простите, что разрушили Москву, это все виртуально. И спасибо, Паулина, - трогательно добавил Бондарчук, представляя «Вторжение» зрителям на сцене кинозала.

Кстати, в зале была замечена и бывшая жена режиссёра Светлана Бондарчук. Расстались они друзьями, и бывшая супруга прекрасно проводила время, корча рожицы по видеосвязи неизвестному собеседнику.

Светлана Бондарчук.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, среди гостей отметились и звёзды шоу-бизнеса. Так, Филипп Киркоров выгулял на премьеру белоснежную пушистую шубку - для предновогодних московских +6 меха теплее и не нужны. Поп-король, разгоряченный домашней тренировкой, выглядел бодрым и подтянутым и с удовольствием раздавал улыбки десяткам телекамер.

Филипп Киркоров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак в сложноскроенном брючном костюме и прозрачной блузке, с вечерним макияжем и аккуратной укладкой, тоже светилась счастьем. С ней на премьеру пришёл супруг Константин Богомолов, который сыграл во «Вторжении» небольшую роль. Правда, позировать репортёр Богомолов поначалу не захотел и Ксении пришлось отдуваться одной, но уже через несколько секунд режиссер присоединился к супруге, нежно обнимая ее за талию.

Ксения Собчак.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большинство гостей пришло семьями: старший сын Олега Павловича Табакова - актёр и ресторатор Антон Табаков привёл в кино жену молодую жену-переводчицу Анжелику (их разница в возрасте - 24 года); Олег Меньшиков вышел в свет с супругой-актрисой Анастасией Черновой (она младше режиссёра на 23 года); Валентин Юдашкин появился с супругой Мариной, а бывший муж Светланы Ходченковой Владимир Яглыч - со второй женой Антониной Паперной. Актриса Юлия Снигирь, которая по слухам, недавно вышла замуж за Евгения Цыганова, привела на премьеру его дочь от первого брака. Актёры Егор Корешков и Полина Максимова позировали фотографам, держась за руки - пара больше не скрывает роман. Были замечены на премьере и бывшие супруги Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили, но они сидели на разных рядах и не общались друг с другом.

Антон Табаков с женой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Снигирь с дочерью Евгения Цыганова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Надежда Михалкова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Бурунов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Константин Крюков с женой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Яглыч с женой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Олег Меньшиков с женой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Федор Бондарчук и Михаил Швыдкой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валентин Юдашкин с женой.Фото: Михаил ФРОЛОВ